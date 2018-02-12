Мы нашли 10 фактов о Венеции, и от некоторых вам станет не по себе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые думают, что это просто легкомысленный романтичный городок. Но они сильно ошибаются: стоит только узнать старушку Венецию поближе, как она медленно начнет снимать свою карнавальную маску, обнажая мрачные тайны.

AdMe.ru решил показать Венецию такой, какой ее знают венецианцы, а не туристы.

В Венеции плохо пахнет. Или нет?

В Венеции нет канализации, говорят, в ней даже нет сантехников. Все отходы смываются прямо в каналы. Но проложены они так, что приливы уносят сточные воды в море, поэтому вода в каналах всегда чистая. Но во время сильных отливов запах и впрямь может появиться.

Вообще мнения туристов по поводу аромата Венеции делятся полярно: кто-то чувствовал лишь запах свежести, а кто-то — вонючей воды. Чтобы примкнуть к первым, рекомендуем ехать в Венецию зимой.

Маски появились здесь не для развлечения

Примерно в XVII веке здесь придумали носить маски, чтобы защитить свое личное пространство, ведь городок-то маленький. Их могли надеть влюбленные, которые не хотели огласки, или человек, покупавший лекарство от постыдной болезни. Но потом люди поняли, что, прикрыв лицо (а некоторые маски даже меняли голос), можно проворачивать темные дела: ходить по борделям, играть в азартные игры, фривольно одеваться. В Венеции начался полнейший декаданс. Поэтому было решено носить маски только в определенные месяцы. Со временем это превратилось в Венецианский карнавал.

Странная маска для женщин

В те же времена в Венеции существовала маска для женщин, при взгляде на которую не сразу поймешь, как она держалась на лице. Называлась она «моретта», но иногда ее именовали «немая служанка» или «отрада мужей». Наверное, вы уже догадались, что внутри маски был специальный штырек, который вставлялся в рот, лишая женщину возможности говорить. Это считалось очень загадочным.

Каналы — это, вероятно, бывшие улицы

Многие думают, что Венеция — это просто город со множеством каналов. На самом деле это город-остров (если не брать в расчет материковую часть). Скорее всего, таким странным расположением Венеция обязана тем, что ее просто когда-то затопило. Посмотрите на Гранд-канал — он похож на затопленный проспект. Кстати, Венеция имеет форму рыбы, и состоит эта рыба из 118 островков.

Здесь очень много запретов

В Венеции запрещено: Кормить голубей, которых тут стало уж слишком много (штраф от € 50 до 200).

Сидеть или лежать на площади Святого Марка, кроме специально отведенных мест (штраф € 200).

Также на этой площади нельзя есть (штраф € 200).

Купаться в каналах (штраф € 500).

Ездить на велосипедах, самокатах и скейтбордах по центру города (штраф € 100).

Как в Венеции хоронят людей

Умерших везут на лодках на мрачный остров-кладбище Сан-Микеле. Каждые 7–10 лет останки эксгумируют и помещают в колумбарий (хранилище урн). Так на острове освобождается место для новых усопших.

Это не совсем Италия

Многие замечали, что Венеция как-то не очень похожа на всю остальную Италию. И они правы — долгие сотни лет (с конца VII века по 1797 год) Венеция была отдельным государством — Венецианской республикой. И была она довольно крупной и могущественной. Но в итоге ее постиг упадок — после Наполеоновских войн республика присоединилась к Австрийской империи, а еще позже вошла в королевство Италия. Так что не стоит заказывать в Венеции пиццу или спагетти, лучше попробовать что-то из венецианской кухни.

У Венеции есть двойник

Внимательно посмотрите на эти фото, на одном из них не Венеция. В Лас-Вегасе, США, в 1999 году открылось казино «Венеция». Вокруг него были построены мосты, дома и каналы, в которых плавали гондолы с гондольерами. Некоторые даже говорят, что в американской Венеции им понравилось больше. К слову, настоящая «королева Адриатики» изображена на фото сверху.

Аква альта

Венецию регулярно подтапливает, и это явление называется аква альта (высокая вода). Раньше оно наблюдалось 9 раз в год, а теперь происходит примерно 100 раз в год. Причем первое место, которое страдает от аква альта, — знаменитая площадь Сан-Марко, самое низкое место в городе. Бывает, что утром вы спокойно гуляете по площади, вечером ее уже по щиколотку затопило водой, а через пару часов опять все нормально.

Венеция умирает, а может, и уже умерла

Нет, дело не в том, что она медленно уходит под воду, говорят, это вообще замануха для туристов. В 2009 году активисты провели похороны Венеции: по Большому каналу в сторону администрации проплыла лодочная процессия, везущая гроб с венецианским флагом. Этим они хотели привлечь внимание к тому факту, что число населения города падает с катастрофической скоростью, задыхаясь от туристов. В островной части Венеции осталось лишь 55 тыс. коренных венецианцев. И говорят, через пару десятилетий город станет призраком. Здесь даже есть такая шутка: главные жители Венеции — туристы.

И все-таки приезжайте в Венецию! Она как портал в другую эпоху, как сладко-горькая смесь. Это один из самых необычных и красивых городов на Земле, который XX век словно обошел стороной.