Мы сравнили, насколько похожи характеры 12 пар звезд, которые родились в один и тот же день

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В народе любят сравнивать людей одинакового знака зодиака, пытаясь найти в них что-то общее и объединяющее. Еще больший интерес просыпается, когда совпадает не только день рождения, но и год. Кто-то говорит, что нельзя найти более похожих друг на друга личностей, а для кого-то все это кажется одной большой выдумкой.

Мы в AdMe.ru провели небольшую аналитику и постарались на примере знаменитостей проверить эту теорию в действии.

Крис Пайн и Маколей Калкин — 26 августа 1980 года

Крис Пайн, так же как и Маколей Калкин, с раннего возраста пробовал себя в актерской карьере. Но ему, в отличие от коллеги, не удалось вытянуть счастливый билет и еще в детстве сняться в кассовом фильме. Успех пришел гораздо позже. И для достижения своей цели он был готов корпеть над учебными пособиями и практиковаться в мастерстве. На характер же Маколея Калкина сильно повлияла его ранняя известность. По словам актера, он раздавал в день по сотне интервью и всегда был сегда под пристальным вниманием журналистов и фотографов. От него так многого ждали, что в какой-то момент он просто не выдержал этот темп жизни и отошел от кино. Этих актеров объединяет склонность к рефлексии и сумрачный характер. Конечно, они не всегда ходят угрюмыми и вечно чем-то недовольными, но бывают такие моменты, когда им просто хочется побыть в своем мире, куда они никогда не пускают людей извне и уж тем более журналистов.

Оливия Колман и Кристиан Бейл — 30 января 1974 года

Те, кто работал с Оливией Колман, отмечают ее дружелюбный и застенчивый характер. С ней всегда весело на съемочной площадке, она с удовольствием общается с другими актерами и остальной группой. В начале своего карьерного пути Оливия пробовала себя в стендапе, поэтому она не понаслышке знает, как легко и с иронией относиться к жизни. А вот о работе с Кристианом Бейлом многие отзываются весьма осторожно. Им восхищаются за его безупречный актерский талант, но человек он совершенно не компанейский. Во время съемок Бейл предпочитает либо вообще не общаться с коллегами, либо делать это только по делу, обсуждая рабочие нюансы. Но объединяет этих актеров то, что оба не привыкли к звездной жизни. И Оливия, и Кристиан предпочитают просто делать свою работу, не требуя взамен к себе отношения как к мировым знаменитостям.

Эллен Пейдж и Эшли Грин — 21 февраля 1987 года

Эллен Пейдж в журналистских кругах называют «малышкой из Канады» — под стать ее миловидной внешности с детскими чертами лица. Однако характер девушки совсем иной. В детстве Эллен часто просила родителей сменить ей школу, потому что ей не нравилось там. В одной из них она нашла лучшего друга, с которым лазила по деревьям и играла в мальчишеские игры. Этот же бунтарский дух сохранился и в более зрелом возрасте. Эшли Грин тоже нельзя назвать пай-девочкой. Актриса признается, что придерживаться образа милой и очаровательной красавицы ей удается с трудом. В школьные годы она все время проводила с мальчишками, влезала в драки, посещала спортивные секции — например тхэквондо. Мама боялась, что дочь пойдет по стопам отца и выберет военную карьеру, поэтому отправила ее в модельный бизнес. Обе актрисы снялись в крупных франшизах. Эллен исполнила роль Призрачной Кошки в «Людях Икс», а Эшли сыграла Элис Каллен в «Сумерках». Вот только у Пейдж, помимо этого, есть сильные работы в фильмах «Джуно» и «Леденец», а карьера Грин застопорилась после вампирской саги.

Дэрил Ханна и Джулианна Мур — 3 декабря 1960 года

Несмотря на то что Дэрил Ханне часто приходится играть коварных и расчетливых персонажей, как, например, Элли Драйвер в «Убить Билла», в обычной жизни актриса довольна мила и приветлива. В детстве она была застенчивой и робкой. Какое-то время у нее даже подозревали диагноз «пограничный аутизм», но опасения не подтвердились. Актерство помогло Дэрил выбраться из зажатости, стало своего рода лекарством. О Джулианне Мур тоже говорят как о спокойном и рассудительном человеке. Журналисты сходятся во мнении, что в ней нет никакой звездности и присущего большинству знаменитостей снобизма. Обе актрисы ведут активную общественную деятельность. Ханна пропагандирует защиту окружающей среды, и ее часто можно увидеть на протестных маршах. Мур выступает за права ЛГБТ и поддерживает движение за ограничения в области использования оружия «Контроль над вооружениями».

Эдвард Нортон и Кристиан Слейтер — 18 августа 1969 года

Эдвард Нортон по праву считается одним из талантливейших актеров современности. Но чем популярнее становился актер, тем больше в нем начинало просыпаться желание самому руководить процессом съемок и вмешиваться в дела, не входящие в его компетенцию как актера. Из-за этого возникали конфликты и недопонимание с руководством проектов. Похожее случалось и с Кристианом Слейтером. В начале карьеры ему приходилось играть плохих парней и с этими ролями он справлялся на отлично, потому что чувствовал с ними родство. В какой-то момент такое единение со своими героями сыграло злую шутку и границы между сценическим образом и реальной жизнью стерлись. Сейчас актеры пересмотрели свой подход к делу. У обоих появляются проекты, в которых они выступают в качестве режиссеров и продюсеров.

Лина Хиди и Нив Кэмпбелл — 3 октября 1973 года

Лина Хиди в жизни не похожа на своих героинь. Она стеснительна и скромна. Часто в интервью актриса упоминает, что слишком застенчива для профессии, которую выбрала, но так она пытается бороться со своей внутренней замкнутостью и дает себе раскрыться. Нив Кэмпбелл тоже не любит быть в центре внимания. Она считает, что в Голливуде слишком много фальшивых улыбок, чтобы подстраиваться под его правила. Многие характеризуют ее как самодостаточную и категоричную особу. Примечательно, что обе актрисы в детстве мечтали стать балеринами. А вот отношение к ужастикам у них разное. И, казалось бы, любительницей этого жанра должна быть именно Кэмпбелл, звезда фильма «Крик», но нет: Хиди не раз упоминала, что просмотр хорроров расслабляет ее и приносит ей удовольствие.

Джордж Маккей и Кая Скоделарио — 13 марта 1992 года

Журналисты говорят о Джордже Маккее как об очень вдумчивом и мудром юноше. Он рассуждает о своих ролях так, будто дает зрителю возможность найти что-то хорошее даже в отъявленном отморозке. Также Джордж много читает и старается следовать образам, воспетым английскими литературными классиками. Кая Скоделарио, как и Маккей, подходит к выбору роли основательно и старается не браться за все подряд без разбора. Ей ближе фильмы независимых режиссеров. Актриса тепло отзывается о роли Эффи в «Молокососах», которая принесла ей популярность. Она отмечает, что в этой героини есть что-то и от нее самой. Работа над проектом помогла ей стать более раскрепощенной и независимой.

Ченнинг Татум и Джордана Брюстер — 26 апреля 1980 года

Ченнинг Татум был гиперактивным ребенком. Эта особенность поведения сохранилась у него и в зрелом возрасте, благодаря чему, по всей видимости, каждый год выходит по несколько фильмов с ним в главной роли. Несмотря на свой образ голливудского сердцееда, Татум ведет себя довольно скромно и не зазнается, будучи постоянным участником всевозможных списков самых красивых актеров планеты. С Джорданой Брюстер они схожи трудолюбием и желанием добиваться поставленной цели, какие бы трудности ни стояли на пути. Актриса считает, что только так можно прийти к успеху в том деле, которым занимаешься. Джордана, так же как и Ченнинг, не стесняется обнажаться перед камерой и чувствует себя при этом комфортно. Но вот чего бы она точно делать не стала, так это выходить на театральную сцену: не может преодолеть свой страх.

Эбигейл Спенсер и Меган Маркл — 4 августа 1981 года

Эбигейл Спенсер и Меган Маркл вместе снимались в сериале «Форс-мажоры», но познакомились они немного раньше — во время прослушивания на другую роль. Спенсер считает, что их знакомство было предначертано им судьбой, ведь они родились в один день с разницей всего в несколько часов. Обе актрисы отличаются добродушным нравом, умеют располагать к себе людей и обладают безупречным стилем в одежде. Эбигейл не раз отмечала, что у них с Меган много общего: им нравится одно и то же, они одинаково относятся к жизни, предпочитают заниматься похожими вещами и выбирают общие хобби.

Томми Ли Джонс и Оливер Стоун — 15 сентября 1946 года

В 1993 году Оливер Стоун снял фильм «Небо и земля», где Томми Ли Джонс сыграл главную роль — персонажа Стива Батлера. Совместная работа удалась на славу и была высоко оценена критиками и зрителями. По всей видимости, режиссер и актер быстро нашли общий язык на площадке и смогли создать прекрасный творческий тандем. Стоуна привлекают нестандартные истории, что-то выходящее за рамки общепринятого. Джонс тоже упоминал, что для него кино — это нечто, у чего нет жанровой принадлежности. Одинаковый подход к работе говорит о некой схожести характеров.

Райан Гослинг и Густаф Скарсгард — 12 ноября 1980 года

Однажды на Манхэттене Райан Гослинг стал свидетелем драки. Недолго думая он поспешил разнять борцов и умерить их пыл. Те, кто знает актера лично, не удивились бы такому поведению актера, застав эту сцену. Густафу Скарсгарду тоже не занимать внутреннего огня и смелости. Тот факт, что он на какое-то время оставлял карьеру артиста, чтобы посвятить себя военному делу, лишь подтверждает это. И тот и другой отличаются элегантным стилем в одежде. Райан предпочитает лаконичную классику, а Густаф любит щеголять по красным дорожкам в модных головных уборах. Кроме того, у обоих прекрасное чувство юмора и они не прочь посмеяться над собой.

Джозеф Гордон-Левитт и Пэрис Хилтон — 17 февраля 1981 года

Джозеф Гордон-Левитт и Пэрис Хилтон родились в известных семьях, где уже само происхождение отчасти определяло их дальнейший карьерный путь. На этом схожесть их судеб заканчивается. Джозеф, несмотря на то что уже с ранних лет начал сниматься в кино и сериалах, не устает в каждом интервью говорить о том, что он вовсе не звезда. Актер искренне не понимает, почему ему и другим знаменитостям уделяется столько внимания, когда в мире есть люди, которые заслуживают почести гораздо больше — например учителя или космонавты. А Пэрис как раз-таки известна широкой общественности в основном из-за того, что она ведет себя как звезда и светская львица. Да, она снимается в фильмах и записывает музыкальные треки, но популярность ей принесли именно ее вечеринки и образ жизни девушки из богатой семьи. Ей нравится внимание и слава, она чувствует себя в этом образе как рыба в воде.

Подводя итоги