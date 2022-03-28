Посмотрите, как выглядели наши любимые знаменитости во время своих первых выходов в свет

Для мировых знаменитостей любой выход в свет практически равноценен будничной прогулке по парку — под светом софитов они чувствуют себя как рыба в воде. Сейчас это взрослые женщины и мужчины с уверенным взглядом, которые наизусть знают свои рабочие стороны и удачные позы для фото. Но на своих первых светских мероприятиях они были еще малоизвестными робкими девушками и юношами, а некоторые даже совсем детьми.

Мы в AdMe.ru проследили, как изменились звезды с момента их ранних выходов в свет до сегодняшнего дня.

Дрю Бэрримор в 1982 и 2021 году

Мерил Стрип в 1980 и 2021 году

Дженнифер Лопес в 1997 и 2022 году

Сара Джессика Паркер в 1979 и 2021 году

Рианна еще подросток в 2005 и почти мама в 2022 году

Дженнифер Энистон на заре карьеры в 1995 и в 2020 году

Мэтт Деймон и Бен Аффлек в 1998 и 2021 году

Ферги в 1999 и 2019 году

Гвен Стефани в 1998 и 2020 году

Ким Кардашьян в 2006 и 2021 году

Брюс Уиллис с коллегой в 1987 и 2019 году

Скарлетт Йоханссон в 13 лет в 1997 году и в 37 лет в 2021 году

Кэмерон Диас в 1995 и 2019 году

Кристина Риччи в 1992 и 2021 году