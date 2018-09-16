Мы развенчали популярные мифы о моделях и теперь завидуем им чуточку меньше

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Тонны красивой одежды и люксовой косметики, поездки по разным странам и бесконечные вечеринки — именно к этому, по мнению многих людей, привыкли девушки и юноши, которые смотрят на нас со страниц глянцевых журналов. Но что, если все это на самом деле далеко не так и в этой индустрии гораздо меньше гламура, чем мы предполагали?

Сегодня AdMe.ru расскажет о том, как живут модели. Эти факты об их повседневной действительности известны далеко не каждому.

1. Стать моделью можно благодаря случаю

Это не совсем миф, ведь такое действительно возможно. Карли Клосс, например, скаут заметил в торговом центре, а Коко Роша получила предложение попробовать себя в модельном бизнесе во время соревнований по ирландским танцам. Но так, конечно же, происходит не со всеми. Алессандра Амбросио посещала модельную школу и целенаправленно шла к своей цели стать известной манекенщицей. А Бехати Принслу начала карьеру с победы в конкурсе красоты. Скауты, в чьи обязанности и входит поиск новых моделей, зачастую отправляются на кастинги или другие публичные мероприятия, чтобы найти будущих звезд. Иногда они отмечают яркие профили в социальных сетях. Тем не менее шансы случайно встретиться со скаутом на улице или даже получить от него предложение в сети не очень велики. Поэтому лучшее решение — это все же не ждать счастливого случая, а действовать. Впрочем, хороший профиль в инстаграме тоже не помешает.

2. Начать карьеру модель может только в том случае, если у нее есть портфолио с профессиональными снимками

Совершенно не обязательно иметь подобное портфолио, чтобы заинтересовать модельного агента. Для начала, как правило, достаточно просто качественных и четких снимков, пусть даже и не профессиональных. Благодаря им в агентстве смогут оценить потенциал девушки или молодого человека. Даутцен Крус, например, не имела портфолио. Она отправила свои любительские снимки в модельное агентство, но становиться мировой знаменитостью не собиралась. Девушка только хотела заработать немного денег на карманные расходы, но ей сразу предложили заключить контракт на хороших условиях.

3. За все платят агентства

Моделям, особенно в начале карьеры, приходится самостоятельно оплачивать многие вещи, без которых в этой работе просто не обойтись. Речь идет об услугах фотографов для съемки портфолио или занятиях в модельной школе. Конечно, бывают случаи, когда все необходимые затраты с самого начала берет на себя агентство, заключившее с понравившейся девушкой контракт. Это чаще всего происходит в признанных столицах моды, таких как Париж, Милан, Нью-Йорк, и речь в данном случае идет о крупных компаниях.

4. Модели зарабатывают очень много

Это справедливо в отношении супермоделей. Те же, кому пока не удалось сделать головокружительную карьеру, не могут похвастаться астрономическими гонорарами и хотя бы одним пентхаусом в собственности. Заработать чуть больше удается тем моделям, которые участвуют в съемках для рекламы или каталогов. Если же речь идет о показах, то здесь гонорары меньше. Даже на знаменитых Неделях моды девушки, выходящие на подиумы, не зарабатывают больших денег. Зато это неплохой способ показать себя, обзавестись полезными связями и новыми контрактами. Иногда дизайнеры платят моделям одеждой. И это не настолько хорошая сделка, как может показаться. Коко Роша рассказала в одном из интервью, что в начале карьеры ей как-то заплатили юбкой со сломанной молнией. Это мало помогло ей сводить концы с концами до следующего гонорара. Интересно, что модельный бизнес — это та индустрия, в которой мужчины зарабатывают меньше женщин, причем на целых 75 %. Поразительные цифры.

5. Модели постоянно друг с другом ссорятся

Этот бизнес — достаточно специфическая среда, в которой никуда без конкуренции. Например, отношения между Тайрой Бэнкс и Наоми Кэмпбелл вряд ли можно назвать теплыми. В начале своей карьеры Тайра многого натерпелась от «Черной пантеры», потому что та думала, что молоденькая супермодель займет ее место. Это переросло в длительное противостояние. И все же нужно понимать, что, как и везде, в модельном бизнесе есть место дружбе. К примеру, Даутцен Крус — лучшая подруга Адрианы Лимы, а Джессика Уайт — Ирины Шейк.

6. В этой индустрии все решается через постель

На самом деле главное — типаж модели. Если, к примеру, для съемок в рекламе нужна блондинка, то брюнетка или шатенка просто не сможет получить эту работу. То же самое и в отношении сотрудничества с модельным агентством. При выборе подходящих кандидатов учитывается их умение ходить по подиуму или держать себя перед камерой. Романтические отношения между моделями и, например, фотографами или руководителями агентств, конечно же, возможны. Но это личное дело каждого.

7. Обычные модели не едят ничего, а для моделей plus-size нет никаких ограничений

Бразильская модель Ана Каролина Рестон умерла в 2006 году от анорексии. Она весила всего 36 кг. Расстройства пищевого поведения в сознании многих людей тесно связаны именно с модельной индустрией. И все же в этом бизнесе стараются отойти от демонстрации очень худеньких моделей. Так, на страницах Vogue теперь можно увидеть только здоровых девушек — с болезненно худыми журнал не сотрудничает. В Испании, Италии и Франции анорексичных девушек не выпускают на подиумы. В целом модели стараются есть здоровую пищу. Это важно не только потому, что правильное питание помогает сохранить хорошую фигуру, но и потому, что здоровый рацион — залог хорошего самочувствия. Без этого при таком активном образе жизни просто никак. Хотя, конечно, иногда баловать себя вкусностями можно. Модели Victoria’s Secret придерживаются более строгих ограничений. К примеру, Бехати Принслу перед шоу полностью отказывается от углеводов, сахара и соли, а Адриана Лима в 2011 году рассказывала журналистам, что перед показами питается в основном протеиновыми коктейлями. Правда, после рождения детей она решила все-таки сбалансировать свою диету. Модели plus-size тоже не могут есть все, что захотят. Когда агентства нанимают их для работы, в контракте, как правило, прописывается, что девушки должны поддерживать текущую форму. Это, опять же, означает здоровое питание и регулярные тренировки. Эшли Грэм, например, занимается с тренером 3 раза в неделю. Она любит зеленые смузи и никогда не ест мясо на ужин, но иногда может побаловать себя пиццей, которую ест по-особенному — макая корочку в «Нутеллу».

8. Это веселая и гламурная работа, в которой нет ничего сложного

Есть люди, которым кажется, что модели только позируют перед фотографами и выходят в красивых (ну, или не очень, учитывая странные тенденции современной моды) нарядах на подиум, ну а после их ждут вечеринки и тусовки со знаменитостями, и самое утомительное в такой работе — это перелеты между мировыми столицами моды. На самом деле все не так просто. Перед дефиле или съемками моделям приходится по многу часов сидеть на одном месте, пока над их образами колдуют стилисты и визажисты. Чтобы получить работу, нужно посещать кастинги, и ожидание может затягиваться надолго. Так что работа модели — это не всегда весело, наоборот — очень часто это довольно скучно. Если же говорить о сложностях, то и их наберется немало. Во-первых, нужно держать себя в форме, и для этого приходится тренироваться и правильно питаться на регулярной основе. Модели не посещают вечеринки и ночные клубы каждую ночь просто потому, что свежий и отдохнувший вид очень важен для работы. Во-вторых, кастинги могут проводиться в один день в разных точках города, расположенных на большом расстоянии друг от друга, и везде нужно успеть. В-третьих, иногда приходится сниматься в экстремальных условиях, например в шубе в 30-градусную жару или в купальнике на снегу. И еще один важный аспект — психологическая устойчивость. Бешеный ритм жизни связан с постоянным стрессом, и он тоже является частью повседневной действительности модели, что, к сожалению, вносит в жизнь свои коррективы.