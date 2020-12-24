Мы нашли 20+ добрых новостей со всего мира, которые доказывают, что 2020-й был не таким уж и плохим годом

Чего уж лукавить, 2020-й был не самым простым годом в истории человечества. Тем больше надежд на грядущий 2021-й, который, мы верим, принесет нам всем много-много добра и счастья. Однако если приглядеться повнимательнее ко всем событиям уходящего года, то становится понятно, что и за это время было набралось немало отличных новостей.