Легендарный Усэйн Болт доказывает, что по манере общаться с персоналом можно сказать о человеке многое

Часто бывает так, что человек, волей судьбы получивший признание и славу, забывает о присущих ему ранее качествах: доброте, сочувствии и бескорыстии. К счастью, это правило работает не всегда. Звезда современного олимпийского спорта, ямайский бегун Усэйн Болт оказался как раз таким парнем, которому слава не помешала сохранить не только простоту в общении, но и уважительное отношение к обслуживающему персоналу.

Мы в AdMe.ru верим, что пример одного человека может спасти целый мир, а потому решили разыскать для вас доказательства от Усэйна Болта, что Человеком с большой буквы можно оставаться, даже если ты богат и знаменит. И да, в конце вас уже ждет забавный бонус.

Игры Содружества в Глазго, 2014 год

Юный волонтер, помогавший Усэйну Болту во время проведения Игр Содружества в 2014 году, заметно переволновался. Еще бы: это такая ответственность — ассистировать знаменитому человеку под прицелом огромного количества телекамер! Заметив страх мальчика, Усэйн Болт решил его немного подбодрить популярным на западе жестом fist bump, аналогом нашего «дай пять», и, кажется, волонтеру действительно стало легче.

Игры Содружества в Глазго, 2014 год

Во время соревнования на Играх Содружества в 2014 году Усэйн Болт притворился, что дает свой номер девушке, которая принесла спортсмену сменную одежду. Когда смущенная барышня поняла смысл розыгрыша Болта, Усэйн наградил ее своим коронным жестом. Думаем, что восторженное выражение лица девушки, которой уделил столько внимания знаменитый спортсмен, само говорит за себя.

Олимпийские игры в Лондоне, 2012 год

Что может быть лучше для истинного фаната, чем автограф любимой знаменитости? Пожалуй, только подарок, полученный от почитаемого спортивного кумира. Тот безграничный восторг на лице у мальчика, который обеспечил Усэйн Болт, разрешив волонтеру взять свою кепку на память, подсказывает, что иногда самый незначительный добрый поступок может не только вдохновить, но и даже изменить чью-то жизнь.

Олимпийские игры в Лондоне, 2012 год

Знаменитый жест Усэйна Болта не обошел и девушку-волонтера, которой посчастливилось стать помощницей спортсмена на Олимпийских играх в 2012 году. Немного засмущавшись при виде переодевающегося спринтера, девушка не смогла сдержать улыбку. Выражение лица волонтера заметил Болт, который не преминул дать ей пять, тем самым смутив работницу стадиона еще больше.

Бонус: фанатка Усэйна Болта не может скрыть свой восторг от неожиданного подарка спортсмена