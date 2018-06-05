«Метод 90 секунд», который поможет запомнить иностранные слова и никогда уже их не забыть

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«Я сам пользуюсь этим методом постоянно, он работает железно. Иногда он кажется просто волшебным: любое выражение можно выучить так, чтобы оно навсегда осталось в вашей памяти, и истратить при этом лишь полторы минуты», — описывает свою технологию лингвист и преподаватель Антон Брежестовский, который благодаря этому методу выучил уже десяток языков.

Мы в AdMe.ru решили прислушаться к автору «метода 90 секунд». Но перед этим детально разобрались, в чем же заключается его стратегия и действительно ли процесс изучения нового языка может быть таким легким и интересным.

Наши самые частые ошибки при изучении нового языка

Еще в школе нас приучают заносить все новые выражения в словарик. Мы дисциплинированно записываем и... больше никогда туда не заглядываем. В результате слово или фраза оседают только на бумаге, но никак не в нашей голове. Думаете, если пойти от противного и повторить новое выражение 20–50 раз, то оно железно запомнится? Увы. После нескольких повторений мозг начинает работать вхолостую. Простой пример: если налить в цветочный горшок стакан воды, то растение выпьет ее с пользой для себя, а если ведро воды, то лишняя жидкость просто выльется обратно, т. к. цветок не сможет ее выпить.

Простая и эффективная стратегия «метода 90 секунд»

1. Встретив новое слово, вы записываете его в словарь. Но не отдельно лишь это слово, а в контексте. Например, не стоит писать так: depend — «зависеть». Лучше записать ту фразу, в которой вам встретилось слово depend: It entirely depends on you — «Это целиком зависит от тебя». Так вы получите массу ценных деталей (предлоги, артикли, порядок слов и т. д.), а главное, при случае сможете сразу выдать готовую фразу в разговоре. Само слово нужно подчеркнуть или выделить жирным шрифтом.



2. В течение 7 дней вы читаете это выражение вслух по 1–2 раза. Не надо заставлять себя непременно его запомнить, просто концентрируйтесь на нем и понимайте, что именно вы говорите. На 2 прочтения уходит 10 секунд.



3. После 7 дней ежедневных повторов вы делаете недельный перерыв, а затем читаете новое выражение еще 3 раза в течение 10 секунд. Важно делать это вслух, эмоционально, четко и полностью сконцентрировавшись на нем.



4. Еще через 2 недели вы снова читаете его вслух (3 раза в течение 10 секунд).



70 + 10 + 10 = 90 секунд. При такой стратегии нужное предложение буквально зацементируется в вашей памяти. Все это проверено автором метода на собственном опыте. Чтобы не было перенапряжения от избытка незнакомых фраз, словарный запас нужно пополнять постепенно: не каждый день, а примерно 3 раза в неделю. Неизбежно будут и трудные слова. Если для них не хватит отведенного времени, придется применить тяжелую артиллерию: сфокусированно, четко и эмоционально повторить каждую фразу вслух 10–15 раз и делать это в течение 2–3 дней.

Почему это реально работает

Наша память отличается одной интересной особенностью. Мы хорошо запоминаем информацию, с которой сталкиваемся примерно 7–9 раз в различных ситуациях. Именно такое количество раз необходимо нейронам головного мозга, чтобы образовались достаточно прочные связи между ними. Если повторов меньше, нейронные связи получаются недостаточно крепкими, и мы забываем информацию.

Важно! Ведите учет повторений

Заведите специальную табличку, чтобы точно знать, сколько раз вы уже повторили каждую фразу. Это может выглядеть так: проговорили выражение — поставили галочку (а еще лучше — дату повторения). Повторили в течение 7 дней — выделили графу розовым, повторили через 2 недели — выделили желтым.

Станьте Буддой на приеме у английской королевы

Во время проговаривания слов от вас потребуются всего 2 вещи: 1. Полная концентрация Во время 10 секунд повтора необходима полная концентрация на новом выражении. Вы должны ясно представлять, что оно означает. Если во время повтора вы вдруг поймаете себя на том, что повторяете механически, — ничего страшного. Просто остановитесь и вернитесь к той части фразы, где потеряли концентрацию. 2. Эмоциональность и вовлеченность Когда вы произносите новые фразы, представьте, что беседуете с английской королевой, строите глазки Джорджу Клуни или спорите с Карлсоном. Главное, говорить эмоционально и с выражением. Эмоции — это мощный катализатор в запоминании. «Метод 90 секунд» работает замечательно. Но по-настоящему «вашими» новые слова станут только в том случае, если вы сознательно начнете использовать их в своей речи. Это один из главнейших секретов.

«If you don’t use it, you lose it. В следующей же беседе по-английски сознательно используйте именно новые слова, а не старый словарный запас. Иначе получится, что вы соберете огромный урожай слов, но так их и не используете. И, грустя от свой бесполезности, они просто-напросто сгниют...» Антон Брежестовский