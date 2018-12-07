Модель сравнила, как выглядят на обложках мужчины и женщины за 50. Вы уже поняли, почему об этом нельзя молчать?

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Британская актриса и модель Джаймила Джамиль (Jameela Jamil) опубликовала в твиттере несколько обложек глянцевых журналов. Она обратила внимание на то, как по-разному выглядят на первых страницах известные мужчины и женщины за 50.

Мы в AdMe.ru считаем тему, которую подняла Джаймила, очень важной, поэтому хотим поделиться ею с вами.

Для анализа девушка выбрала обложку Men’s Journal с 50-летним Джошем Бролином

Tatler с 51-летней Николь Кидман

Time с 57-летним Джорджем Клуни (на момент этой съемки ему было 47)

InStyle с 54-летней Сандрой Буллок

Джаймила заметила, что если мужчины выглядят на свой возраст, то женщин с помощью макияжа и фотошопа стараются сделать моложе. «Вот пример того, что фотошоп превратился в оружие против женщин. Посмотрите на эту разницу. Мужчины в возрасте выглядят сексуально, а женщины должны прятать свой возраст. Мужчинам позволено стареть, а мы должны бояться старости», — написала актриса.

Примеры выше — далеко не единичные. Почти на каждой модной фотосессии женщины за 50 удивляют неестественно гладкой кожей и внешностью, которой позавидуют 30-летние. Мужчинам, напротив, почти никогда не убирают в фотошопе морщины и даже делают акцент на их возрастных изменениях.

Вот, например, один из недавних снимков 58-летней Джулианны Мур

А вот так звезда выглядит в жизни. И ведь ничего ужасного, что нужно замазывать тонной фотошопа!

Колину Ферту тоже 58 лет, но сделать его моложе на фото никто не пытается

54-летнему Брэду Питту тоже не прячут морщины

А вот на обложке Esquire у 54-летней Моники Беллуччи идеальная кожа

В фотосессиях 63-летнего Уиллема Дефо акцентируют внимание на лице

Лицо 60-летней Мадонны на обложке Vogue рассмотреть трудно. И почему женщин заставляют стыдиться своих морщинок и возраста?

Ведь каждая морщинка особенная. Это следы сотен тысяч улыбок. Как, например, у 60-летней Мишель Пфайффер...

...которую лишили индивидуальности на обложке Interview

Никому не приходит в голову так сильно редактировать мужские лица

Джаймила Джамиль рассказала, что эта тема для нее очень личная. В юности девушка восхищалась фотографиями актрис и моделей в глянцевых журналах. Она так хотела соответствовать недосягаемому идеалу, что истязала себя диетами. Сейчас британка понимает, что на самом деле эти женщины не выглядят так, как на обложках. Джаймила уверена, что нам нужно задуматься о пагубном влиянии фотошопа и поддерживать те модные журналы, которые не заставляют нас стыдиться нашей внешности.