10 капсул времени, в которых нашли совершенно неожиданные вещи. От любовного послания до целой машины

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AdMe.ru собрал для вас истории самых необычных тайников минувших времен, некоторые из которых оставляют больше вопросов, чем ответов.

1. Мышь Стива Джобса

В 1983 году Стив Джобс выступил на Международной конференции по дизайну в Аспене. В конце конференции участники заполнили капсулу времени кое-какими вещами, куда вошли кубик Рубика и упаковка из 6 банок пива Ballantine. Джобс также принял участие и поместил туда свою мышку, после чего капсула была запечатана и захоронена. Она считалась потерянной в течение многих лет, но была вновь обнаружена и открыта в 2014 году. Кстати, мышь все еще кликабельна.

2. Оружие для потомков — в 2064 год

Шериф Рик Беселер (Rick Beseler) из графства Клэй, США, поместил в капсулу времени, которую вскроют в 2064 году, электрошокер, чтобы показать людям, как мы вооружались в 2014 году. Некоторые критики отмечают, что это был довольно странный выбор, учитывая, что отдел шерифа Беселера обвиняется в преступлении, связанном как раз с электрошокером.

3. Целый Chevrolet Vega

Гарольд Дэвисон, владелец мебельного магазина из штата Небраска, хотел показать, чем жили люди в США в 1975 году. Он выкопал огромную яму на лужайке одного из своих магазинов и установил над ней 45-тонный свод. Внутри хранится коллекция вещей, включающая трусики бикини, модные в то время полиэстеровые костюмы и настоящий Chevrolet Vega в рабочем состоянии. Открытие капсулы запланировано на 2025 год. Интересно, Vega еще будет на что-то годиться?

4. Кусок торта 1948 года

В 2013 году во время ремонта похоронного дома «Ниагара Фоллс» в кладке была обнаружена капсула времени. Внутри оказались не только обычные газеты и документы 1948 года, но и кусок пирога с бисквитом, который, вероятно, был забыт по случайности. Окаменелый десерт, обернутый вощеной бумагой, по словам владельца, мог быть традиционным угощением, приготовленным к открытию учреждения. Интересно, каков на вкус пирог 70-летней выдержки?

5. Возможно, самое старое сообщение в мире, отправленное в бутылке

В 2015 году пенсионерка Марианн Винклер нашла старую бутылку, выброшенную на пляж в Германии. Внутри бутылки было сообщение из 1906 года, написанное британским морским биологом Джорджем Биддером. В рамках океанического эксперимента Биддер спустил 1 020 бутылок в Северное море между 1904 и 1906 годами, обещая награду в 1 шиллинг тому, кто найдет бутылку. Марианн отправила письмо в Морскую биологическую ассоциацию и — что бы вы думали? — получила свою законную награду!

6. Мрачный привет от психиатров прошлого

В 2015 году на территории заброшенной психбольницы в штате Индиана, США, рабочие неожиданно обнаружили капсулу времени. Внутри оказались киноленты, записанные врачами в далеком 1958 году. В этих записях врачи прошлой эпохи возлагают большие надежды на электросудорожную терапию, а также делятся соображениями о том, как эффективно лечить психоз посредством искусственного инсулинового шока. Конечно, сложно обвинять в бесчеловечности врачей прошлого, не владевших достижениями современного прогресса, однако от рассуждений о подобных перспективах психиатрии становится откровенно не по себе.

7. Мексиканские украшения и шкатулка с рубинами

Дом в Бель-Эйр, штат Калифорния, построенный в 1926 году, стал не просто капсулой времени, а настоящей шкатулкой с драгоценностями. Совсем недавно во время ремонтных работ обнаружили скрытые под панелью умывальника старинные украшения из Мексики! При прочистке каминов в доме также нашлись и другие предметы, не пострадавшие от огня. Среди них было приглашение на вечеринку к некоему Рою Роджерсу и небольшая коробка с тремя рубинами!

8. Забальзамированные «братья» Питера Пэна

В 2010 году американка обнаружила в подвале своего дома старинный дорожный сундук, внутри которого обнаружились книги о приключениях Питера Пэна, членская карточка фан-клуба этой сказки и тематические сувениры. Однако самой внезапной находкой стали забальзамированные тела двух младенцев, завернутые в газету. Выгравированное внутри имя «Джанет М. Берри» подозрительно совпадает с «Дж. М. Берри» — именем автора популярной сказки. Впрочем, анализ ДНК не выявил родства между писателем и трупами в подвале, и тайна «мертвых братиков Питера Пэна» по-прежнему остается неразгаданной.

9. 31 любовное письмо

Семья, переехавшая в старый дом в марте 2011 года, в процессе ремонта обнаружила в пробоине стены 31 любовное письмо. Эти письма написаны солдатом во время Первой мировой войны, и все они были адресованы девушке, ставшей его женой по возвращении. Некоторые из них были написаны прямо во французских траншеях. В 1920 году автор писем построил этот дом и замуровал свидетельства семейной любви в стену. Сейчас эти послания хранятся в Университете Далхаузи, Канада.

10. Квартира, которая осталась нетронутой со времен Второй мировой войны

Хозяйка этих апартаментов, французская актриса, бежала из Парижа в самом начале Второй мировой войны и больше не возвращалась. Тайно от родственников она продолжала оплачивать аренду на протяжении всей жизни. Только после ее смерти в 2010 году роскошная квартира, полная изысканной мебели и произведений искусства, открыла двери посетителям впервые с 1939 года. Эксперты описали все находящееся в помещении имущество, среди которого обнаружились не только личные мелочи, вроде писем и щеток для волос, но и довольно любопытные предметы, например чучело страуса в натуральную величину и Микки Маус.