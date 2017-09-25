Магическая уборка: японское искусство наведения порядка дома и в жизни

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«Магическая уборка» Мари Кондо — книга, которая научила миллионы людей по всему миру наводить порядок в доме и в жизни. Переведенная на многие языки, она помогает избавиться от ненужного и в итоге окружить себя только теми вещами, которые «трогают» сердце. Adme.ru решил написать о главных секретах этой книги.

Вначале нужно избавиться от ненужного раз и навсегда

Чтобы навести в доме идеальный порядок, нужно перестать перекладывать вещи с места на место. В первую очередь стоит понять, что из их огромного количества достойно того, чтобы продолжать жить в вашем доме. В итоге вы сможете освободить место для по-настоящему ваших вещей и создадите ваше пространство.

1. Вызывает ли эта вещь радость?

Берите каждую вещь в руки и задавайте себе всего один вопрос: «Вызывает ли эта вещь радость?» Оставляйте только то, что вызывает у вас яркие положительные эмоции. Окружите себя миром вещей, которые придают вам уверенность и силу, идеально подходят вам. И это касается всего: от кофт и юбок до книг и фотографий.

2. Одна категория за один раз

Ошибка многих состоит в том, что они убираются по комнатам и бесконечно натыкаются на одни и те же вещи, так и не поняв, каково их общее количество. Мари Кондо советует собрать все вещи одной категории вместе и уже потом решать, что оставить, а что — нет. Так вы сможете оценить общий объем вещей и оставить только лучшее.

3. Вертикальное хранение

Основной принцип хранения, который «изобрела» Мари Кондо, — вертикальное хранение. Если расположить вещи вертикально, то о них уже невозможно забыть. Они не остаются внизу под кучей других вещей и продолжают «работать», как и показано здесь. Кроме того, именно так вещи дольше и лучше держат форму.

4. Продукты

Основные продукты питания продаются в ярких коробках, банках и бутылках. Вместе эти упаковки создают «информационный шум», который атакует человека, стоит ему только войти в кухню или открыть дверь шкафа. Но если срывать этикетки или пересыпать продукты в «чистую» тару, «шум» пропадет сам по себе. Да и полки, как показано здесь, смотрятся гораздо лучше.

5. Одежда

Самое важное в хранении одежды — это видеть все то, что вы носите в тот или иной сезон. Для этого подходят платяные шкафы и вешалки. Вещи одного типа и цвета лучше хранить вместе, чтобы не покупать постоянно одно и то же. Одежду лучше развесить так, чтобы длиные вещи были слева, а короткие — справа. Это создаст эффект легкости и парения всего гардероба, как здесь и показано.

6. Сумки

Освобождайте сумки каждый день. Так вы сможете дать сумке «отдохнуть» и заодно понять, какие вещи вам не понадобятся на следующее утро. А чтобы сумки сохраняли форму, храните их одна в одной. Это также сэкономит много места. Для каждодневных документов заведите коробочку, откуда с легкостью сможете забирать бумаги каждый день. А такие органайзеры сэкономят много места в гардеробе.

7. Фотографии

Огромное количество фотографий — это еще один источник захламления. Для того чтобы вспомнить важный момент в жизни, достаточно распечатать всего парочку самых ярких снимков. Советы по тому, как расположить их оригинально, даны здесь.

8. Книги

Есть две категории книг, от которых стоит избавиться: те, которые вы прочитали и забыли, и те, которые вы собираетесь прочитать уже долгое время. Первые уже выполнили свою функцию. Избавившись от вторых, вы поймете, стоит к ним вернуться или нет. И только книги, достойные «аллеи славы», стоит оставить дома. А этот сайт дает много советов по тому, как необычно хранить книги и многое другое.

9. Рабочее место

Ваше рабочее место должно помогать вам в работе. Поэтому оно каждый раз должно быть свободным с одной стороны и иметь все необходимое с другой. Для этого подходят вертикальные держатели и папки, которые можно приобрести здесь. Они освободят пространство и оставят место для дел и мыслей «с чистого листа».