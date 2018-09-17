Люди предполагают, во что превратятся все наши технологии в будущем. И знаете, похоже, мир к этому и идет

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Страшно признать, но многое, что было описано в культовых антиутопиях ХХ века, потихоньку становится реальностью: люди переходят на виртуальное взаимодействие, живут в интернете, работают в офисах open space, а «Большой брат», можно сказать, действительно видит вас через интернет. Все эти произведения или даже предсказания были написаны после драматических событий первой половины прошлого столетия. И вот наступило то время, когда шквал подобных идей вновь штурмует искусство. Кажется, это предчувствие глобальных перемен.

Предчувствие это нашло отражение в основном в кинематографе, начиная с антиутопий «V значит вендетта» и «Голодные игры» и заканчивая шокирующим сериалом о технологиях «Черное зеркало». Поэтому сейчас в интернете можно найти множество предложений, идей и концептов для подобных фильмов и сериалов даже от обычных людей.

AdMe.ru собрал самые интересные из таких вариантов. Кажется, некоторые из этих сценариев могут произойти в ближайшем будущем, как думаете?