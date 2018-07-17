Милиция Минска завела твиттер и теперь борется не только с преступностью, но и с плохим настроением
В 2017 году Беларусь показала низкий индекс преступности и вошла в топ-10 самых безопасных стран мира. Правоохранительные органы в Минске не только прекрасно справляются со своими обязанностями, но и нашли современный способ оповещения граждан: из твиттера ГУВД минчане узнают много важного и полезного, а некоторые нарушители спокойствия, чьи поступки совсем не поддаютя логике, вызывают улыбку. Если и вам хочется узнать немного больше о трудовых буднях милиции, а также зарядиться хорошим настроением, то эта статья для вас.
AdMe.ru собрал самые запоминающиеся твиты, которые доказывают, что в любой профессии без чувства юмора никуда. И мы надеемся, что если и дальше будут происходить преступления, то только такие.
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А как вы думаете, нужен ли такой твиттер в каждом городе?
Фото на превью GUVD_Minsk / twitter