Мой сын бойкотировал уроки английского в школе. Я наняла ему репетитора и поняла, что он был прав

Сегодня знание английского не просто полезно, но необходимо. Именно поэтому многие родители хотят, чтобы ребенок изучил его в школьные годы. Тем не менее не всегда в образовательных учреждениях педагоги могут уделять ребятам достаточно внимания, из-за чего в конце учебы они оказываются не способны вести беседу или понять содержание простого текста на иностранном языке.

Меня зовут Юлия, я автор в AdMe.ru. Недавно я наняла для своего сына репетитора по английскому языку и решила рассказать, почему ни капли не жалею о принятом решении.

Мы вместе с мужем воспитываем 13-летнего сына. Марк очень смышленый и добрый мальчик с увлечениями, а его главная страсть — баскетбол. Прошлым летом команда, в которой играет Марк, победила в региональном соревновании. Кроме того, вплоть до 7-го класса он несколько раз выигрывал школьные викторины по физике и математике. Вообще успеваемость сына никогда меня не беспокоила: за четверти у него всегда были четверки и пятерки, а на родительских собраниях я в большинстве случаев получала от преподавателей только хвалебные отзывы, но в этом году коллектив учебного заведения пополнился новой учительницей английского языка и мое спокойствие было наглым образом нарушено. Зимой этого года в один из будних дней учительница позвонила мне в рабочее время и сказала: «Ваш ребенок систематически не посещает мои занятия. В текущей четверти он не представил мне на проверку ни одной домашней работы. Если вы не примете меры, мне придется провести серьезную беседу с директором школы». От этой фразы меня как холодом обдало. Я была уверена, что это какая-то ошибка и учительница просто перепутала номер, но когда я переспросила, точно ли речь шла о моем сыне, и удостоверилась, что это так, очень удивилась. Неужели Марк все это время обманывал меня, скрывая свою реальную успеваемость?

Когда я пришла домой, у нас с сыном случился серьезный разговор. «Мам, ты только не злись. Я просто не могу. Наша учительница Ольга Николаевна — она ужасная. Одну девочку в классе она даже довела до слез из-за своих придирок». Наша беседа длилась около часа, и в конце концов стала ясна примерная картина. Во время уроков преподавательница прежде всего смотрела, как ребята справились с домашними заданиями, сложность которых с каждым занятием возрастала. Если кто-то во время проверки давал неправильный ответ, она грозно смотрела на неуча, брала в руки журнал и ставила ему двойку или тройку. Дети делали ошибки в заданиях, потому что не понимали правила. Однако она не собиралась их объяснять и вместо этого ссылалась на учебник грамматики. Вторая часть урока была не более полезной: учительница давала ребятам на изучение новые темы, но это ограничивалось простым чтением текстов. «Все ли понятно?» — спрашивала она, и, хотя все было совершенно непонятно, испуганные ученики молча кивали. В итоге дети уходили с уроков с большим количеством заданий, требования которых не до конца понимали. Тем, чьи мамы и папы знали язык на приличном уровне, удавалось не превращаться в двоечников и троечников. Держались на плаву также школьники, которые находили правильные ответы в интернете и в письменных работах выдавали за свои. Представители третьей категории учеников просто-напросто не появлялись на занятиях.

После того как я узнала обо всем от Марка, первой моей мыслью было пойти в учебное заведение и написать на учительницу жалобу, но предъявить мне было нечего. Вне зависимости от того, какими были ее методы преподавания, Марк знал английский язык не настолько хорошо, чтобы иметь четверку, и признался, что действительно долгое время сбегал с уроков. Менять школу из-за одного учителя было бы странно, тем более что к другим педагогам у меня претензий не было. Нужно было найти способ помочь ребенку получить недостающие знания, и я решила подыскать для сына репетитора. Должна сказать, мы живем в небольшом городе, где почти каждый друг друга знает. Здесь не так легко найти квалифицированного преподавателя. Большинство выпускников факультета лингвистики местного вуза не практикуют язык с носителем, а изучают его с помощью пособий и аудиозаписей, сделанных десятки лет назад. Но решить эту проблему все-таки получилось. Спустя несколько дней серфинга в интернете я наткнулась на агентство, в котором ребенку подобрали подходящего педагога. Евгения переехала в США в 2014 году и на данный момент преподает русский американским студентам, но ежедневно находится в языковой среде. В свободное время она занимается английским языком с моим сыном в дистанционном формате. Репетитор работает с Марком уже 2 месяца. Каждое занятие длится по 1,5 часа, всего на неделе они проводятся дважды. Сначала я была настроена скептически, но позже поняла, что у моего сына появился неподдельный интерес к английскому языку. Все потому, что на занятиях они обсуждают баскетбол, фильмы и музыку — словом, все то, что нравится Марку. Он изучает новую лексику и грамматику играючи, без принуждения, запоминает выражения героев любимых кинокартин и активно использует их в ходе устного общения с педагогом. Однажды во время такого урока я услышала из комнаты сына странные звуки. Оказалось, они с Марком пели песню известного американского исполнителя. Преподавательница разбирала с ним смысл куплетов. На самом деле в методах Евгении нет ничего особенного: она всего лишь оживляет скучные правила и тексты, размещенные на пыльных страницах учебника. Легко сравнить это с чужими историями о путешествиях: вы можете пытаться представить, как Эйфелева башня переливается ночными огнями, однако, если не посетите Париж, картина все равно будет блеклой. Так, на занятиях английский становится частью личного опыта Марка.

Помимо этого, приоритетным становится не то, как учить язык, а то, как его использовать. В итоге английский перестает ассоциироваться с чем-то обязательным и неприятным, нужным лишь для получения хорошей оценки на контрольной работе, он превращается в инструмент для радости и поиска новой увлекательной информации. Благодаря занятиям с репетитором отношение Марка к предмету изменилось, а от этого улучшилась и школьная успеваемость сына. Он перестал прогуливать уроки и чувствует себя на них более-менее уверенно. Сейчас он один из тех немногих в классе, кто получает за работы хорошие оценки, а в этой четверти может получить по предмету четверку. Недавно мне позвонила его учительница и в этот раз похвалила Марка за то, что исправился. Когда я рассказала, в чем секрет его успеха, она замолчала и бросила трубку.

Ольгу Николаевну я не осуждаю, но мне жаль, что современная система школьного образования превращает детей в буквоедов. Они способны без запинки прочитать и воспроизвести страницу вызубренного текста, но совершенно не понимают, где это может пригодиться. Учеба ради учебы не дает им понять пользу знаний и лишает интереса к академическим успехам. Кто знает, сколько талантливых ребят могли бы связать свою жизнь с лингвистикой, литературой или математикой, если бы педагоги не отвратили их от своего предмета и в нужный момент помогли их талантам раскрыться... Вероятно, в прошлом Ольга Николаевна — как раз та самая девочка, которой не повезло с учителем, и в итоге она случайно выбрала не свое дело.