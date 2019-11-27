Можно спорить на миллион, что таких вещей, как на этих 18 фото, вы никогда не видели

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Казалось бы, ну что мы еще не видели в этом интернете? Но нет: в сети до сих пор водятся факты, способные заставить нас приподнять брови. Камень, который старше Солнца и Земли, рыба, срывающая с ветки ягоды, или виртуальные очки для коров — даже не знаем, что было для нас большим сюрпризом.

Мы в AdMe.ru обожаем это детское ощущение удивления от многообразия мира. Надеемся, вы разделите его с нами. А спящий без задних ног ежик вообще чемпион по милоте (и наш фаворит).

1. Пирапутанга — рыба, которая любит ягоды

2. Студент нашел на пляже золотые сферы: оказалось, что это шары из пирита с окаменелостями внутри. Их возраст — 185 млн лет

3. Дерево Туле в Мексике — самое толстое в мире: диаметр его ствола — 11,62 м. Никто не знает точного возраста «древа жизни»: по разным оценкам, ему от 1 200 до 3 000 лет

4. 10-миллионный посетитель крупнейшего датского музея Рейксмюсеум выиграл ночевку в зале с шедевром Рембрандта «Ночной дозор», с вином и изысканным ужином

5. Этот скромный с виду камешек — Мурчисонский метеорит, упавший на Землю в 1969 году. Его возраст составляет 4,65 млрд лет, он старше Солнца

6. Взрослая немецкая овчарка с диагнозом «карликовость»

7. Жеода Пульпи в Испании — одна из самых необычных пещер Земли: это яйцевидная полость, заполненная зазубренными кристаллами

8. Эти пакеты с водой полностью сделаны из стекла

9. В Подмосковье коровам выдали VR-очки: вид летнего луга делает животных спокойнее и повышает надои

10. Знаменитые Кижи парят в небе: во время реконструкции церковь подняли на домкратах, чтобы заменить разрушающиеся бревна

11. Оазис Аубари в пустыне Сахара

12. Полицейский участок в Южной Корее

13. Магазин в Амстердаме торгует исключительно резиновыми уточками: к примеру, там есть уточка-кактус, уточка-покемон и уточка — Дейенерис Таргариен

14. Черный кактус

15. Ангорский кролик

16. Нож в виде кукурузного початка из янтаря и дамасской стали

17. Татуировка на черном фоне

18. Складная скульптура из дерева

Бонус: спящий ежик