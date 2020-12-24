Мы нашли 20+ добрых новостей со всего мира, которые доказывают, что 2020-й был не таким уж и плохим годом
Чего уж лукавить, 2020-й был не самым простым годом в истории человечества. Тем больше надежд на грядущий 2021-й, который, мы верим, принесет нам всем много-много добра и счастья. Однако если приглядеться повнимательнее ко всем событиям уходящего года, то становится понятно, что и за это время было набралось немало отличных новостей.
Мы в AdMe.ru стараемся быть оптимистами, поэтому решили вспомнить некоторые положительные моменты 2020 года. А в конце вас ждет трогательный и романтичный бонус.
- Люди во всем мире как могли спасали животных Австралии от пожаров. Австралийцы становились волонтерами, тушили пожары, вытаскивали из горящих лесов пострадавших зверей, отпаивали их молоком и водой и лечили в реабилитационных центрах. А волонтеры со всех уголков планеты шили для животных специальные варежки на лапки, чтобы они быстрее восстановились, и перечисляли деньги в благотворительные фонды.
- В этом году мы намного больше пытались помочь другим. Согласно запросам в Google, люди чаще хотели стать волонтерами, чем популярными блогерами.
- А еще в 2020 году люди искали собак в приюте чаще, чем когда-либо: количество запросов о поиске четвероногого друга из питомника достигло исторического максимума.
- Все больше брендов решаются на производство вещей из отходов. Например, компания Rothy’s представила сумки, сделанные из пластика, обнаруженного в океане. А бренд H&M будет использовать экокожу, полученную из кожуры, стеблей и семян винограда, которые образуются при производстве вина.
- В этом году воздух стал намного чище, поскольку в атмосфере существенно сократилось количество углерода и азота.
- Мексиканец Рикардо Пиментель спас от урагана более 300 бездомных собак и кошек. Приют, где жили животные, оказался разрушен, поэтому Рикардо любезно предоставил на время четвероногим свой большой дом.
- Компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС на своем корабле Crew Dragon. Это был первый в истории частный пилотируемый запуск в космос.
- Жан-Клод Ван Дамм спас 3-месячного щенка чихуахуа от гибели. У щенка были проблемы с документами, и по законам Норвегии его должны были усыпить. Ван Дамм увидел в интернете пост о помощи, который написал хозяин собачки, и каким-то чудом ему удалось убедить власти Норвегии сделать исключение.
- Певица Шер тоже сделала доброе дело и помогла освободить «самого одинокого слона в мире» из пакистанского зоопарка. Слон по имени Кааван 35 лет жил в не самых простых условиях и впал в депрессию после того, как его подруга умерла от инфекции. В 2016 году начала масштабная кампания по спасению животного, в том числе при поддержке Шер, и только весной этого года зоозащитникам удалось добиться закрытия зоопарка и отправить Каавана в заповедник в Камбоджу.
- Семья из Лондона решила построить гигантскую наземную коралловую ферму на Сейшелах, чтобы с ее помощью заселить подводный риф на острове Муайен, который оказался почти полностью уничтожен из-за деятельности человека и изменений климата. Чтобы реализовать проект, супруги продали свою недвижимость в Лондоне и попросили помощи у единомышленников.
- Француз завещал часть своего наследства котам Эрмитажа. Сейчас сотрудники музея ведут переписку с юристами, чтобы уладить все формальности. Известно, что меценат из Франции разделил свое состояние между родными, французской организацией по защите экологии и котами Эрмитажа. При этом точно не известно, бывал ли он ранее в этом музее.
- На Шри-Ланке спасли более 100 черных дельфинов, которые выбросились на берег. Спасательная операция, в которой участвовали и неравнодушные жители, и военные, длилась весь вечер и всю ночь. В итоге в море удалось вернуть 118 дельфинов.
- В Нидерландах скульптура кита спасла поезд метро от падения с 8-метровой высоты. Поезд выехал за пределы платформы, но, к счастью, на краю был установлен арт-объект «Хвосты китов».
- Ученые обнаружили новый тип косаток, который они искали годами. Эти косатки живут в океане вблизи Антарктиды, и, возможно, это самое крупное млекопитающее, которое до того не было идентифицировано биологами.
- Журнал Time впервые присудил титул «Ребенок года». Его обладателем стала 15-летняя школьница из Колорадо Гитанджали Рао. Девушка с детства занимается наукой. Например, она изобрела устройство, которое может выявить свинец в питьевой воде. Кроме того, Гитанджали активно мотивирует других подростков к научным открытиям.
- Сингапур стал первой в мире страной, где разрешили продавать выращенное в лаборатории куриное мясо. Его производителем выступила компания Eat Just. Возможно, это станет новым трендом и производителей искусственного мяса, не требующего убийства животных, станет еще больше.
- Сервис доставки еды Delivery Club скупит вязаные варежки и носки у бабушек, которые торгуют ими на улице. Все купленные вещи будут подарены курьерам компании.
- Американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии за развитие метода редактирования генома. Это открытие поможет быстро изменять ДНК животных микроорганизмов и растений. Ученые полагают, что эти «генетические ножницы» помогут разработать эффективное лечение для тяжелых заболеваний, например онкологии. Кстати, это был первый случай, когда Нобелевскую премию по химии получили сразу две женщины.
- В Латвии создали робота «Роби», который борется с сорняками с помощью нейросетей и уничтожает их лазером. Такой способ намного меньше вредит окружающей среде по сравнению с химикатами.
- В Чехии вслед за многими другими странами запретят цирки с дикими животными. Согласно закону, принятому чешским парламентом, запрет на дрессировку будет касаться новорожденных детенышей всех видов диких животных. Ранее опрос показал, что 74 % чехов выступили против дрессировки и использования в цирке диких животных.
- 2020 год был богат на рейтинговые фильмы и сериалы. Он подарил нам такие кинопремьеры, как «Довод» Кристофера Нолана, киноадаптацию мультфильма «Мулан», «Манк» он Дэвида Финчера и многое другое. Но особенно радовали сериалы: от нашумевшего «Хода королевы» до одного из самых обсуждаемых проектов зимы — «Отыграть назад».
- В этом году завершилось строительство сразу нескольких важных архитектурных объектов. Например, наконец достроили международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Также в Мельбурне завершили строительство самого высокого здания в Австралии — «Австралия 108».
Бонус: в этом году королева Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили 73-ю годовщину свадьбы
А каким был 2020 год для вас?