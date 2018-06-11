Модели из Судана предложили осветлить кожу. Ее ответ вдохновил женщин по всему миру

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Ньяким Гатвеч (Nyakim Gatwech) — модель из Судана с невероятно темным оттенком кожи. В 14 лет она переехала с семьей в США из африканского лагеря для беженцев. Казалось, что все волнения позади, но именно после иммиграции самооценке юной девушки пришлось пройти проверку на прочность. Из-за издевок одноклассников Ньяким была готова забыть о заветной мечте — стать моделью. Но она смогла полюбить и принять себя, а заодно пробиться в модельный бизнес. Ее историю стоит прочитать каждому, кто все еще сомневается в себе.

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Яркая внешность помогла Ньяким выделиться на фоне остальных моделей. В 24 года у нее более 350 тыс. подписчиков в инстаграме, а за плечами опыт работы с такими известными брендами, как Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo и Cosmopolitan. Однако дорога девушки к успеху была непростой.

Детство Ньяким прошло в африканских лагерях для беженцев. Ее мать была вынуждена бежать из Судана во время гражданской войны. Старшая сестра Ньяким погибла, а у брата остался шрам от ножевого ранения. Когда семья переехала в США, жизнь будущей модели стала куда спокойнее и комфортнее, но только не в психологическом плане.

Дети в американской школе постоянно дразнили сильно выделяющегося на их фоне подростка. Ньяким говорили, что ей стоит помыться, потому что ее кожа слишком грязная, или что ей нужно улыбнуться, чтобы ее увидели. Девушка засыпала в слезах и даже всерьез подумывала осветлить кожу, как это сделали многие иммигранты из Судана. Например, в том числе и сестра Ньяким. Когда она поделилась этой мыслью со своей сестрой, та сказала, что не позволит ей сделать этого: она сожалеет о принятом решении и считает, что лишила цвета не только свою кожу, но и свой разум.

В какой-то момент Ньяким подумала: «Эти дети считают, что я некрасивая. Мне не суждено быть моделью». Но она отогнала эту мысль прочь и смогла полюбить свою уникальную красоту.

Уже будучи популярной моделью, Ньяким попала в неприятную ситуацию: водитель Uber спросил, осветлила бы она свою кожу за $ 10 000. Девушка только рассмеялась в ответ, но все же решила спросить, почему он считает, что ей нужно это сделать. Водитель сказал, что с более светлой кожей ей будет легче найти себе парня и устроиться на работу. Ньяким закончила разговор фразой: «Даже если более светлая кожа сделает мою жизнь проще, я лучше останусь на сложном пути».

Ньяким даже дали прозвище «Королева тьмы», и она с радостью приняла его.

«Меня спросили, как я отношусь к тому, что меня называют „Королева тьмы“. Я ответила, что мне это нравится. Темные цвета не должны ассоциироваться с горем и смертью. Я „Королева тьмы“, которая несет свет и любовь тем, кто ее окружает». Ньяким Гатвеч