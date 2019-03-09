Мужчина потратил 40 лет, чтобы превратить пустыню в гигантский лес, и доказал, что для нашей планеты все еще есть надежда

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Некоторые говорят, что забота об окружающей среде — гиблое дело, однако этот человек доказал обратное. Маджули (Majuli), самый крупный в мире речной остров, всегда был сухим, покрытым песком и практически бесплодным куском земли, затерявшимся на севере Индии. До тех пор, пока один молочник не рискнул изменить его ландшафт и окружающую среду.

AdMe.ru не терпится поделиться его достижениями с вами. Приготовьтесь встретиться с человеком, который собственноручно вырастил целый лес.

В 16 лет Джадав Пайенг (Jadav Payeng) стал свидетелем печальной сцены: множество мертвых змей было разбросано по берегам Маджули на реке Брахмапутра. Наводнение прибило этих созданий к острову, где они погибли из-за жары и отсутствия тени.

Джадава эта пустующая земля тронула до глубины души, и он решил посвятить свою жизнь возрождению песчаного, бесплодного острова, сажая по дереву каждый день. То, что началось как обещание и мечта в 1979 году, спустя 40 лет превратилось в лес Мулай (Mulay). Его площадь больше Центрального парка в Нью-Йорке и в 12 раз превосходит территорию Ватикана.

Благодаря Джадаву в лесу сохранились местная экосистема и дикая природа. Сейчас там обитают бенгальские тигры, олени, носороги, стервятники, слоны и, конечно же, змеи. Облесение также сделало Маджули более безопасным местом, так как деревья держат остров своими корнями и защищают эту область от эрозии.

Этот дар природе так и оставался бы в секрете, если бы не индийский фотожурналист Джиту Калита (Jitu Kalita), обнаруживший неизвестный лес во время фотоохоты на птиц в 2007 году. Именно Джита снял документальный фильм «Лесной человек» о достижении Джадава.

К счастью, его усилия не остались незамеченными, а его работа была даже оценена бывшим индийским президентом, присвоившим ему звание «Лесной человек Индии».

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