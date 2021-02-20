Мы отыскали настоящие имена 16 литературных персонажей, которых все помнят только по фамилиям

Создавая литературного персонажа, автор заранее выбирает, каким именно читатель его запомнит, и тщательно продумывает внешний вид героя, его привычки, манеры и, конечно же, имя. Частенько случается так, что того или иного персонажа мы помним лишь по его фамилии. Например, немногие смогут сразу ответить, как звали мисс Марпл или д’Артаньяна.

Мы в AdMe.ru пролистали несколько своих любимых книг, чтобы унять наконец любопытство и вспомнить, как же звали тех самых литературных героев, чьи фамилии всегда на слуху.

Мисс Марпл

Пожилая дама мисс Марпл фигурирует в 12 романах Агаты Кристи. Мы отлично помним о ней все: увлекается садоводством, вязанием, любит выбираться в гости к родственникам и обладает, помимо прочего, неуемным любопытством и аналитическим умом. Но не у всех получается вспомнить ее имя — Джейн.

Гэтсби

Главного героя романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» запомнить лишь по фамилии было проще простого благодаря названию произведения. А между тем имя этого таинственного богача — Джей.

Доктор Ватсон

Верный друг и биограф гениального сыщика Шерлока Холмса носит самое обычное имя — Джон. В рассказах Конан Дойла упоминается также первая буква его среднего имени: Джон Х. Ватсон (Dr John H. Watson). В британском сериале «Шерлок» используется среднее имя Хэмиш.

Дракула

Конечно же, Дракула — это не только литературный герой, но и реально существовавший человек. И в нашей памяти Влад III Басараб (Цепеш) прочно обосновался именно под прозвищем Дракула (Дракон). Прозвище он получил от своего отца Влада II Дракулы, который стал членом Ордена Дракона в 1431 году.

Сестра Рэтчед

Главный антагонист романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» — сестра Рэтчед, властная женщина, которая словно бы является олицетворением системы и строгих правил. Ее имя — Милдред.

Ван Хельсинг

Хорошо знакомый нам герой романа Брэма Стокера «Дракула», философ-метафизик и специалист по оккультизму носит звучное имя Абрахам Ван Хельсинг. Кстати, на экранах его воплощали в жизнь несколько десятков актеров на протяжении почти 100 лет.

Барон Мюнхгаузен

Пятый из восьми детей в семье подполковника Отто фон Мюнхгаузена, Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, был реально жившим человеком — немецким дворянином и ротмистром русской службы. Имя его стало нарицательным — так можно назвать человека, который рассказывает невероятные истории.

Дживс и Вустер

Герои цикла романов Пелама Гренвилла Вудхауза, Бертрам Уилберфорс Вустер и Реджинальд Дживс, более известны нам как просто Дживс и Вустер. У серии книг имеется чудесная экранизация — сериал длительностью в 4 сезона. Главные роли исполнили Хью Лори и Стивен Фрай.

Казанова

Итальянский путешественник, писатель и авантюрист Казанова широко прославился благодаря автобиографии «История моей жизни». Имя давно стало нарицательным в значении «женский обольститель». А его полное имя — Джакомо Джироламо Казанова.

Доктор Франкенштейн

Доктор Франкенштейн является главным действующим лицом романа английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а позже — героем многочисленных его экранизаций и кино- и телеадаптаций. Имя доктора, сумевшего создать живую материю из неживой, — Виктор.

Скрудж

Рождественская повесть-сказка Чарльза Диккенса рассказывает о старом алчном человеке Скрудже, который уже давно не любит ничего, кроме собственных денег, и о волшебных духах, посетивших его в Сочельник и изменивших его жизнь. Полное имя главного героя — Эбенизер Скрудж.

Д’Артаньян

Кому из нас не знакомы приключения Д’Артаньяна и трех мушкетеров? Мы зачитывались книгой Александра Дюма-отца, а потом не отлипали от экранов и пересматривали фильмы по нескольку раз. Но неизменно забывали (а то и не знали вовсе) одно — Д’Артаньяна зовут Шарль Ожье де Бац де Кастельмор.

Мистер Дарси

Немудрено, что многие так и не запомнили, как зовут мистера Дарси, одного из главных героев романа «Гордость и предубеждение», ведь его имя на протяжении всего романа встречается лишь дважды. Этого холодного рассудительного человека зовут Фицуильям.

Хагрид

Имя добряка Хагрида, хранителя ключей и садов Хогвартса, не раз упоминается и в книгах, и в фильмах. Но даже его возлюбленная мадам Максим предпочитает обращаться к нему по фамилии. А зовут нашего любимого преподавателя по уходу за волшебными существами Рубеус.

Почтальон Печкин

Мы, как и вы, поймали себя на мысли, что не помним, как зовут хитрого, местами вредного, но забавного Печкина. Приготовьтесь: у почтальона деревни Простоквашино есть и имя, и отчество. Он Печкин Игорь Иванович.