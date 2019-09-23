Важные детали биографии Жоржа Дантеса, о которых умолчала ваша учительница литературы

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Фамилия Дантес знакома каждому. Еще бы, ведь за ее носителем навечно закрепилась слава убийцы величайшего русского поэта. Однако мало кто из нас помнит имя этого человека. А о том, кого он любил, как пытался избежать роковой дуэли и как жил после нее, и вовсе знают единицы. Даже о причинах поединка многие осведомлены неверно. А между тем все эти факты позволяют другими глазами взглянуть на происшествие на Черной речке и переосмыслить обстоятельства трагедии.

Мы в AdMe.ru никогда не беремся судить людей и давать оценку их поступкам, но все-таки считаем важным рассказать несколько интересных фактов о человеке, стрелявшем в Пушкина.

Обидчиком Пушкина был не Дантес

Принято считать, что Пушкин и Дантес стрелялись из-за связи последнего с женой поэта. Но на самом деле Дантес шел на дуэль не из-за своих деяний. Главным обидчиком Александра Сергеевича был приемный отец француза по фамилии Геккерн. Он разослал анонимные письма окружению Пушкина, в которых называл поэта «рогоносцем», намекая на связь жены светила русской литературы с Дантесом. С этого послания все и началось. Оскорбленный муж бросил вызов Дантесу, призвав его ответить за наглость приемного отца. Позднее историки предположили, что письма разослали недоброжелатели Дантеса и Геккерна, чтобы натравить на них ревнивого Пушкина. Так ли это, мы уже никогда не узнаем.

Дантес был усыновлен, будучи совершеннолетним

Француз стал приемным сыном Геккерна в возрасте 24 лет. С будущим отцом Жорж познакомился случайно, когда по пути в Россию слег с воспалением легких в немецком городе Любек. В гостинице, где отлеживался Дантес, поселился Геккерн, и мужчины быстро сдружились. Для того чтобы усыновить Жоржа, барону Геккерну пришлось получить разрешение его родного отца и короля Голландии. Говорят, что Дантес решил вступить в родство с Геккерном из-за жадности, однако барон не был настолько богат. В светском обществе и вовсе ходили слухи о том, что отношения в этой семье были не совсем родственными. А любовь Дантеса к недосягаемым женщинам объясняли попыткой Жоржа прикрыть свои истинные чувства к приемному отцу. Пушкин эти слухи всячески поддерживал. В своем дневнике поэт написал: «О том, что Дантес предается содомскому греху, стало известно мне первому, и я с радостью сделал эту новость достоянием общества».

Однажды Дантесу едва удалось избежать дуэли с Пушкиным

Дантес принял вызов Пушкина, позабыв о том, что его отец, голландский посланник, из-за этого инцидента может лишиться не только своего поста, но и права находиться в России (сам Жорж, кстати, рисковал тем же). Поэтому он решил отсрочить дуэль. Он предложил Александру заключить сделку: тот отзывает требование стреляться, а Дантес «взамен» женится на Екатерине, сестре Натальи Гончаровой.

Екатерина, как говорят, была не так хороша собой, как Наталья, и к тому же Дантес был на 4 года ее младше. Пушкин решил, что женитьба на нелюбимой — достойное наказание для француза, и принял предложение. Говорят, что ни Екатерина, ни Жорж не были в восторге от предстоящей женитьбы и едва не плакали во время венчания. Француз вообще мечтал, чтобы ему составила партию другая женщина. И нет, это не Наталья Гончарова, как многие сейчас подумали. Это Идалия Полетика, дочь графа Строганова, приближенного к императору.

Несмотря на «вымученность» брака, по тем меркам он оказался счастливым

Как ни странно, но Жорж и Екатерина тем не менее смогли создать довольно крепкий союз. Они прожили без ссор и скандалов целых 7 лет. За это время у них появилось 4 детей. Скорее всего, они бы жили вместе намного дольше, но в возрасте 34 лет Екатерина скончалась от послеродовой горячки.

Дантес приходился родственником семье Пушкиных, и женитьба тут ни при чем

Историки установили, что бабушка Дантеса, графиня Гатцфельд, была замужем за российским дипломатом графом Мусиным-Пушкиным. Он приходился дальним родственником бабушке Натальи Гончаровой, Эмилии Карловне.

Почему дуэль на Черной речке все-таки состоялась

О дуэли снова заговорили только спустя 2 года после свадьбы Екатерины и Жоржа. Барон Геккерн продолжил распространять слухи о связи Натальи и Дантеса. В итоге Пушкин, устав от сплетен, написал голландцу крайне оскорбительное письмо. В нем он говорил о романтической связи Геккерна и Дантеса и о постыдных заболеваниях обоих. Терпеть эту пощечину барон не стал и тут же напомнил о вызове Пушкиным Дантеса на дуэль. Он заявил, что перемирие отменяется. То есть, несмотря на то что инициатором поединка была сторона Геккернов, вызов, по сути, все равно принадлежал Пушкину. Такое положение дел изменило сценарий предстоящей дуэли, ведь по правилам тот, кто становится инициатором поединка, стреляет вторым. Вторым стрелял Пушкин.

Дантес стрелялся впервые

Ранее Жорж никогда не принимал участия в дуэлях. Он вообще был неконфликтным человеком и каждое свое действие просчитывал на несколько шагов вперед. Такие рисковые затеи, как дуэли, просто были не для него. Чего не скажешь о Пушкине. Обладавший вспыльчивым нравом поэт в 29-й раз бросал вызов. Правда, несмотря на большое количество поединков (часть из которых и вовсе закончилась примирением сторон и не дошла до стрельбы), Пушкин ни разу не ранил ни одного из своих соперников, не говоря уже о том, чтобы убить кого-то.

Была ли спасительная пуговица?

Возможно, вам уже приходилось слышать, что от смертельного ранения Дантеса спасла пуговица. Эта история фигурирует даже в некоторых учебниках по литературе: мол, пуля, выпущенная из револьвера Пушкина, пробила французу руку насквозь и должна была попасть в сердце, но отскочила от металлической пуговицы на мундире Жоржа. На самом деле никаких доказательств этой истории нет, а согласно баллистической экспертизе, пуля должна была вдавить пуговицу в тело, а не отскочить от нее. Скорее всего, эту версию сочинили германский посланник Либерман и саксонский посланник Карл Лютцероде, чтобы оправдать то, каким образом Дантес получил столь легкое ранение. Более убедительным выглядит предположение о том, что француз защитился от пули, предварительно надев под мундир металлическую кольчугу, прикрывавшую жизненно важные органы.

Над Геккерном и Дантесом состоялся суд

Жорж и его приемный отец пытались оправдать свое участие в дуэли, предъявив на заседании оскорбительное письмо, полученное ими от Пушкина. Прочитав послание, служители закона признали, что Дантес принял участие в поединке, пытаясь защитить честь своего отца, поэтому избрали для Геккернов относительно легкое наказание: обоих разжаловали до низших чинов и выдворили из России.

Для Дантеса дуэль с Пушкиным сослужила добрую службу

Об этом Жорж говорил сам. Дело в том, что во Франции он сумел сделать неплохую карьеру и стал сенатором и мэром Сульса. В России же его служебные перспективы были бы намного менее радужными.

Дочь Дантеса не простила отцу убийство поэта

Дочь Жоржа Леони-Шарлотта была страстной поклонницей творчества Александра Сергеевича. Девушка зачитывалась стихами Пушкина и даже держала в своей комнате его портрет. Она была крайне рассержена поступком отца, застрелившего творца, и утверждала, что поединок не был проведен по законам чести. В один из семейных вечеров она во всеуслышание назвала Жоржа убийцей. Девушка была зациклена на трагедии, и ее психическое здоровье начало ухудшаться. Устав терпеть нападки со стороны дочери, Дантес поместил ее в лечебницу для душевнобольных. В возрасте 48 лет Леони-Шарлотта скончалась в стенах этого заведения.

Умер Дантес в глубокой старости после продолжительной болезни. Он мирно отошел на тот свет в окружении родных и любимых людей