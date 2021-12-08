Мы решили наглядно показать, как за 100 лет изменились первые красавицы разных стран мира

Стандарты красоты — очень странная штука. В XVI веке женщины затягивали себя в корсет так, чтобы их никто не заподозрил в наличии груди, и сбривали линию начала роста волос, делая лоб выше. И все для того, чтобы соответствовать представлениям своего времени о прекрасном.

Мы в AdMe.ru уверены, что красота — в глазах смотрящего. И все же нам стало очень любопытно сравнить современных прелестниц с теми, кого считали самыми роскошными женщинами 100 лет назад. А в конце вас ждет бонус в виде воспоминаний одной из первых королев красоты в истории.

Италия

Итальянскую оперную певицу Лину Кавальери называли самой красивой женщиной в мире. А еще она была одной из самых фотографируемых звезд своей эпохи. Ее осыпал бриллиантами Александр Барятинский — представитель знатного княжеского рода. В 1906 году СМИ писали, что на выступлении Кавальери в Харьковском театре в опере «Травиата» ее героиня Виолетта была увита драгоценностями на сумму свыше 3 миллионов рублей. Одна из самых красивых женщин Италии сегодня — 28-летняя модель и актриса Джузи Бушеми. В 2012 году она получила титул «Мисс Италия», а сейчас строит карьеру в кинематографе. Одна из ее последних работ — сериал «Медичи: Повелители Флоренции».

Китай

Вонг Люцонг, известная как Анна Мэй Вонг, была первой добившейся известности голливудской киноактрисой китайского происхождения. Она родилась в США в 1905 году и с детства мечтала о карьере актрисы. Анна — одна из первых азиаток, воплотивших на киноэкране образы восточных женщин. Ранее подобные роли исполняли девушки европейской внешности: например, в 1915 году Мэри Пикфорд сыграла японку в драме «Мадам Баттерфляй». Вскоре восточная красавица стала настоящей звездой и иконой стиля, правда, на ее исторической родне девушку невзлюбили: многие жители Китая считали, что работа Мэй в Голливуде позорит Поднебесную. Сейчас в Китае есть свой кинематограф, а одна из его главных звезд — 29-летняя модель и актриса уйгурского происхождения Дильраба Дильмурат. В 2017 году издание TC Candler включило девушку в список 100 самых красивых лиц мира. Дильраба обошла в рейтинге Марго Робби, Натали Портман и Эмилию Кларк.

Египет

В 1927 году в Египте прошел первый для этой страны конкурс красоты. А в 1934 году титул первой красавицы государства получила Шарлотта Вассе, которая годом позже взяла корону на конкурсе «Мисс Вселенная» в Брюсселе. В наши дни одной из самых красивых египтянок мира считают актрису Ясмин Сабри. В 2020 году ее лицо вошло в топ самых красивых в мире по версии TC Candler.

Франция

Танцовщицу Клео де Мерод называют первой настоящей селебрити и первой женщиной, чьи снимки продавались по всему миру. Все дело в ее поразительной внешности, сделавшей ее любимицей не только фотографов, но и лучших художников и скульпторов эпохи. Журнал L’Illustration избрал Клео в 1896 году самой прекрасной девушкой своего времени. При этом критики считали, что де Мерод не очень талантлива в танцах, а своему успеху на этом поприще обязана исключительной красоте. Одной из самых красивых француженок современности называют 23-летнюю модель Камиль Юрель. Девушка ходила по подиуму для Dior, Valentino, Fendi, Chanel, Alberta Ferretti и Versace. В 2018 году Юрель попала в «Горячий список» models.com.

Дания

Датская актриса немого кино Аста Нильсен была первой кинозвездой мирового уровня и самой высокооплачиваемой артисткой своего времени. Из-за амплуа страстных женщин фильмы Нильсен подвергались цензуре в Соединенных Штатах, а ее работы оставались относительно малоизвестными для американской публики, зато в Европе Асту обожали. Чувственности этой женщины даже посвящали поэмы. Современная датская актриса Клара Ругор пока не может похвастаться такой же бешеной популярностью, однако девушка постепенно получает мировую известность. Она сыграла в голливудском фильме «За мечтой» вместе с Эль Фаннинг, а также вместе с Хилари Суонк исполнила главную роль в фильме «Дитя робота». За эту работу девушку назвали новой звездой научной фантастики.

Испания

Испанская танцовщица Каролина Отеро была одной из конкуренток Клео де Мерод за звание самой красивой женщины эпохи. Среди ее поклонников были Вильгельм II, Николай II, Леопольд II, Альфонс XIII, Эдуард VII, Аристид Бриан, Габриеле Д’Аннунцио и многие другие. Одна из самых красивых испанок сегодня — модель Алехандра Алонсо. Она была лицом Armani Exchange и сотрудничала с Chanel, Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana и многими другими известными брендами.

Япония

В 1908 году литературный журнал «Бунгэй курабу» объявил конкурс среди японских красавиц. Участвовали 90 000 женщин, 1-е место заняла гейша Манрю. Единственным недостатком девушки в то время считали ее маленький нос. Манрю стала настоящей звездой: открытки и плакаты с ее портретами моментально раскупались, в честь нее слагали стихи и песни. Одна из красавиц современной Японии — Хонда Цубаса — актриса, модель и телеведущая. Поклонники ценят девушку не только за миловидную внешность, но и за интеллект и остроумие.

Россия

Актриса немого кино Вера Холодная была одной из самых красивых женщин России начала XX века. Критики отмечали, что девушка берет скорее внешностью, чем талантом, но фильмы с ее участием — «Позабудь про камин, в нем погасли огни» и «Молчи, грусть, молчи» — имели рекордные сборы за весь период существования русской дореволюционной кинематографии. Поклонники актрисы штурмовали кинозалы, чтобы увидеть ее на экране, а женщины носили такие же прически, так же подводили брови и глаза. Последний конкурс «Мисс Россия» проводился в стране в 2019 году. Официально самой красивой девушкой страны стала и до сих пор является 22-летняя Алина Санько. Она окончила архитектурный факультет, правда, предпочла карьеру модели этой специальности.

Великобритания

Очаровательную актрису Лили Элси называли самой фотографируемой женщиной в эдвардианской Британии. Красота девушки пользовалась большой популярностью — ее снимали для рекламы товаров и для открыток. Мужчины заваливали звезду подарками, а женщины стремились во всем ей подражать. «Все согласны, что у Лили Элси самые привлекательные губы во всей Англии», — писали СМИ. Одна из самых привлекательных актрис Британии сегодня — Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Она не раз попадала в списки самых красивых женщин мира. И вот что любопытно: она немного похожа внешне на Лили Элси.

США

Первый современный конкурс красоты прошел в 1921 году в Атлантик-Сити. Журналисты придумали для победительницы титул «Мисс Америка», его первой обладательницей стала 16-летняя Маргарет Горман. В подарок девушка получила 100 долларов. Сейчас обладательница короны «Мисс Америка» — 26-летняя Камилла Шриер. Свой титул она получила в 2019 году. Участие в конкурсах красоты для девушки — это хобби. Она всерьез увлекается фармацевтикой и планирует продолжать заниматься наукой.

Турция

Турция стала одной из первых стран, где начал проводиться конкурсы красоты. В 1932 году победила пианистка Кериман Халис Эдже. В том же году она получила первое место, представляя свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Одна из самых красивых турчанок современности — 28-летняя модель и актриса Амине Гюльше. Она стала «Мисс Турция» в 2014 году, и сразу после этого ее карьера в шоу-бизнесе пошла в гору. В 2015–2016 годах снималась в турецком телевизионном сериале под названием «Никогда не откажусь».

Бонус: Марина Шаляпина — победительница конкурса «Мисс Россия», проходившего среди эмигранток в Париже в 1931 году

19-летняя дочь певца Федора Шаляпина Марина вспоминала о своем участии в конкурсе красоты так: «„Мисс Россия“! Скажите, пожалуйста! Что мои друзья подумают? Что я совсем зазналась?.. Меня попросили прийти в определенное место, где я должна была предстать перед жюри, но уже вместе с остальными девушками. Тем, естественно, не сказали, что меня-то уже выбрали. Я умышленно не стала ни краситься, ни как-то особенно одеваться, пришла бледная как смерть, с гладкой „балетной“ прической, да еще голову повязала оренбургским платком, потому что от огорчения умудрилась даже простудиться. Другие девушки стояли хорошенькие, нарядные. А выбрали меня, такую страшилу».