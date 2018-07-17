Милиция Минска завела твиттер и теперь борется не только с преступностью, но и с плохим настроением

В 2017 году Беларусь показала низкий индекс преступности и вошла в топ-10 самых безопасных стран мира. Правоохранительные органы в Минске не только прекрасно справляются со своими обязанностями, но и нашли современный способ оповещения граждан: из твиттера ГУВД минчане узнают много важного и полезного, а некоторые нарушители спокойствия, чьи поступки совсем не поддаютя логике, вызывают улыбку. Если и вам хочется узнать немного больше о трудовых буднях милиции, а также зарядиться хорошим настроением, то эта статья для вас.

AdMe.ru собрал самые запоминающиеся твиты, которые доказывают, что в любой профессии без чувства юмора никуда. И мы надеемся, что если и дальше будут происходить преступления, то только такие.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А как вы думаете, нужен ли такой твиттер в каждом городе?

Фото на превью GUVD_Minsk / twitter

11 На склад!
2 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!