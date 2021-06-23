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20 пар фото, которые покажут, какой отпечаток время оставило на лицах супермоделей

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Нелегко в это поверить, но Синди Кроуфорд в 2021 году исполнилось 55 лет, Наоми Кэмпбелл — 51, а Хайди Клум — 48. Кристи Бринкли недавно поучаствовала в рекламной кампании косметики для ухода за кожей. И, глядя на фото, совсем не скажешь, что изображенной на них женщине может быть 67 лет.

Мы в AdMe.ru сравнили снимки супермоделей, сделанные в разное время, и до сих пор не можем поверить, что некоторые из них разделяют десятилетия.

Кейт Мосс

Тайра Бэнкс

Наоми Кэмпбелл

Хайди Клум

Кристи Тарлингтон

Иман

Алессандра Амбросио

Ева Герцигова

Роузи Хантингтон-Уайтли

Ирина Шейк

Брук Шилдс

Эмбер Валлетта

Каролина Куркова

Наташа Поли

Дженис Дикинсон

Кристи Бринкли

Летиция Каста

Адриана Лима

Хелена Кристенсен

Синди Кроуфорд

Как вы считаете, обычная женщина может меняться с возрастом так же красиво, как супермодель?

Фото на превью Starstock / Photoshot / REPORTER / East News, LAURENT BENHAMOU / SIPA / Sipa Press Russia / East News
1416612
3k
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