15 закулисных фактов, которые доказывают, что артисты балета — те еще крепкие орешки
О балетном мире сложилось множество мифов. Когда Диану Вишневу — приму-балерину Мариинского театра — мама отдала в балет, она сказала дочери: «Какая прекрасная профессия: вечером станцевал — весь день свободен». Это, конечно, далеко от истины. Как и представление о том, что артистки тренируются только в трико и купальниках.
Мы в AdMe.ru ушли с головой в закулисный мир известных балерин нашего времени и готовы рассказать их секреты.
Как становятся артистами балета
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Чтобы построить карьеру в мире балета, дети начинают готовиться к вступительным испытаниям с 6–7 лет. После 4-го класса общеобразовательной школы они могут поступить в училище, где их ждет упорный труд в течение 7 лет. За это время студенты должны освоить не только танцевальную программу, но и привычные нам школьные предметы. А также научиться актерскому мастерству и основам игры на музыкальном инструменте.
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Попасть в балет можно, если тело соответствует определенным параметрам. У потенциальных танцоров проверяют подъем стопы, эластичность мышц и выворотность (способность развернуть ноги внутренней стороной наружу). Если интересно, как проходит отбор, посмотрите это видео.
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Кроме колоссальных физических нагрузок ученицам приходится мириться с «балетным этикетом». У девушек должны быть длинные волосы, которые запрещено красить. В некоторых заведениях преподаватели строго следят за тем, чтобы студентки даже в свободное время не ходили с ярким маникюром и макияжем.
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По словам заслуженной артистки Марии Абашовой, в трико и купальниках тренируются либо очень самоуверенные балерины, либо героини кино. Во время репетиций опытные артисты носят несколько слоев одежды, чтобы разогреться на весь рабочий день. Сама Мария помимо трико и купальника надевает шерстяной комбинезон, шорты, специальный пояс, футболку, кофту, жилетку и гетры.
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Однако студентки занимаются в купальнике, трико и тонкой юбке из шифона, так как педагоги должны видеть все движения учениц и работу их мышц.
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В балетном училище всех девушек взвешивают дважды в год. При росте 170 см ученица не должна весить больше 50 кг. Но, вопреки всем мифам, они не сидят на жестких диетах, поскольку ежедневно занимаются с 9:00 до 18:30, а от недоедания сил не прибавится. Иногда балерины даже позволяют себе перекусить сладким или фастфудом.
Как живут ведущие солистки
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Многие артистки балета помимо основных нагрузок дополнительно занимаются пилатесом. По словам Анжелины Воронцовой, бывшей солистки Большого театра, эти физические упражнения не только совершенствуют тело, но и помогают восстановиться после изнурительных выступлений или травм и успокаивают мысли.
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Чтобы быть примой-балериной, нужно соответствовать техническим стандартам. В 1894 году в Петербурге итальянка Пьерина Леньяни впервые в истории прокрутила 32 фуэте, исполняя партию в «Лебедином озере». С тех пор способность исполнить 32 фуэте считают знаком качества в балетном мире. Если артистка не делает такое количество вращений, она вряд ли сможет сыграть Одетту.
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Артисты работают не меньше 3 часов. Сначала их ждет часовой класс — совместная разогревающая тренировка у станка. Потом идут сольные репетиции и прогоны мизансцен. Иногда балерины в один день репетируют 2 спектакля сразу по 2 часа каждый. А если вечером их ждет выступление, то работа в театре отнимает целый день.
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Оклад ведущей солистки Большого театра в 2018 году составлял ₽ 14 600. Но кроме оклада артистка получала за каждый спектакль ₽ 30 тыс.
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Из-за плотного графика гримерки балерин оборудованы всем необходимым для полноценной жизни. Например, у солистки Большого театра Кристины Кретовой есть кровать, микроволновка, кофемашина, холодильник.
Что изменилось в балете
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Вес большинства классических балерин колеблется от 38,5 до 59 кг. Но они не всегда были такими невесомыми. Так, во времена Мариуса Петипа танцовщицы могли себе позволить быть более упитанными, потому что у мужчин не было необходимости поднимать над головой партнерш: высоких поддержек просто не существовало.
Как понимать балет
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Если вы никогда не смотрели балет, но планируете посетить классический спектакль, изучите заранее язык жестов. Пантомима вдохнула жизнь в танец и наполнила его эмоциональностью. И у этой пантомимы есть свой словарь. Например, когда артист прикасается руками к сердцу, герой признается в любви. А два высоко поднятых пальца одной руки означают клятву.
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Диана Вишнева считает, что знакомство с классикой нужно начинать со знаковых спектаклей: в Большом театре обязательно стоит сходить на «Спартак», а в Мариинском — посмотреть «Лебединое озеро». Если соберетесь на «Лебединое озеро», ознакомьтесь с расшифровкой жестов, чтобы полностью погрузиться в сюжет и ничего не упустить.
А вы следите за миром балета? Какие балерины нравятся вам?