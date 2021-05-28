Молодая мама своими комиксами показывает, что родительство — это вам не мелочь по карманам тырить
Участь молодых родителей сложно назвать завидной. Большинство из них каким-то чудом умудряется лавировать между внешними обязанностями и ребенком, который каждую секунду норовит выкинуть какой-то фортель. И на фоне этого еще большими героями воспринимаются те, кто успевает показать свою жизнь при помощи иллюстраций. Именно этим и занимается Александра Сиренко в своем инстаграме.
AdMe.ru ручается, что в этих иллюстрациях точно найдется то, с чем даже люди, у которых нет детей, не смогут не согласиться. Проверьте и убедитесь сами.
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Суровая реальность мамских выходных.
А какой сюжет показался вам наиболее знакомым?
Фото на превью coma_comics / Instagram
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