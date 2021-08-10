Кто такие хипстеры на самом деле и при чем тут 1940-е годы

Хипстерами сейчас обычно называют бородачей, любителей клетчатых рубашек, очков и модных кофеен. Причем это понятие настолько размытое, что точное определение хипстера дать весьма непросто. Да и неясно совсем, что за ценности у этих молодых людей и почему это отдельная субкультура. Мы решили разобраться в данном вопросе и в своих изысканиях дошли аж до 1940-х годов. Оказывается, раньше хипстеры носили вовсе не вещи в клетку, а нелепые пиджаки. А еще они обожали джаз.

AdMe.ru хорошенько покопался в исторических материалах, чтобы найти ответ на вопрос о том, кто такие хипстеры и при чем тут джазисты прошлого века.

Кого мы сейчас называем хипстерами

Автор этой статьи однажды разговаривала со своим дедушкой о современных тенденциях и субкультурах, в том числе и о хипстерах. Дедушка сетовал на то, что «парни бороды отрастили, словно из леса вышли только что, и все в очках от того, что за компьютерами целый день сидят». А кому-то и вовсе представители этой субкультуры кажутся похожими на бездомных: старая поношенная одежда и густая растительность на лице.

Для начала разберемся, как все-таки выглядят современные хипстеры и какую одежду предпочитают: Они не гонятся за модными трендами, а выбирают винтажные вещи: старые кроссовки, аксессуары прошлых десятилетий из дедушкиного чулана или секонд-хенда.

Предпочитают узкие брюки, например чинос, любят кардиганы и свитеры oversize. Также часто в их гардеробе можно отыскать различные рубашки, которые нередко застегиваются до самой последней пуговицы.

Значимые атрибуты субкультуры — это разнообразные шарфы, цветные подтяжки, галстуки-бабочки, шляпы, особенно в деревенском стиле, яркие носки. Плюс большие очки, зачастую в толстой оправе, нередко без линз. Порой в руках представителя этой субкультуры можно увидеть винтажный фотоаппарат.

Девушки часто носят рваные джинсы и рубашки, оголяющие пупки, джинсовые куртки, кожаные ретро-сапоги, шапки-бини.

Современные хипстеры — это субкультура, которая «позаимствовала» свое название у определенной молодежной группы прошлого века. Поэтому на минуту забудем о бородатых молодых людях, пьющих американо в кофейнях с новеньким айфоном в руке, и перенесемся в 1940-е.

Кого раньше считали хипстерами

В 1940-е сердца американцев покорил джаз, исполняемый темнокожими музыкантами. Светлокожая молодежь из среднего класса ходила в афроамериканские общины ради музыки и танцев. Эти молодые люди одевались и вели себя как джазисты. Так сформировалось сообщество ценителей джаза — хипстеров, или хепкэтсов. Название движения произошло от слова hip. Оно означает приблизительно «быть в теме» — в теме джаза, разумеется. По сути, первоначально хипстер — это человек, который живет и выглядит как джазовый музыкант и ведет соответствующий образ жизни, при этом джазовым музыкантом не являясь.

Довольно быстро на этой основе формируется субкультура людей с определенным внешним видом, поведением, сленгом, философией. Их главный принцип — жить сегодняшним днем, не думать о будущем. Они также разрушили стену между светлокожими и темнокожими людьми, вместе танцуя и играя джаз. Ведь часто хипстерами были именно белые молодые парни. У них сформировалась своя мода: костюмы, галстуки, пиджаки, всевозможные шляпы — но не классических моделей. Одеяния хипстеров выглядели скорее как насмешка над привычными нарядами джентльменов. К примеру, стоит упомянуть о популярном тогда костюме «зут».

Кадр из фильма «Дождливая погода». Кэб Кэллоуэй, известный джазист того времени, в костюме «зут».

Главная особенность костюма «зут» заключается в гипертрофированности его элементов, отчасти даже карикатурной: талия брюк была сильно завышенной, штанины — чересчур широкими, пальто и пиджаки отличались массивными лацканами и плечами. Впервые такой костюм появился в афроамериканском комедийном шоу 1930-х годов, а позже он перекочевал в субкультуру джазовых исполнителей. Во время войны любителей фасона «зут» критиковали за расточительность: слишком много ткани уходило на такой костюм.

Что общего у хипстеров и хиппи

Хиппи и меломаны во время поп-фестиваля на острове Уайт в 1970 году.

На фоне популярности джазовой культуры быть хипстером было модно, и тогда слово hip ассоциировалось с чем-то желанным и положительным. А в 1950-е годы появился термин «хиппи», который также в своей основе имел слово hip, но с гораздо менее позитивным оттенком: им пользовались для того, чтобы кого-либо высмеять. В 1960-х слово «хиппи» приобрело свое современное значение: молодежное движение, любящее психоделическую музыку и ратующее за нетрадиционный образ жизни. Главные ценности хиппи — это мир, радость, любовь, свобода от социальных ограничений. Хиппи любили яркие цвета, длинные волосы у мужчин и женщин, естественность, отсутствие макияжа. Они носили мокасины или ходили босиком, а главными элементами их гардероба были брюки клеш, юбки в пол и свободные блузы всевозможных ярких оттенков. По сути, у хипстеров и хиппи общие корни. Одно движение пришло на смену другому, и представителями обеих субкультур были молодые люди, ведущие свободный образ жизни.

Какая связь между хипстерами XX века и современными хипстерами

Получается, что идеи хипстеров 1940-х повлияли на развитие многих субкультур последующих десятилетий. При этом сами хипстеры с появлением новых музыкальных направлений начали встречаться все реже и реже. А с возникновением рока и панка это движение и вовсе сошло на нет. В 2000–2010-х зародилось новое движение людей, которые любят комфорт и винтаж, ценят искусство и эрудированность, по-новому относятся к потреблению вещей, экстравагантно ведут себя и ярко одеваются. Хипстерами их стали называть после опубликованных в 2003 году заметок о жизни одного из районов Нью-Йорка, где описывали богемную молодежь и просто использовали термин из 1940-х. Получается, что с культурой музыкантов прошлого века современных хипстеров связывает лишь название. Ведь даже музыкальные предпочтения хипстеров XXI века — это не джаз, а инди-рок, альтернативная музыка и записи на виниловых пластинках с барахолок.