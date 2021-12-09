Мы попросили 10 художников из разных стран нарисовать красивую девушку. Посмотрите, что получилось

Фотографы всего мира ищут вдохновение, путешествуя по свету, чтобы запечатлеть местных жителей. Мы обожаем такие подборки и, вдоволь налюбовавшись на них, решили попросить наших художников из разных стран нарисовать девушку, внешность которой они считают наиболее привлекательной. И получилось, разумеется, ярко и колоритно.

AdMe.ru предлагает и вам полюбоваться на буйство красок и культур, которое создали наши иллюстраторы.

Мексика

Раньше красивой здесь считалась более светлая кожа. Однако тенденции меняются и в современном мире все больше ценится естественная национальная красота, а также вновь входит в моду традиционная одежда.

Италия

В Италии в почете высокие скулы, аккуратный нос, длинные волосы и чувственные губы. Итальянки ценят естественную красоту без вмешательств. В целом внешность здешних девушек может быть описана как «сильная, но женственная».

Венесуэла

Венесуэла — родина множества прекрасных девушек. Местные красавицы завоевали 23 победы на масштабных конкурсах красоты. Здесь не боятся исправлять недостатки с помощью косметологии и эстетической хирургии, стремясь к идеалу — внешности модели с конкурса «Мисс Вселенная».

Россия

Думая о русской красе, невольно представляешь себе голубоглазую блондинку. Однако территория страны огромна и в разных ее регионах стандарты красоты могут отличаться. Но кое-что остается неизменным: здесь в почете высокий рост, точеные скулы и ухоженность.

Испания

Испанские предпочтения не так уж сильно отличаются от остальной Европы: женщина здесь красива, когда стройна, хорошо одета и обладает здоровым цветом лица. Испанки любят длинные волосы и макияж, подчеркивающий знойные темные глаза.

Колумбия

В Колумбии красивой сочтут стройную, но фигуристую девушку. Местные признаки красоты — это пышные формы, но живот при этом остается плоским.

Казахстан

Местные девушки стремятся ухаживать за собой и подчеркивать свою красоту. Привлекательными считаются длинные волосы — порой даже значительно длиннее среднего. Кто-то считает, что бледная кожа также входит в здешнее определение красоты, но это не так — казахские девушки не боятся загорать.

Бразилия

На бразильские стандарты красоты не в последнюю очередь влияет климат и обычаи: из-за жаркого солнца девушки предпочитают более легкую косметику, а кожа всегда чистая и гладкая во всех местах, так как преимущественно здесь носят открытую одежду. И, конечно, никто не любит наряжаться так, как любят это бразильянки.

Филиппины

Сами филиппинские девушки говорят, что для них красота — это симметричное лицо, ровный цвет кожи без темных кругов под глазами и несовершенств. Местные красавицы довольно миниатюрные и хотят такими оставаться — идеальный вес, по словам девушек, не превышает 60 килограммов.

Аргентина

Аргентинские женщины любят ухаживать за собой. Большинство из них предпочитают длинные роскошные волосы вместо короткой стрижки и броскую, женственную одежду вместо простой и удобной.