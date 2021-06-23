20 пар фото, которые покажут, какой отпечаток время оставило на лицах супермоделей
Нелегко в это поверить, но Синди Кроуфорд в 2021 году исполнилось 55 лет, Наоми Кэмпбелл — 51, а Хайди Клум — 48. Кристи Бринкли недавно поучаствовала в рекламной кампании косметики для ухода за кожей. И, глядя на фото, совсем не скажешь, что изображенной на них женщине может быть 67 лет.
Мы в AdMe.ru сравнили снимки супермоделей, сделанные в разное время, и до сих пор не можем поверить, что некоторые из них разделяют десятилетия.
Кейт Мосс
Тайра Бэнкс
Наоми Кэмпбелл
Хайди Клум
Кристи Тарлингтон
Иман
Алессандра Амбросио
Ева Герцигова
Роузи Хантингтон-Уайтли
Ирина Шейк
Брук Шилдс
Эмбер Валлетта
Каролина Куркова
Наташа Поли
Дженис Дикинсон
Кристи Бринкли
Летиция Каста
Адриана Лима
Хелена Кристенсен
Синди Кроуфорд
Как вы считаете, обычная женщина может меняться с возрастом так же красиво, как супермодель?
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