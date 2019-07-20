Молодая американка честно поделилась впечатлениями о жизни в российской провинции

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Ежегодно из США в Россию приезжает примерно 30 стипендиатов программы Фулбрайта. После Второй мировой войны, в 1946 году, американский сенатор Уильям Фулбрайт учредил программу образовательных грантов, направленную на улучшение взаимопонимания между гражданами США и других стран.

Стипендиаты живут и работают в разных городах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в качестве ассистентов преподавателей вузов. AdMe.ru решил расспросить одну из участниц программы Фулбрайта Александру Фэй о жизни в Пензе, а также узнать, чем наши студенты принципиально отличаются от американских.

О стереотипах

В университете я учила русский язык. Я выбрала его случайно — нужно было выполнить общие академические требования. Окончив вуз, я стала участником программы, потому что давно мечтала пожить за границей и заодно подтянуть язык. Получить стипендию Фулбрайта в Америке очень престижно, так что мои родители были в восторге, когда выяснилось, что меня выбрали. Единственное, за что они волновались, это что я замерзну.

Практически так и произошло: по сравнению с моим родным городом (Окленд, Калифорния) зимой в Пензе было очень холодно и темно. Зима длилась целую вечность! Подтвердились и некоторые другие стереотипы, которые я слышала до того, как сюда приехала. Например, о российских стандартах красоты: здесь женщины прикладывают очевидно больше усилий, заботясь о своей внешности. Улыбаются русские действительно меньше, чем американцы. Люди, работающие в сфере обслуживания, в целом менее дружелюбны, чем у нас. При этом я много раз испытывала на себе, что значит русское гостеприимство. Самое классное — это чаепития. Домашняя еда, пироги и соленья. И добрые пожилые женщины, которые настаивают на том, чтобы я ела и ела, и ела. Это очень мило.

Что было самым интересным

Уроки русского языка — это самая любимая часть моего экспириенса в России. В моей группе были студенты из Туркменистана, Нигерии, Мали и Китая. Мы смотрели фильмы, читали рассказы, а потом обсуждали все это на русском языке, говорили о традициях, культуре и религии. Возможность вести мирные дискуссии при столь очевидной разнице менталитетов и культур — это и есть то, к чему стремился Фулбрайт. В прошлом семестре мы посмотрели фильм «Служебный роман», и после этого преподавательница спросила, какой возраст считается оптимальным для вступления в брак в наших странах. Мои одногруппницы из Мали и Туркменистана ответили: 20 лет. Когда я сказала, что большинство американцев редко вступает в брак раньше 25–30, мои одногруппницы были в шоке: «Ты правда хочешь ждать до 30?» И тогда наша преподавательница сделала очень важное замечание. Она сказала, что американские пары часто живут вместе до свадьбы. Я подтвердила: для молодых американцев официальный брак сейчас не так важен. Многие мои друзья никогда не женятся, не выйдут замуж, но это не мешает им состоять в серьезных романтических отношениях. На это мои одногруппницы ответили долгим «а-а-а-а-а-а!». Во время своих университетских каникул я побывала в Москве, Казани, Ульяновске, Самаре и даже в Новосибирске и Иркутске. Очень здорово съездила в Новосибирск, я бы хотела когда-нибудь туда вернуться. Еще я очень хочу когда-нибудь побывать во Владивостоке. Я слышала, что это «российский Сан-Франциско».

Мне очень понравилась русская еда: borsch, pelmeni, pirozhki, shi, shashlik, tefteli, blini. К салату оливье я осталась равнодушна. Не понравились творог, икра и сметана. А еще я очень полюбила манты, хотя я, конечно, знаю, что это не относится к традиционной русской кухне, но в Америке я бы их точно не попробовала! Кстати, это очень здорово, что здесь я смогла продегустировать блюда разных национальных кухонь, которые трудно найти в США, — я особенно оценила грузинские, туркменские и узбекские блюда.

Что удивило в России

В России люди никогда не приходят в гости с пустыми руками. Хоть что-нибудь, но принесут! И вообще любят дарить подарки. В Америке мы тоже дарим подарки, но не так часто, и обычно это приурочено к какому-нибудь празднику. Очень удивило, что женщины в России никогда не пожимают руки, а мужчины — постоянно. Правда, это так странно. У нас в общежитии есть комендантша. Я не очень понимаю, зачем она нужна: в американских общежитиях нет такой должности. Комендантше всегда есть до меня дело. Она высказывает свое мнение о том, что я готовлю. Ей надо знать, куда я иду, когда я вернусь, особенно если я уезжаю на день или больше. Если я хочу привести к себе в комнату подругу, я почему-то должна спросить у нее разрешения! А еще у нас есть комендантский час, позже которого вообще нельзя приводить гостей. В Пензе мне очень не хватает метро или другого удобного общественного транспорта. Я не понимаю, зачем нужны marshrutkas. Ну почему они, а не обычные автобусы? На marshrutkas можно доехать до соседнего города. Я ездила к своим друзьям в Саратов и вот что скажу: ехать несколько часов на заднем сидении в маршрутке — испытание не из легких.

О российском образовании

Мне было очень трудно приспособиться к обычаям российской университетской жизни. Я до сих пор поражаюсь тому, как часто лекции и семинары переносятся или отменяются в последнюю минуту. Преподаватель может просто не прийти, студенты — прогулять всей группой. Тебе могут дать другую группу или заменить преподавателя. Зато теперь я умею импровизировать, и это определенно делает меня лучше как преподавателя. Мои коллеги в России очень отличаются от тех, что были в США. В большинстве своем это очень милые, приветливые женщины. Они любят брать под свое крыло. Думаю, им просто нравится заботиться о других. Это, конечно, слегка покровительственное отношение, но я понимаю, что так они проявляют свою симпатию. Американские студенты кажутся мне более взрослыми и замотивированными на учебу, чем российские. С одной стороны, это объясняется тем, что обучение в наших университетах стоит намного дороже. С другой — поступление в колледж становится более важной вехой в жизни американца. Ведь все так сильно меняется. Для нас вполне нормально уезжать учиться в колледж за тысячи миль от дома. Вчера ты жил с мамой и папой, а сегодня вдруг становишься супернезависимым. В России студенты чаще остаются в родном городе и живут дома. Возможно, в других вузах не так, но здесь, в ПГУ, на кафедре английского языка, где я работаю, самая большая проблема — это отсутствие мотивации. Мне показалось, что студенты не особо хотят учиться, а преподаватели — учить. Нет взаимного уважения, никто не хочет выкладываться. Другие важные проблемы — общая неорганизованность и отсутствие технического оснащения.

О разном

Если бы мои друзья собрались приехать в Пензу, я бы посоветовала им посетить музеи — краеведческий, исторический, картинную галерею и Музей одной картины. Конечно, сначала им нужно пройтись по центральной улице города. Я бы посоветовала им приехать в период с мая по октябрь — Пенза в 10 раз лучше, когда на улице тепло, сухо и светло! В хорошую погоду можно насладиться прогулкой по красивым местам, прогуляться по набережной, сходить в парк, съездить на целый день в Тарханы. А еще я бы посоветовала им попробовать национальную еду разных народов бывшего СССР, которую сложно найти в Америке: грузинскую, узбекскую, туркменскую.

Что касается музыки, то я фанат Виктора Цоя. Он был такой крутой! Мне очень нравится бунтарская эстетика его поэзии, особенно песни «Группа крови», «В наших глазах», «Кукушка». В исполнении Полины Гагариной тоже чудесно звучит. Мой любимый русский роман — «Отцы и дети». В школе мы проходили его на английском. Когда-нибудь хочу попробовать прочитать в оригинале. Среди российских исторических личностей мне интересны исследователи и купцы, которые добирались до берегов Северной Америки. Григорий Шелихов, Алексей Чириков, Витус Беринг. Я хочу узнать больше об их экспедициях. Один из моих любимых мысленных экспериментов из области альтернативной истории — представлять, что бы сейчас было, если бы Россия сохранила Аляску. Борщ, манты, хачапури и гречка — вот по чему я буду скучать, когда вернусь домой. Гречка — это вообще суперфуд, нужно будет обязательно найти места, где она продается в Америке. Ну и по нескольким друзьям, которые у меня здесь появились, тоже буду скучать.