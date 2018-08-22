20 историй, ради которых стоит учредить «Оскар» за худшее свидание

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Что тут скрывать, у каждого из нас хотя бы раз в жизни было неудачное свидание. И если между вами просто не возникло той самой «химии», в этом нет ничего страшного. Однако порой случаются такие истории, после которых хочется спросить: «Серьезно?! Где вы вообще находите таких людей?»

Редакция AdMe.ru уже от души посмеялась и чувствует, что теперь нам всем будет гораздо легче переносить любовные неудачи.

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Бонус: история о лучшем худшем свидании

Я работал официантом в кафе и обслуживал парня, который пришел на свидание вслепую. В конце концов к нему присоединилась девушка, и она была... ну далека от стандартов красоты и к тому же с лишним весом.

Пока она была в туалете, парень посмотрел на меня взглядом, как бы говорящим «Ну что ж...», но вслух ничего не сказал. Пока я их обслуживал, они улыбались и болтали. В конце ужина парень взял оплату на себя.

Перед уходом я ненадолго задержал парня: мне было любопытно, действительно ли ему понравилось свидание с такой очевидно недотягивающей до него девушкой. Я спросил, как ему блюда и будет ли второе свидание. Он рассмеялся и ответил, что это маловероятно. Я заметил на это, что они выглядели вполне довольными, когда сидели за столом.

Парень сказал: «У этой девушки едва ли когда-то было хотя бы три свидания, на которых бы парень заплатил за нее и был по-настоящему мил. Почему бы мне не быть джентльменом? Мои друзья придурки, конечно, но она-то ни в чем не виновата и заслуживает, чтобы с ней обходились как с красавицей».