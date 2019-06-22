Лиля Брик — одна из самых эпатажных женщин XX века и главная муза Владимира Маяковского

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Лилю Брик боготворили и проклинали, ее считали главной музой Владимира Маяковского. Однако жизнь этой женщины не исчерпывается связью со знаменитым поэтом. Брик кружила головы мужчинам и умела пленять с первого взгляда. За спиной Лили шептались о ее причастности к спецслужбам СССР и называли femme fatale.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, в чем же секрет магнетизма и притягательности этой женщины и какую роль она сыграла в судьбе русского авангарда.

Лиля родилась в 1891 году и получила свое имя в честь возлюбленной Иоганна Гете — Лили Шенеман. Отец девочки был большим поклонником творчества немецкого поэта и мыслителя.

Лиля (справа) с сестрой Эльзой. 1900 год.

После окончания гимназии девушка поступила на математический факультет Высших женских курсов. Наука увлекла ее ненадолго, и вскоре Лиля заинтересовалась искусством. Она поступила в Московский архитектурный институт и стала изучать основы живописи и скульптуры.

Первым мужем Лили Каган стал Осип Брик. Когда молодой муж начал службу в Петроградской автомобильной роте, Лиля переехала в столицу вместе с ним и основала в их квартире «салон для творческой интеллигенции». Его завсегдатаями стали многие поэты, в том числе Владимир Маяковский. Как писал литературовед Бенгт Янгфельдт, Лиля была душой салона, а Осип Максимович — интеллектуальной пружиной.

Лилю Брик никак нельзя было назвать красавицей. Жена биографа Владимира Маяковского вспоминала о ней так: «Первое впечатление от Лили — Боже мой, ведь она некрасива: большая голова, сутулится... Но она улыбнулась мне, все ее лицо вспыхнуло и озарилось, и я увидела перед собой красавицу — огромные ореховые глаза, чудесной формы рот, миндальные зубы... Вся она была какая-то бело-розовая. Ухоженные маленькие руки, изящно обутые ножки. В ней была прелесть, притягивающая с первого взгляда. Она хотела нравиться всем — молодым, старым, мужчинам, женщинам, детям. И нравилась!»

Брик и Маяковский. 1915 год.

Поэт в автобиографии «Я сам» назвал день встречи с Брик радостнейшей датой. Причем вначале он ухаживал за младшей сестрой Лили Эльзой. Однажды Маяковский и Эльза пришли в салон к Брикам, здесь он впервые прочитал свою поэму «Облако в штанах». Эта встреча Маяковского с Лилей кардинально изменила жизнь обеих сестер. Поэт влюбился и попросил разрешения у хозяйки дома посвятить ей поэму, а позже написал на 1-й странице: «Лиле Юрьевне Брик».

Маяковский долго не мог найти издателя, который напечатает «Облако в штанах». Тогда Осип Брик решил опубликовать поэму за свой счет. Книжка была выпущена тиражом 1 050 экземпляров с пометкой «Тебе, Лиля». В то время Владимир уже не мог жить без возлюбленной и переехал в Петроград. В своих воспоминаниях Лиля говорит о Маяковском так: «Володя не просто влюбился в меня — он напал на меня, это было нападение. 2,5 года не было у меня ни одной свободной минуты — буквально. Меня пугала его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна».

Рисунок Владимира Маяковского в письме Лиле Брик. 1927 год.

Знаменитый любовный треугольник Бриков и Маяковского был весьма эпатажен для 20-х годов. Однако самим его участникам было вполне комфортно: Маяковский и Лиля не скрывали своих чувств, а законный супруг Осип Брик был совсем не против такого положения дел. Лиля вспоминает это время так: «Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать Осипу Максимовичу о нашей любви... Все мы решили никогда не расставаться и прожили жизнь близкими друзьями».

В верхнем ряду слева: Маяковский с бульдогом Булькой, Осип Брик, Борис Пастернак. Лиля Брик — в нижнем ряду 2-я слева.

В какой-то момент Лиля стала главной вдохновительницей поэта-авангардиста: ей он посвятил почти всю свою любовную лирику, а также поэмы «Про это» и «Флейта-позвоночник», которая тоже была издана на деньги мужа Лили. Маяковский как-то сказал Лиле: «Ты не женщина, ты — исключение».

Лиля Брик была темпераментной и влюбчивой, поэтому Маяковский страдал от многочисленных увлечений возлюбленной. Однако ее это ничуть не трогало: «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».

Афиша фильма «Закованная фильмой». 1918 год.

В 1918 году Лиля Брик и Маяковский снялись в главных ролях в ленте «Закованная фильмой» по сценарию поэта. Лиля играла балерину, Владимир — художника. К сожалению, пленка с кинофильмом была утрачена во время пожара на киностудии.

Через 10 лет известный режиссер Абрам Роом снял фильм «Любовь втроем». В основу сюжета легла история жизни семьи Бриков и Маяковского.

Чилийский поэт Пабло Неруда, друг Лили, называл ее музой русского авангарда. И это было чистой правдой. Однажды он прислал Лиле в подарок 12 бутылок отличного кьянти, которые были перевязаны разноцветными лентами, — символ того, что 12 чилийских поэтов посвятили Лиле свои стихи.

Ходили слухи, что Лиля была причастна к спецслужбам. В годы перестройки, когда стали доступны архивы, обнаружилось удостоверение ГПУ № 24541, принадлежащее Лилии Юрьевне Брик. Однако некоторые исследователи полагают, что этот документ был необходим для ускорения процедуры оформления загранпаспорта.

Брик увлекалась танцами и дружила с Майей Плисецкой. Легендарная балерина вспоминала Лилю так: «В юности она изучала классический танец. Пробовала сама танцевать. Кичилась передо мной пожелтевшими, вылинявшими фотографиями, где была увековечена в лебединой пачке на пуантах. При первом просмотре Лилиных фото я ее уколола: — Левая пятка не так повернута. — Я хотела Вас удивить, а Вы про пятку».

Майя Плисецкая и Родион Щедрин.

Плисецкая познакомилась со своим мужем, композитором Родионом Щедриным, в доме Лили Брик. Родион Константинович вспоминает: «Имя ее обросло легендами. Добрыми и недобрыми. И по молодости казалось, что все это происходило чуть ли не в прошлом веке... В их салоне я познакомился с Майей Плисецкой, моей Великой Женой».

Лиля была вдохновительницей многих величайших фотографов той эпохи. Однако лицо ее стало известным широкому кругу советских граждан после выхода рекламного плаката издательства «Ленгиз», изготовленного на основе фотографии Александра Родченко. Плакат стал одним из самых растиражированных символов советской эпохи. Иронично, что на рекламе светская львица и настоящая роковая женщина предстала в образе обычной труженицы-­активистки.

Существует версия, что Лиля Брик была первой женщиной в Москве, которая надела брюки.

Лиля уговорила Маяковского купить ей в Париже автомобиль. В своем письме поэту она писала: «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста». Он выполнил эту просьбу и доставил в Москву 4-местный черно-серый Renault. Брик решила не ездить с водителем и сама получила права. Потом она писала, что была одной из первых женщин в столице, севших за руль: «Кроме меня управляла машиной только жена французского посла».

Портрет Лили Брик. 1921 год.

Помимо светской и богемной жизни Брик серьезно увлекалась искусством, отлично разбиралась в скульптуре, живописи и литературе. Она была дружна со многими величайшими деятелями искусства XX века, такими как Марк Шагал, Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд, Сергей Параджанов и многими другими.

В феврале 1930 года Лиля с мужем отправились в путешествие по Европе. В последнем письме супругам Маяковский пишет: «Пишите, родные, и приезжайте скорее». Весной Брики должны были вернуться, даже купили для Маяковского множество подарков: сигары, галстуки, бамбуковую трость. Из Амстердама Лиля написала Владимиру: «До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики — тюльпаны, гиацинты, нарциссы». Но открытка так и не была прочтена. В тот же день поэт покончил жизнь самоубийством.

Рисунок из письма Маяковского Лиле Брик. 1923 год.

Лиля Брик пережила Маяковского на 48 лет, еще 2 раза выходила замуж, но всегда носила на золотой цепочке кольцо, подаренное поэтом. По кругу были выгравированы ее инициалы — Л.Ю.Б., которые складывались в бесконечное слово «люблю».

Пабло Пикассо в годовщину 75-летия Маяковского отправил Брик свой рисунок к стихотворению «Лиличка!» и гравюру с надписями Lili и Wolodia. В свою очередь Лиля перевела на русский язык одну из статей Пикассо. Она хотела познакомить своих друзей с взглядами художника на искусство, а творчество Пикассо в СССР было под запретом.

Одним из самых отважных поступков Лили считается обращение в письме к Иосифу Сталину в 1935 году. Несмотря на невероятную популярность при жизни, после смерти Маяковского его стихи оказались под негласным запретом. Тогда Брик написала вождю: «Я одна не могу преодолеть бюрократические незаинтересованности и сопротивление — и после 6 лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского». Сталин ответил быстро: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличное отношение к его памяти и произведениям — преступление». Вскоре запрет на публикацию и изучение творчества поэта был снят.

Музей Владимира Маяковского.

Брик получила половину прав на творческое наследие Владимира Маяковского и участвовала в выпуске полного собрания сочинений поэта. Также она создала первый в Москве музей Маяковского.

Легендарный кутюрье Ив Сен-Лоран был восхищен Лилей Брик. Они познакомились в 1975 году, когда она приехала в Париж на выставку, посвященную Маяковскому. Модельер был потрясен ее безупречным стилем и элегантностью. Лоран был так вдохновлен Лилей, что создал знаменитую русскую коллекцию 1976 года и даже построил в своем поместье русскую избу. Также кутюрье говорил, что для него в этом мире существуют 3 женщины, которые находятся вне возраста и моды: Лиля Брик, Катрин Денев и Марлен Дитрих.

Когда Лиле Брик исполнилось 85 лет, Ив Сен-Лоран организовал торжественный обед в парижском ресторане и подарил ей роскошное платье.

В 1978 году в возрасте 86 лет Лиля Юрьевна получила перелом шейки бедра, после чего не смогла ходить и вести прежний образ жизни. Она была не в состоянии вынести своей беспомощности, поэтому, дождавшись, когда супруг уедет, а домработница выйдет на кухню, Брик написала предсмертную записку и выпила смертельную дозу снотворного.

Портрет Лили Брик, нарисованный Маяковским.

Ранее она писала: «Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: „Все равно ты то же самое сделаешь“».

В СССР на смерть легендарной женщины отозвалась лишь «Литературная газета», напечатав крошечный некролог. Зато в зарубежной прессе было множество публикаций. Например, одна из японских газет написала так: «Если эта женщина вызывала к себе такую любовь, ненависть и зависть — она не зря прожила свою жизнь».

Владимир Маяковский и Лиля Брик.

А вам была знакома история жизни Лили Брик или у вас она ассоциировалась только с творчеством Маяковского?