Мы проверили, какая отражающая одежда действительно может спасти жизнь

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AdMe.ru решил воссоздать ситуацию на дороге, чтобы проверить, как далеко будет видно человека в светоотражающей одежде и обычной.

Для безопасности на дороге в темное время суток была разработана всевозможная светоотражающая одежда. Благодаря которой водитель заметит вас издалека и успеет сбавить ход.

Видимость в обычной одежде

Светоотражающие браслеты

Велосипедная куртка

Проблесковый маячок (мигалка)

Светоотражающий жилет

Вывод

Если на дороге машина едет со скоростью 60 км/ч, то тормозной путь на сухом асфальте будет 23 метра. Это означает, что, увидев человека в обычной одежде в 15 метрах, водитель не успеет затормозить.

Светоотражающий жилет и куртка оказались самыми заметными. Конечно, по улице в них ходить не станешь, но в машине такая вещь должна быть в обязательном порядке. Она пригодится в случае, если транспорт сломается и вам нужно будет отойти от него на трассу. Так встречные автомобили заметят вас аж на расстоянии 200 метров.

Браслеты и значки со световозвращающими элементами можно прикрепить на сумку или школьный ранец. Видимость у них немного меньше, но, в отличие от обычной одежды, водитель успеет их заметить, вовремя затормозить, и это спасет вашу жизнь.