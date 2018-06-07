Я часто общаюсь с иностранцами и заметила, что многие из них верят в мифы о России. Вот самые распространенные из них

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Привет! Я автор AdMe.ru и сегодня хотела бы поделиться с вами своими наблюдениями о том, как люди из других стран представляют мою страну — Россию. Я родилась и живу в Казани — крупном городе на берегу Волги, но несколько недель в году провожу за рубежом, где общаюсь с местными жителями и узнаю от них много нового. Причем не только об их родине, но и о своей.

Некоторые из этих людей были в России, и их впечатления схожи с моими, однако есть те, кто о нашей стране знает только из «сообщений» сарафанного радио и прочих не совсем объективных источников. Переосмыслив услышанное от иностранцев за последние несколько лет, я решила разбить всю эту информацию на 10 пунктов (на самом деле их могло быть гораздо больше). Сразу оговорюсь, что это исключительно мой опыт и мое мнение, которое не обязано совпадать с опытом и мнением других людей, и это совершенно нормально. Итак, вот 10 самых распространенных заблуждений о России, в которые верят некоторые иностранцы. По крайней мере те, кто у нас еще не был.

10. В России всегда холодно

«Это что, тоже в России? Я покажу фотографии Сочи своим друзьям, они будут в шоке». Ralf H.

Для многих иностранцев Россия олицетворяет собой царство вечной зимы, где холодно даже летом, и то, что на юге нашей страны растут пальмы и редко выпадает снег, для них становится настоящим открытием. И даже в таких холодных областях, как Сибирь, бывает очень жаркое лето — все дело в резко континентальном климате. Звучит как анекдот, но люди, рассказавшие эту историю, утверждают, что это чистая правда: один бизнесмен из Техаса прилетел в Москву в меховой куртке и шапке. В июле. А в багаже якобы у него был охотничий нож, чтобы отбиваться от медведей, — об этом мифе я тоже расскажу. Мне самой неоднократно приходилось объяснять друзьям-иностранцам, что климат у нас во многих областях суровый, но так как страна огромная и находится в разных климатических поясах, ожидать того, что везде будет одинаково холодно или тепло, просто нелепо. «Вы хотя бы взгляните на карту!» — прошу я их.

9. По улицам российских городов ходят медведи

«Почему ваши законы позволяют заводить ручного медведя?» Scott P.

А вот это, кстати, относится к некоторым областям США или Канады даже больше, чем к России. Во всяком случае в крупных городах нашей страны медведей на улице вы точно не увидите. Животные боятся человека гораздо больше, чем люди животных, и мишки не исключение. Случается, что любопытные (особенно молодые) медведи забредают в села, которые граничат с лесом, и ищут, чем бы им поживиться, но, как правило, они быстро убегают при виде людей. Некоторые полагают, будто россияне держат бурых медведей в качестве питомцев, но, разумеется, это не так. Правда, бывает такое, что люди «усыновляют» медвежат, оставшихся без мамы из-за браконьеров или по другой причине, но и в этом случае медведи не живут с ними дома, как собаки или кошки. У спасенного медведя обязательно должна быть своя территория, как, например, у мишки-знаменитости Степана, для которого владельцы выстроили отдельный домик.

8. В России очень опасно

«Здесь я чувствую себя в безопасности, даже если гуляю ночью. Полиция на улицах есть, но ее присутствие незаметно». Lucio P.

Не опаснее, чем в большинстве других стран, — это отмечают большинство туристов, побывавших в России. Многие из них приехали сюда и были приятно удивлены, особенно те, кому перед путешествием пришлось выслушать предостережения родственников и друзей, никогда не посещавших нашу страну, но почему-то уверенных, что тут чрезвычайно опасно. Возможно, миф о повышенной опасности на российских улицах был порожден неспокойной обстановкой в стране в 1990-е годы, но, к счастью, это время осталось позади, а вместе с ним и некоторые проблемы. Также вполне вероятно, что иностранцев в России вводят в заблуждение наши спальные районы, застроенные многоквартирными домами. Как-то раз мне пришлось объяснять другу-иностранцу, что у нас в таких домах живут самые обычные семьи — владельцы этих квартир, а вовсе не люди без определенного рода занятий, занимающие социальное жилье в «бедных» районах. Конечно, в каждом городе есть более и менее спокойные места, но в целом я могу сказать, что, в отличие, например, от Лондона, в моем городе нет районов, где мне нельзя было бы появиться (так называемых no go areas).

7. Россияне пьют больше всех в мире

«Ты не любишь водку? Как странно». Mike K.

К сожалению, в некоторых регионах проблема алкогольной зависимости стоит довольно остро, но это ни в коем случае не делает россиян «нацией алкоголиков». Есть и позитивные примеры: многие молодые люди в нашей стране стараются вести здоровый образ жизни, и вы скорее встретите их на велопрогулке или в спортзале, чем в баре. Утверждение о России как о самой пьющей стране не совсем соответствует действительности, хотя и не лишено доли истины. В рейтинге «самых пьяных» стран мира Россия находится на 4-м месте (а не на 1-м, как многие считают) — гордиться тут нечем, но радует тот факт, что количество употребленного алкоголя в литрах на человека с каждым годом снижается. И да, многие иностранцы уверены, будто бы самый популярный напиток в России — водка (а что же еще?). А вот и нет. Больше всех напитков (алкогольных и безалкогольных, вместе взятых) мы любим чай. Его, а вовсе не водку большинство россиян пьет в любое время суток.

6. Россияне не любят иностранцев

«Похоже, что Москва — это самый приятный из всех крупных городов мира, в которых я был. Молодые люди в московском метро часто уступали мне место». Glenn F.

Россияне не страдают ксенофобией. Отдельные личности вполне могут проявлять враждебность к иностранным гражданам, но в какой стране этого не бывает? Пожалуй, в заблуждение иностранцев вводят культурные различия: люди в России кажутся им хмурыми из-за отсутствия привычки улыбаться каждому встречному или незнания языков. С другой стороны, ехать в чужую страну и ожидать, что там каждый будет общаться с вами на вашем языке, — это по меньшей мере странно. На самом деле мы с интересом общаемся с людьми из разных стран и готовы помочь заблудившемуся туристу найти дорогу в отель, даже если не говорим на его языке. А молодые люди, как правило, знают английский язык на очень приличном уровне, как, например, большинство моих коллег. Многие люди, побывавшие в России, отмечают гостеприимность наших граждан и их серьезное отношение к дружбе. В числе этих людей оказалась музыкант и путешественница Элва Фрай (Elva Frye), которая в своем инстаграме неоднократно благодарила россиян за заботу, приют и за то, что они стали ее семьей. Так что не стоит верить стереотипам о враждебности. Просто у всех есть свои особенности, и к этому нужно относиться с пониманием.

5. Русские люди никогда не улыбаются

«Русские люди испытывают сильные эмоции, поэтому они с осторожностью выбирают тех, с кем этими эмоциями можно поделиться». Brinn B.

Да улыбаемся мы! Точно так же, как и все остальные на этой планете. Но наша улыбка в первую очередь предназначена для более близких людей, чем случайный прохожий, — так уж у нас сложилось. Причем у нас есть такая пословица: «Смех без причины — признак дурачины», из которой понятно, что у нашего веселья обязательно должен быть повод. А самое главное, наша улыбка искренняя. Мы не станем улыбаться только ради того, чтобы показать или доказать кому-то, что у нас все хорошо, когда на самом деле на душе скребут кошки. Так что если русский человек вам улыбнулся, то будьте уверены: это не простая вежливость, вы ему на самом деле понравились.

4. Россия — коммунистическая страна

«Власть в России — это гибрид между социализмом и коммунизмом». Rick R.

Такое лучше не заявлять вслух, если вы не хотите прослыть невеждой. Как известно, эра правления коммунистической партии в нашей стране закончилась в 1991 году с развалом СССР, а согласно ст. 13 Конституции РФ в России признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Партия коммунистов существует у нас и сегодня, но это ни в коей мере не делает Россию «коммунистической страной». Так что шуточки в стиле in Soviet Russia звучат глуповато и неуместно. Конечно, если вы их нам расскажете, мы посмеемся — либо из вежливости, либо над вами.

3. Жители России — это высокие светлокожие люди со светлыми глазами и волосами

«А у вас в России правда все ростом не ниже 180 см?» Ignacio R.

А вот тут путешественников из других стран ждет большой сюрприз. В России живут не только русские, но и представители других народов — всего их более 190. Не говоря уже о том, что сами этнические русские сильно различаются по типажам — точно так же, как и другие национальности. Расскажу о забавном случае, который произошел в моем городе. Некий турист из Аргентины приехал сюда с надеждой познакомиться с русскими девушками, но был жестоко разочарован. Девушки, которые, по его мнению, должны были быть поголовно высокими блондинками модельных параметров, оказались «низкими толстыми брюнетками» (то есть девушками обычного телосложения, среднего роста и с натуральным цветом волос). На самом деле подобным образом думают и многие другие иностранцы. Например, увидев статью о жителях России с азиатским типом внешности, они тут же начинают возмущаться, восклицая: «Это не может происходить в России, посмотрите на этих людей!» В этом случае мне хочется сказать: «Ребята, если вы чего-то не знаете, то это еще не значит, что этого нет. Займитесь самообразованием».

2. Русские девушки мечтают о муже-иностранце и поэтому доступны

«Им нравятся мужественные парни, и это хорошо, потому что я люблю контролировать ситуацию». Nathaniel G.

Этот миф у меня как у девушки вызывает особое возмущение. Конечно, нет ничего плохого в том, если двое людей из разных стран познакомились и полюбили друг друга, — это абсолютно нормально. Но я бы точно не стала завязывать отношения с одним из тех мужчин, которые заводят анкеты на сайте знакомств для поиска «русской жены» или приезжают в Россию ради того, чтобы оценить потенциальных «невест». Думаю, что вам всем известны случаи, когда гражданин другой страны, скажем, американец или европеец, будучи по тем или иным причинам не в состоянии найти себе пару дома, обращает свой взор на восток и на Россию в том числе. Наслушавшись нелепых мифов о том, что русские женщины покорны, любят угождать и вообще слыхом не слыхивали о феминизме, эти мужчины приезжают сюда и, конечно же, сильно удивляются. Правда в том, что многие жительницы России стремятся выйти замуж, родить детей, заботиться о муже и семье (при этом большинство из них еще и работают полный день). Но это вовсе не делает нас безвольными существами, смысл жизни которых сводится к одному: найти себе мужчину. Если вы хотите завоевать сердце девушки из России, да и вообще любой другой девушки, относитесь к ней с уважением.

1. А еще русские девушки — самые красивые в мире

«Я заметил, что женщины в России всегда выглядят очень женственно. Даже в зимней одежде». George G.

В большинстве своем россиянки тщательно следят за своей внешностью и не выходят из дома без легкого макияжа, но, находясь за границей, я иногда наблюдаю противоположную картину. Некоторые женщины, отправляясь в супермаркет или прачечную, делают это прямо в домашней одежде, например в пижаме, тренировочных штанах или халате. Впрочем, мужчины там делают ровно то же самое, и меня уже не шокируют вьетнамки на их босых ногах в январе. Секрет нашей «русской красоты», как мне кажется, не в самих внешних данных, а прежде всего в стремлении следить за собой всегда, неважно, носим ли мы футболки и джинсы или же платья и туфли на каблуках. Лично я восхищаюсь девушками, которые каждый день отправляются на работу в безупречных деловых костюмах, на каблуках и с идеальным макияжем. Я так не умею по причине врожденной лени и исключительной любви к комфорту, зато у меня всегда чистые волосы. А вообще, у каждого свои идеалы красоты и предпочтения, поэтому кто-то вовсе не считает русских девушек привлекательными, и это нормально. Что ненормально, по моему мнению, так это судить людей исключительно по внешним данным и сравнивать одного человека (или группу людей) с другим, превознося одного и унижая другого. И это, к сожалению, то, что я нередко замечала при общении с иностранцами: они бурно выражают восхищение нашими девушками и пренебрежительно отзываются о своих. Мне хотелось бы ответить известной поговоркой в своей интерпретации: трава всегда зеленее у соседа. И на это есть две причины: либо вы заблуждаетесь, либо забываете поливать свою.