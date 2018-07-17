Милиция Минска завела твиттер и теперь борется не только с преступностью, но и с плохим настроением

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В 2017 году Беларусь показала низкий индекс преступности и вошла в топ-10 самых безопасных стран мира. Правоохранительные органы в Минске не только прекрасно справляются со своими обязанностями, но и нашли современный способ оповещения граждан: из твиттера ГУВД минчане узнают много важного и полезного, а некоторые нарушители спокойствия, чьи поступки совсем не поддаютя логике, вызывают улыбку. Если и вам хочется узнать немного больше о трудовых буднях милиции, а также зарядиться хорошим настроением, то эта статья для вас.