20 пар фото, которые покажут, какой отпечаток время оставило на лицах супермоделей

Нелегко в это поверить, но Синди Кроуфорд в 2021 году исполнилось 55 лет, Наоми Кэмпбелл — 51, а Хайди Клум — 48. Кристи Бринкли недавно поучаствовала в рекламной кампании косметики для ухода за кожей. И, глядя на фото, совсем не скажешь, что изображенной на них женщине может быть 67 лет.