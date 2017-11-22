10 капсул времени, в которых нашли совершенно неожиданные вещи. От любовного послания до целой машины
AdMe.ru собрал для вас истории самых необычных тайников минувших времен, некоторые из которых оставляют больше вопросов, чем ответов.
1. Мышь Стива Джобса
В 1983 году Стив Джобс выступил на Международной конференции по дизайну в Аспене. В конце конференции участники заполнили капсулу времени кое-какими вещами, куда вошли кубик Рубика и упаковка из 6 банок пива Ballantine. Джобс также принял участие и поместил туда свою мышку, после чего капсула была запечатана и захоронена. Она считалась потерянной в течение многих лет, но была вновь обнаружена и открыта в 2014 году. Кстати, мышь все еще кликабельна.
2. Оружие для потомков — в 2064 год
Шериф Рик Беселер (Rick Beseler) из графства Клэй, США, поместил в капсулу времени, которую вскроют в 2064 году, электрошокер, чтобы показать людям, как мы вооружались в 2014 году. Некоторые критики отмечают, что это был довольно странный выбор, учитывая, что отдел шерифа Беселера обвиняется в преступлении, связанном как раз с электрошокером.
3. Целый Chevrolet Vega
Гарольд Дэвисон, владелец мебельного магазина из штата Небраска, хотел показать, чем жили люди в США в 1975 году. Он выкопал огромную яму на лужайке одного из своих магазинов и установил над ней 45-тонный свод. Внутри хранится коллекция вещей, включающая трусики бикини, модные в то время полиэстеровые костюмы и настоящий Chevrolet Vega в рабочем состоянии. Открытие капсулы запланировано на 2025 год. Интересно, Vega еще будет на что-то годиться?
4. Кусок торта 1948 года
В 2013 году во время ремонта похоронного дома «Ниагара Фоллс» в кладке была обнаружена капсула времени. Внутри оказались не только обычные газеты и документы 1948 года, но и кусок пирога с бисквитом, который, вероятно, был забыт по случайности. Окаменелый десерт, обернутый вощеной бумагой, по словам владельца, мог быть традиционным угощением, приготовленным к открытию учреждения. Интересно, каков на вкус пирог 70-летней выдержки?
5. Возможно, самое старое сообщение в мире, отправленное в бутылке
В 2015 году пенсионерка Марианн Винклер нашла старую бутылку, выброшенную на пляж в Германии. Внутри бутылки было сообщение из 1906 года, написанное британским морским биологом Джорджем Биддером. В рамках океанического эксперимента Биддер спустил 1 020 бутылок в Северное море между 1904 и 1906 годами, обещая награду в 1 шиллинг тому, кто найдет бутылку. Марианн отправила письмо в Морскую биологическую ассоциацию и — что бы вы думали? — получила свою законную награду!
6. Мрачный привет от психиатров прошлого
В 2015 году на территории заброшенной психбольницы в штате Индиана, США, рабочие неожиданно обнаружили капсулу времени. Внутри оказались киноленты, записанные врачами в далеком 1958 году. В этих записях врачи прошлой эпохи возлагают большие надежды на электросудорожную терапию, а также делятся соображениями о том, как эффективно лечить психоз посредством искусственного инсулинового шока.
Конечно, сложно обвинять в бесчеловечности врачей прошлого, не владевших достижениями современного прогресса, однако от рассуждений о подобных перспективах психиатрии становится откровенно не по себе.
7. Мексиканские украшения и шкатулка с рубинами
Дом в Бель-Эйр, штат Калифорния, построенный в 1926 году, стал не просто капсулой времени, а настоящей шкатулкой с драгоценностями. Совсем недавно во время ремонтных работ обнаружили скрытые под панелью умывальника старинные украшения из Мексики! При прочистке каминов в доме также нашлись и другие предметы, не пострадавшие от огня. Среди них было приглашение на вечеринку к некоему Рою Роджерсу и небольшая коробка с тремя рубинами!
8. Забальзамированные «братья» Питера Пэна
В 2010 году американка обнаружила в подвале своего дома старинный дорожный сундук, внутри которого обнаружились книги о приключениях Питера Пэна, членская карточка фан-клуба этой сказки и тематические сувениры. Однако самой внезапной находкой стали забальзамированные тела двух младенцев, завернутые в газету. Выгравированное внутри имя «Джанет М. Берри» подозрительно совпадает с «Дж. М. Берри» — именем автора популярной сказки. Впрочем, анализ ДНК не выявил родства между писателем и трупами в подвале, и тайна «мертвых братиков Питера Пэна» по-прежнему остается неразгаданной.
9. 31 любовное письмо
Семья, переехавшая в старый дом в марте 2011 года, в процессе ремонта обнаружила в пробоине стены 31 любовное письмо. Эти письма написаны солдатом во время Первой мировой войны, и все они были адресованы девушке, ставшей его женой по возвращении. Некоторые из них были написаны прямо во французских траншеях. В 1920 году автор писем построил этот дом и замуровал свидетельства семейной любви в стену. Сейчас эти послания хранятся в Университете Далхаузи, Канада.
10. Квартира, которая осталась нетронутой со времен Второй мировой войны
Хозяйка этих апартаментов, французская актриса, бежала из Парижа в самом начале Второй мировой войны и больше не возвращалась. Тайно от родственников она продолжала оплачивать аренду на протяжении всей жизни. Только после ее смерти в 2010 году роскошная квартира, полная изысканной мебели и произведений искусства, открыла двери посетителям впервые с 1939 года. Эксперты описали все находящееся в помещении имущество, среди которого обнаружились не только личные мелочи, вроде писем и щеток для волос, но и довольно любопытные предметы, например чучело страуса в натуральную величину и Микки Маус.
Фото на превью Paramount Pictures, tested