Кто такие ванильки, винишки и хайпбисты и почему вы отстали от жизни, если ничего о них не слышали

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Помните, раньше на улицах можно было встретить эмо, готов, панков или рокеров? Кажется, что сейчас эти субкультуры исчезли. Однако люди всегда стремятся подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться из толпы, поэтому сегодня различных движений ничуть не меньше. Другое дело, что многие из них частично перешли в интернет-пространство.

AdMe.ru решил выяснить, чем живет современная молодежь и какие субкультуры сейчас в тренде.

Ванильки

Эта субкультура появилась примерно в 2010-е годы и стала популярной среди девушек 16–20 лет. По поводу названия есть несколько версий: оно возникло или из-за любви к сладкому, или из-за «ванильных» оттенков в одежде, или же является отсылкой к названию фильма «Ванильное небо». «Ванильные барышни» — это современное воплощение тургеневских девушек, которые мечтают о романтике за чашечкой чая или кофе и олицетворяют в своем образе наивную чувственность.

Мировоззрение субкультуры состоит из трех ключевых идей: максимальная женственность и подчеркнутая слабость, любовь к скрытому трагизму по поводу жестокости этого мира и особый стиль в одежде. Девушки предпочитают нежные платья пастельных тонов, туфли на каблуках или балетки и аккуратный, но заметный макияж. Есть теория, что субкультура ванилек возникла в ответ на феминистическое движение и моду на сильных женщин. В интернете ванилек часто высмеивают за излишнюю приторность и ранимость.

Винишки

Пожалуй, одна из самых молодых субкультур. Она образовалась примерно два года назад и обрела популярность среди девочек-подростков. До 2016 года похожих девушек называли «абстрактными», а слово «винишко» родилось на просторах анонимных форумов сайта «Двач». Как правило, этих девушек можно легко идентифицировать по внешности: каре, часто яркий цвет волос, круглые очки без диоптрий, стрелки и чокер. Одежду предпочитают небрежную и простую, любят отечественные бренды. Носят кеды и рюкзаки.

Представительницы этой субкультуры эксплуатируют образ никем не понятой интеллектуалки: интересуются современным искусством, артхаусом и андеграундом. Любят заниматься творчеством: пишут стихи, рисуют в скетчбуке, фотографируют на «зеркалку». В сумке у классической винишки томик Бродского или Кафки, хотя, вероятнее всего, она ни разу не прочла до конца ни одной серьезной книги. Такие девушки часто фотографируются на фоне картин, даже не узнав имя художника. Многие романтизируют легкие психические расстройства, говорят, что страдают от биполярного расстройства, то есть резкой смены фаз настроения — от эйфории до депрессии. Иногда провозглашают свою пансексуальность. Любят пить недорогое вино, курить кальяны или вейп и выкладывать свои фоточки в соцсети. Часто берут себе необычные псевдонимы вместо фамилий, в результате рождаются подобные имена: Анастасия Брик, Соня Кот, Маша Борштангберг. Образ часто критикуется за псевдоинтеллектуальность и высмеивается за позерство.

Воркаутеры

Слово «воркаут» переводится с английского как «тренировка». Изначально этим термином называлась обычная уличная гимнастика с выполнением различных упражнений на турниках, брусьях и шведских стенках. Потом воркаут превратился в настоящую субкультуру со своими правилами и ценностями. Основная идея — продвижение тренировок на улице в качестве бесплатной и не менее эффективной альтернативы фитнес-клубам. Также воркаутеры популяризируют идеи здорового образа жизни и важность многостороннего развития. Их философия заключается в том, что любой может стать сильнее, здоровее и красивее без особых финансовых вложений.

Еще одна важная составляющая данной субкультуры — это социальность и принцип «каждый учит каждого». Как правило, воркаутер старается поделиться своими знаниями и опытом с другими, причем делает это бесплатно. Наконец, в воркауте несколько иное отношение к победам и соперничеству, чем у профессиональных спортсменов. Настоящий поклонник уличных тренировок считает, что он соревнуется исключительно сам с собой, поэтому каждый день он должен стремиться стать немного лучше, чем был вчера. Сегодня локальные сообщества любителей воркаута есть во многих городах.

Тамблер-герл

Tumblr — одна из самых популярных блог-платформ в мире, где пользователи активно делятся друг с другом разнообразным контентом. Термин «тамблер-герл» был придуман для описания девушек-блогеров, которые выкладывают огромное количество своих фоточек в модной одежде, часто с применением всевозможных фильтров. Многие «тамблерши» любят единорогов, блестки и сказочных принцесс: таким образом они хотят привнести в серые будни хоть немного сказки.

«Просто подожди в тишине».

Главная ценность — привлечь как можно больше подписчиков. Для этого важно как-то выделиться, поэтому каждая тамблер-герл старается придумать свою фишку. Кто-то любит оригинальные прически, кто-то носит исключительно платья с котиками, кто-то красит губы в необычные цвета — в общем, главное, чтобы тебя запомнили. Несмотря на желание быть не такой, как все, частый атрибут в блогах многих девушек — стаканчик кофе из Starbucks и картинки с надписями на красивом фоне. Также в сообществах девушек из Tumblr много поклонниц нездоровой худобы и анорексии. Эту субкультуру нередко критикуют за увлечение мимолетными трендами, романтизацию пассивности и праздного образа жизни.

Хайпбисты

Эта субкультура появилась в США около 10 лет назад. Название возникло от слова «хайп», что означает «ажиотаж вокруг чего-либо». В данном же случае — вокруг одежды и обуви. Как правило, хайпбисты — это подростки из обеспеченных семей, чаще всего мальчики, которые маниакально следуют модным тенденциям и одержимы покупкой новых эксклюзивных вещей ради статуса. Истинный поклонник движения может потратить последние деньги на какую-либо ультрамодную вещь. Излюбленные бренды среди таких модников — Yeezy Season 5, Gucci, Vetements, Tommy Hilfiger, Supreme, Vans, «Гоша Рубчинский». Субкультура провозглашает отказ от индивидуальности в пользу следования определенным трендам. Хайпбисты любят носить мешковатую одежду в стиле спорт-шик, худи, бейсболки. И, конечно, главный фетиш хайпбистов — кроссовки известных брендов.

Каждый хайпбист знает, когда выйдет очередная капсульная коллекция Supreme и Louis Vuitton и какие бренды вскоре объединятся для создания коллаборации. К слову сказать, бренды не дремлют и зарабатывают приличные суммы на адептах хайпа. Что касается музыки, в основном поклонники этой субкультуры предпочитают рэп, в частности Kizaru, Скриптонита, Басту и Хаски.

Брони

Эта субкультура сформировалась вокруг мультсериала «Мой маленький пони» и расшифровывается как bro (сокращение от «братство») + pony = brony. Почему-то этот мультфильм полюбился не только детям, но и многим парням и девушкам в возрасте от 14 до 35 лет. Причем на пике своей популярности движение насчитывало больше мужчин, чем женщин. В любви к крылатым пони признавались такие звезды, как Роберт Паттинсон и Райан Гослинг. Сегодня брони — это не просто поклонники сериала, а мощное сообщество, у которого есть определенные ценности, идеалы и правила. Основная мысль сериала: дружба — это чудо, и каким бы необычным ты ни был, всегда найдутся единомышленники, которые тебя оценят. Философия движения такова: нам нужны социализация и общение, мир прекрасен, а каждый человек — друг, поэтому важно, чтобы один помогал другому. Наверное, поэтому представители данной субкультуры нередко участвуют в различных благотворительных акциях. Важные качества для брони — преданность и искренность.

Есть несколько теорий, почему эта субкультура привлекает представителей сильного пола. Например, кто-то говорит о маскулизме: если женщины сегодня могут выбирать мужские увлечения и ходить с мечом, то и мужчины могут увлекаться розовыми пони с блестками. Конечно, многие критикуют брони за незрелось и инфантилизм.

Кьютстеры

Название этой субкультутры произошло от английского слова cute, что значит «симпатичный», и впервые появилось в Лондоне. Кьютстеры категорически не хотят взрослеть, что, кстати, вполне вписывается в общемировую тенденцию: многие социологи говорят, что период детства стоит продлить. Вообще, инфантилизм вошел в моду примерно пять лет назад. Тогда его стали продвигать хипстеры: взрослые парни и девушки начали кататься на самокатах и сегвеях, играть в приставку и разные «настолки». С тех пор тенденция не только не пошла на спад, но и приобрела новых последователей.

Поклонники движения любят надевать майки и футболки с мультяшными героями или зверюшками, носят комбинезоны ярких цветов, делают тату в виде смайликов и сказочных героев. Кстати, многие бренды пошли им навстречу и представили несколько коллекций в подобной стилистике. Кьютстеры обычно не пьют, не курят, не хотят сильно заморачиваться на карьере и общественных проблемах. Представителей этой субкультуры нередко обвиняют в инфантильности, но в их защиту хочется сказать, что они стараются сделать этот мир немного милее и добрее и уж точно никому не мешают.

Хэлс-готы

Хэлс-готы — это сравнительно новая субкультура, в которой смешался стиль уже знакомых нам готов: необычная одежда преимущественно черного цвета плюс спортивная составляющая. Основателями движения считаются певцы из американской группы Magic Fades. Поклонникам движения свойственны презрительно-отчужденный взгляд на мир, одержимость спортом, особенно бегом, и любовь к музыке в стиле дэт-метал. В одежде они делают акцент на контрастах, спортивных и футуристичных вещах из водонепроницаемых тканей, неопрена и дышащей сетки. Подобный образ эксплуатирует российский певец Элджей.

Идеальный мир для приверженца данной субкультуры — это высокотехнологичные современные города с развитыми биотехнологиями и робототехникой. Хэлс-готов печалит, что сегодня у нас есть смартфоны, дроны, камеры и видеосвязь на каждом шагу, но мы все равно не приблизились к тому прекрасному будущему, которое показывали в фантастических фильмах 30 лет назад. Поэтому истинный поклонник этого движения стремится к гипертрофированному совершенству и мечтает о скором технологическом прорыве.

Морские панки

Термин «морской панк» (или «сипанк») появился на просторах интернета в 2011 году и широко распространился среди пользователей Tumblr и Twitter. Позднее он развился в субкультуру со своей философией, музыкой, дизайном и характерной одеждой. Поклонники движения любят синие и зеленые оттенки, поэтому часто красят волосы в эти цвета, а также носят аксессуары в виде ракушек и круглые солнечные очки с зеркальными стеклами. Что касается одежды, морские панки выбирают вещи в морском стиле с принтами дельфинов, русалок и даже Спанч Боба. Часто делают тату с рыбами и морскими животными. Сегодня морской панк уже вышел из андеграунда и стал мейнстримом. Подобную визуальную составляющую использовали в своих клипах Леди Гага, Кэти Перри, Рианна и Азилия Бэнкс.

Помимо темы морских глубин, сипанкам почему-то стала близка эстетика 90-х, поэтому они часто пользуются электроникой и техникой того времени: играют в тетрис и «Денди», слушают музыку на кассетах или дисках.

Стимпанки

Стимпанк произошел он слияния слов steam, что означает «пар», и punk — «панк». Изначально этот термин описывал направление научной фантастики, вдохновленное изобретением паровых машин в XIX веке, поэтому многие современные представители субкультуры интересуются механикой и наукой. Тандем машины и человека, где главный все-таки человек, — это и есть дух стимпанка. Во внешнем виде поклонники этой субкультуры предпочитают стилизацию под эпоху викторианской Англии: корсеты, трости, кружева, жилетки, часы на цепочке, сапоги из грубой кожи и сварочные очки. Для стимпанк-культуры очень важна декоративно-прикладная составляющая.

Эта субкультура возникла как ответ на современные социально-политические проблемы и общество потребления. «Паропанки» испытывают пессимизм по поводу многочисленных силовых структур и беспокойство относительно истощения ресурсов. Также они отвергают одноразовые, сделанные из пластика вещи и очень ценят сложные механизмы, которые могут прослужить много лет. Энтузиасты часто ходят в секонд-хенды и антикварные лавки, чтобы найти необычные вещи для переделки их своими руками. Мировоззрение стимпанков можно охарактеризовать так: важно не отказываться от прошлого, а вынести из него урок для будущего. Многие считают стимпанк попыткой убежать от реалий современного мира в идеализированное прошлое.

Вы знали про существование таких субкультур? Может, среди ваших знакомых есть приверженцы одной из них?