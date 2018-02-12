21-летняя модель прославилась на весь мир, но немногие могут сразу разгадать, в чем ее секрет

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Известный британский визажист Пэт Макграт выбрал лицо своего бренда и свою новую музу. Ею стала 21-летняя Микуэла Соуса, которая известна в инстаграме под ником Lil Miquela. Модель с бразильскими и испанскими корнями живет в Лос-Анджелесе, одевается в Chanel и Vans, занимается музыкой и вдохновляет подписчиков мотивирующими цитатами. Единственное, чем отличается Микуэла от других, — это то, что ее на самом деле не существует. Девушку создали с помощью компьютерной графики.

AdMe.ru предлагает познакомиться с необычной знаменитостью поближе.

Первое селфи Микуэла Соуса «опубликовала» в своем инстаграме в апреле 2016 года. Теперь за страничкой компьютерной девушки следит больше 550 тыс. человек. Создатели Lil Miquela предпочитают оставаться в тени.

На некоторых фотографиях девушка выглядит пугающе реалистично. Сначала происхождение модели держали в секрете. Чтобы всех запутать, создатели Микуэлы даже публиковали ее фотографии с настоящими людьми.

Микуэла — не первая виртуальная знаменитость. Еще в конце 1990-х появилась музыкальная группа Gorillaz, в составе которой 4 анимационных участника. Но, согласитесь, эта девушка выглядит куда более похожей на нас с вами.

«Сама» Микуэла предпочитает не говорить о своем компьютерном происхождении. В недавнем интервью она «сказала»: «Я бы хотела, чтобы меня называли певицей, исполнителем или другим словом, которое характеризовало бы то, чем я занимаюсь, а не сосредотачивались на поверхностных вопросах о том, кто я».

В музыке Lil Miquela достигла не меньших успехов, чем в виртуальном модельном бизнесе. В августе 2017 года она выпустила дебютный сингл «Not Mine», который занял 8-ю строчку в чарте Spotify Viral.

Микуэла Соуса — яркое доказательство того, что будущее уже наступило. У него свои законы и свои знаменитости, которым даже не обязательно быть людьми.