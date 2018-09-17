Люди предполагают, во что превратятся все наши технологии в будущем. И знаете, похоже, мир к этому и идет
Страшно признать, но многое, что было описано в культовых антиутопиях ХХ века, потихоньку становится реальностью: люди переходят на виртуальное взаимодействие, живут в интернете, работают в офисах open space, а «Большой брат», можно сказать, действительно видит вас через интернет. Все эти произведения или даже предсказания были написаны после драматических событий первой половины прошлого столетия. И вот наступило то время, когда шквал подобных идей вновь штурмует искусство. Кажется, это предчувствие глобальных перемен.
Предчувствие это нашло отражение в основном в кинематографе, начиная с антиутопий «V значит вендетта» и «Голодные игры» и заканчивая шокирующим сериалом о технологиях «Черное зеркало». Поэтому сейчас в интернете можно найти множество предложений, идей и концептов для подобных фильмов и сериалов даже от обычных людей.
AdMe.ru собрал самые интересные из таких вариантов. Кажется, некоторые из этих сценариев могут произойти в ближайшем будущем, как думаете?
- В будущем изобретают тиндер для людей, которые хотят детей: вы предоставляете приложению свою ДНК, затем просто просматриваете сгенерированные фотографии детей, которые у вас получатся с тем или иным пользователем. wyatt tall
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В судах все участники процесса теперь обязаны надевать VR-шлемы. В них они не видят этническую принадлежность, пол, социальный статус и возраст подсудимого. Это позволяет принимать менее предвзятые решения.
Главного героя арестовывают за якобы спровоцированную им автомобильную катастрофу. Но никто не видит, что герой слепой. americanslang59
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Осужденные убийцы подключаются к устройству, где они должны пережить жизнь чужого человека, но не того, которого они убили, а человека, который больше всего любил их жертву. В конце этой виртуальной жизни каждый убийца переживает смерть своего любимого человека.
В реальности весь процесс занимает около 10 минут. 100%-я реабилитация. DominionsFive
- Человек весь день сидит на скучной работе в офисе. Его единственная отдушина — это жена, с которой он постоянно разговаривает по телефону. В конце серии он возвращается домой, и оказывается, что его жена — это виртуальный голос из телефона. calmad9
Если вам понравилась идея, можете посмотреть фильм «Она».
- Запускают медицинское ТВ-шоу, на котором зрители будут голосовать: отключить коматозного пациента от аппаратов или продолжать поддерживать его жизнь. Lana Camilla
- Автомобиль на автопилоте не позволяет пассажирам переключаться с государственной радиостанции. Staggfilms
- Героиня (Лилиан) находит программу под названием «Что, если?», которая может рассчитать любой жизненный сценарий после этой фразы. Она задает условие: что, если гендерные роли будут отменены?
Ее перемещают в альтернативную реальность, где она занимается любовью с парнем. Он вдруг раскаивается, что изменил своей подруге, и обвиняет Лилиан в изнасиловании.
Лилиан удается оправдаться, но вот обществом она уже осуждена и преследуется за преступление, которого не совершала. Ее муж разводится с нею, берет большую часть общих денег и требует ежемесячно выплачивать пособие на ребенка.
Активисты выслеживают Лилиан и совершают над нею, как они считают, справедливую расправу. Rewriter8
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В будущем можно покупать и продавать свои воспоминания. В купленные воспоминания можно «посадить свое лицо» и думать, что все произошло с тобой.
Один мужчина с амнезией пытается найти своего ребенка: он с трудом восстанавливает свою память, чтобы выяснить, кто похитил его сына и продал его счастливые детские воспоминания травмированным людям на черном рынке. Восстановившись, он понимает, что продал сына сам, чтобы выбраться из нищеты. Далее он не может жить с этой мыслью и отдает все деньги на покупку новых воспоминаний и удаления собственной памяти. Thidareddit
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Запускают реалити-шоу, где каждому участнику дается список из имен других участников, которых они должны убить. При этом никто не знает, что такой список вручен всем. Каждый считает, что он единственный. Разговаривать о списках с участниками нельзя, иначе бан. Если кто-нибудь попадется на убийстве другого участника — тоже бан. Единственный способ выиграть — это быть единственным, кто выживет.
Приз — $ 100 млн.
Что происходит на самом деле: никто это шоу не смотрит. Оно даже не снимается — все камеры ненастоящие. Призовые деньги нереальны. Победителя арестуют и приговорят к пожизненному заключению. Их жизнь и терзания в тюрьме будут транслироваться на весь мир. Первое реалити окажется просто отборочным на настоящее шоу. jonnyopinion
- Некоторые люди замораживают себя, но компания, которая занимается такими криогенными экспериментами, становится банкротом. Вскоре в обществе возникает серьезный вопрос: что делать с этими телами и какие права имеют замороженные люди? greer712
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Во всем мире становится популярна новая таблетка, которая позволяет людям ощутить любую вещь как в первый раз: вновь пережить первый поцелуй, посмотреть лучший фильм, будто никогда его не видел, впервые увидеть своего ребенка.
Но постепенно выясняется побочное действие препарата: люди начинают ненавидеть все, что сделали, почувствовали и увидели впервые. И теперь некоторые уже не знают, кто они и что им нравится в этой жизни. -ce11ar-
Если вам понравилась идея, можете посмотреть фильм «Области тьмы».
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Девушка узнает, что живет в симуляторе, но если она покажет, что знает об этом, то ее просто «удалят». Поэтому она продолжает жить с осознанием того, что все ее близкие ненастоящие и что в ее жизни нет смысла. gæb
Если вам понравилась идея, можете посмотреть фильм «Шоу Трумана».
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Идеальный мир: все люди выглядят красиво, ходят в дорогущей одежде, живут в огромных домах и ездят на потрясающих спорткарах.
Но все это лишь благодаря специальному фильтру, который можно загрузить в мозг и жить в приукрашенной реальности. При этом фильтра хватает лишь на определенное количество дней. Создатели фильтра призывают людей не использовать его в течение длительных периодов времени, чтобы не разочароваться в реальности, а вот если использовать его дозированно, он помогает расслабиться и поднять настроение.
Но, конечно, многие игнорируют предупреждение и живут с фильтром в мозгу годами, пока не заканчивается лимит и он не отключается сам. Тогда люди впервые видят свое истинное «я», над которым совершенно не работали в течение долгого времени из-за наличия фильтра: уродливые, больные, в грязном доме и со сгнившей едой... gloomduckie
- История об одном парне, который никогда не отрывается от своего смартфона. Его жизнь идет, а он буквально пропускает ее. Однажды он умирает, а телефон все еще продолжает жить его жизнью. jckgnn
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Ученые изобретают программу вроде детектора лжи, которую можно встроить в мозг. Все могут распознать ложь, однако очевидная проблема заключается в том, что программа позволяет любому, кто контролирует ее базу данных, определять истину для реальности пользователей.
Многие, особенно политики, недовольны тем, что их позиции обозначены разработчиками базы данных как ложные. В результате специальный конгресс принимает решение, что местная власть сама должна определить набор фактов, которые будут считаться истиной. Quincunxes
Как вы думаете, какие сценарии могут действительно сбыться в самом ближайшем будущем? Или, может быть, у вас самих есть подобные идеи?