15 закулисных фактов, которые доказывают, что артисты балета — те еще крепкие орешки

Чтобы построить карьеру в мире балета, дети начинают готовиться к вступительным испытаниям с 6–7 лет. После 4-го класса общеобразовательной школы они могут поступить в училище, где их ждет упорный труд в течение 7 лет. За это время студенты должны освоить не только танцевальную программу, но и привычные нам школьные предметы. А также научиться актерскому мастерству и основам игры на музыкальном инструменте.