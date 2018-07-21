Вы думаете, что черный юмор нравится лишь социопатам? Тогда мы вас удивим

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Черный юмор редко оставляет кого-то равнодушным. Как правило, людей можно разделить на два лагеря: тех, кто обожает черный юмор и предпочитает его всем остальным, и тех, кто на дух не переносит шутки над тем, над чем, по их мнению, нельзя шутить. Так кто же из них прав? Являются ли черные шутки нормой жизни или выходят за рамки морали?

В команде AdMe.ru предостаточно почитателей черного юмора, поэтому разобраться в этом вопросе нам было чрезвычайно интересно.

Откуда взялось понятие «черный юмор»?

Авторство термина «черный юмор» закреплено за французским писателем и поэтом Андре Бретоном (Andre Breton), который придумал его для своей книги «Антология черного юмора», впервые изданной в 1940 году. Однако корни самого явления уходят в народное творчество, и вряд ли сейчас возможно назвать год, когда человек впервые посмеялся над тем, над чем нельзя шутить. Говоря о ранних проявлениях черного юмора, обычно вспоминают такие понятия, как «висельный юмор» и «трикстер». Висельный юмор — разновидность черного юмора, специфическая особенность которого в том, что шутит сам приговоренный, а не сторонний наблюдатель. По сути это проявление естественного инстинкта, желание максимально снизить остроту переживаний по поводу своего плачевного положения. Висельный юмор не зря получил свое название: истории известно немало примеров, когда приговоренные к казни использовали последнее слово не для прощания или покаяния, а для очередной шутки. Например, серийный убийца Палмер-отравитель, заглянув в люк виселицы, поинтересовался у своего палача: «Вы уверены, что это безопасно?»

Кто такой трикстер?

Трикстер — это архетип персонажа литературного (или устного) произведения, плут, хитрец. Пожалуй, одна из самых точных характеристик была дана в одном из произведений М.И. Стеблина-Каменского: «Трикстер — ум без чувства ответственности». Как правило, он выступает в роли антигероя, но при этом снабжен такими качествами, которые располагают к нему читателя. Мы понимаем, что это вредитель, но не можем сдержать улыбку, вызванную его проказами. Перечислить всех трикстеров невозможно, но вот самые популярные из них: Остап Бендер, Коровьев, Локи, Фигаро, Мауи, Барон Суббота, Кицунэ, паук Ананси, Лиса Патрикеевна, Алдар-Косе, Карлсон и многие-многие другие любимые нами персонажи. Трикстер — существо, вносящее частичку хаоса в гладкий порядок вымышленной реальности произведения.

Кто они, любители черного юмора?

Так кто же они, люди, которые шутят про смерть, тяжелые болезни, терроризм и прочие несмешные в общем-то явления? Противники черного юмора, не особо заморачиваясь раздумьями, клеймят подобных шутников психопатами, поясняя это аморальностью хихонек над тем, что у нормального человека вызывает стресс. Выдвигаются предположения, что в основном такой юмор нравится мужчинам, причем молодым и не особо умным. Однако недавнее научное исследование специалистов Венского университета показало, что подобное мнение в корне ошибочно. Сравнение испытуемых, по-разному относящихся к черному юмору, выявило отсутствие каких-либо значительных различий в половозрастных характеристиках. Зато выяснилось, что у тех, кто тепло относится к циничным шуткам, более высокий уровень интеллекта, низкая степень агрессии и меньшие показатели нарушений настроения, чем у их оппонентов.

Черный юмор и стресс

Чем же объясняются такие странные, на первый взгляд, выводы? Дело в том, что черные шутки — это именно способ борьбы со стрессом: как заметил Уайли Сифер (Wylie Sypher), если вы в состоянии посмеяться над злом и неправильностью, значит, вы в силах преодолеть их. Можно бесконечно страдать из-за несправедливости жизни или неотвратимости смерти. А можно посмеяться над ними и тем самым снизить градус общей напряженности. Снижение агрессивности вытекает из предыдущего объяснения. Человек с повышенным уровнем агрессии по отношению к несовершенствам окружающего мира просто не в состоянии оценить шутку про явление, к которому он настолько серьезно относится. Скорее напротив: в случае с подобным субъектом черный юмор способен спровоцировать повышение уровня агрессии, так как он будет расценен как попытка глумления.

Уровень интеллекта

Что же касается интеллекта, тут все дело в неоднозначности самого предмета шутки. Когда вам показывают нечто по определению забавное, ваш мозг получает сигнал «смешно», ему не требуется затрачивать дополнительные усилия на обработку информации. Но в случае с черным юмором первый сигнал, полученный мозгом, никак не связан с областью восприятия смешного. Во вторую очередь доходит сигнал о нелогичности или нелепости услышанного. И для того чтобы сюжет, касающийся чего-то драматичного, перешел в разряд смешного (то есть чтобы сработала модель несоответствия-разрешения), мозгу требуется определенный уровень когнитивно-эмоциональных способностей, что подразумевает под собой более высокий интеллект. Вот и выходит, что все не то, чем кажется. И человек, который шутит про расчлененку, не обязательно маньяк и социопат, а, скорее всего, умный, образованный и уравновешенный собеседник. Просто он выбрал именно такой способ адаптации к этому неидеальному миру.

Бонус: некоторые не теряют чувства юмора даже после смерти

«Присаживайтесь». «На нас».

А что вы думаете о черном юморе и его адептах? Разделяете? Или несогласны с выводами ученых?