Мы решили представить, как выглядели бы наши знаменитости, если бы решили отрастить длинные волосы

Некоторые отечественные знаменитости так долго ходят с короткими стрижками, что мы и не представляем их в другом образе. Но если бы Земфира, Ирина Горбачева или Диана Арбенина решили отрастить пышную шевелюру, то это наверняка произвело бы фурор среди фанатов.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядели бы наши знаменитые дамы, если бы вдруг захотели обзавестись длинными волосами. А визуализировать это нам помогло популярное приложение.

Земфира

Диана Арбенина

Юлия Меньшова

Ирина Апексимова

Катя Лель

Анжелика Варум

Эвелина Хромченко

Чулпан Хаматова

Дарья Мороз

Дарья Повереннова

Ингеборга Дапкунайте

Полина Гагарина

Елена Ксенофонтова

Рената Литвинова

Ирина Горбачева