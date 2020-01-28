«Кто это писал?» Авторы AdMe.ru решили рассказать о себе и внутренней кухне редакции

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Уже больше 15 лет мы без остановки делаем все, чтобы скрасить вашу поездку на работу, порой сами рабочие часы (не надо так) и выходные. И сейчас мы решили: хватит скрываться в тени. Пора показать нашим читателям, как живет и что из себя представляет авторский цех.

Коллектив AdMe.ru безумно рад наконец-то излить душу нашим читателям. Это большое интервью, в котором поучаствовало много наших авторов, поэтому запаситесь чаем и печеньками и давайте скорее знакомиться поближе. Мы давно об этом мечтали.

Расскажите, как вы попали в AdMe.ru

Алена: Сидя в декрете, я психанула и отправила резюме на свой любимый сайт (который читала лет 5), после того как мне в каком-то заштатном местном журнальчике сказали: «А кто вы такая, чтобы быть автором?» Наталия: День, когда я стала частью AdMe.ru, сложно забыть. Я попала в ДТП, случай был спорным, и, чтобы выяснить, кто виноват, нам с другим водителем пришлось ехать в ГИБДД. Увы, нарушителем в итоге оказалась я. Выхожу из отдела, по закону драмы начинается дождь. И тут приходит лучик солнца — письмо с заветными словами: «Вы приняты!» В тот день AdMe.ru спас меня от непогоды лучше любого зонтика. Мария: Так получилось, что я уволилась с работы «в никуда». Была в поиске, и муж предложил мне направить резюме в AdMe.ru. Ты, мол, частенько на сайте сидишь, почему бы не попробовать себя в качестве автора. Пока я отправляла резюме и проходила тестовые задания, успела найти работу. И не абы где, а в автосервисе. И ради работы в любимой редакции я уволилась из автосервиса и ушла на удаленку. Белла: Я тут благодаря попке хомяка. Это не шутка. Я однажды выложила фотку хомячьего зада с забавным текстом и получила в личку сообщение от подруги: — Странно, что ты еще не пишешь для нас... — «Для нас» — это для кого? — Для AdMe.ru. Срочно дуй на страничку с вакансиями. Кажется, там висела вакансия автора. Мою степень удивления и не описать. Знаю подругу давно, AdMe.ru обожаю. Почему она молчала?

Откуда вы родом и как место жительства влияет на вашу работу?

Людмила: Я живу в Казахстане. На рабочий процесс влияет часовой пояс — я на 3 часа «опережаю» Москву. Поэтому с утра, пока большинство моих коллег еще спит или завтракает, я успеваю поработать. Зато когда у них самый разгар рабочего дня, у меня уже вечер. И я ношусь с дочкой по разным секциям, рисую и играю с ней, готовлю ужин и ложусь спать, периодически залипая то в ноут, то в телефон, потому что работа вовсю кипит и надо быть в курсе происходящего. Ксюша: За эти 3 года я жила в Москве, в Сербии, сейчас перебираюсь в Болгарию. Есть 2 момента, которые влияют на работу: Разница во времени с Москвой. Надо рано вставать, и мозг не всегда в ранние часы готов к работе, особенно если за окном еще темно.

Когда живешь в стране с другим языком, приходится больше читать вслух на том языке, на котором пишешь, слушать радио и смотреть фильмы, иначе начинаешь терять навыки. Еще мне помогают выступления стендап-комиков — у них очень живой язык, они хорошо играют со словами. Ксения: Я из России, из Свердловской области. Благодаря удаленной работе местом жительства может стать любая точка на карте, куда хватит наглости отправиться. Я наглая, у меня хватило, и в это место на глобусе я уже пальцем ткнула.

Что было самым сложным, когда вы начинали работать?

Илона: Когда меня взяли, я амбициозно думала: «Так, ну статьи тут недлинные, так что в день можно писать 2–3». Но меня ждал неприятный сюрприз. Написать статью — полдела, а вот найти картинки и подготовить их — это вторая часть Мерлезонского балета, которая может неожиданно затянуться на долгие часы, а то и дни. К тому же оперативной работе на первых порах никак не способствовала моя несообразительность в технической части. Сейчас я уже знаю: слезы, проклятия собственной глупости и уверенность о том, что ты никогда не постигнешь премудрости работы, — обязательная часть посвящения в авторы AdMe.ru. Лидия: Помню, когда писала свою первую статью (а писала я ее, к слову, около месяца), я так вымоталась внутренне, что, ей-богу, чувствовала, как шевелятся мозги в голове. Там никогда не было такой каши из мыслей. В 16:00 я набрала себе ванну с пеной, чтобы расслабиться, и лежала там тюленем около часа. Но даже тогда у меня не возникло никакого сомнения, что эта работа — то, чем я хочу заниматься.

Вспомните статью, которой вы гордитесь, и расскажите почему

Наталия: Когда готовила статью «12 родителей, которым нужно вручить „Оскар“ за чувство юмора», умилялась и хохотала в голос. Через пару дней друг прислал ссылку на нее — мол, почитай и повеселись. Думаю, это лучший отзыв, какой только может быть! Алена: Я горжусь своими психологическими статьями. Особенно про токсичные отношения. И не только потому что моя специализация — семейная психотерапия, а потому что надеюсь, что они действительно помогают. Ангелина: Первой на ум прошла статья о пропавших людях — «6 историй о загадочных исчезновениях, которые заставляют ломать голову не одно поколение». Эта тема была не совсем в стиле нашего сайта, и мы немного рисковали, начиная работу над ней. Но я ею буквально болела. Я работала над ней дома, на улице, когда гуляла с сыном, совмещала работу с ужином и даже во сне думала о ней. Изучала и переводила PDF-документы, полицейские отчеты, газетные статьи (прямо как в кино про журналистов, ага), пересказывала эти истории членам семьи и смотрела на реакцию, чтобы написать максимально интересно. В общем, эта статья, пожалуй, и есть моя любимица. Белла: Редко доводится писать о своих увлечениях. Но мне повезло. И хотя статья «Как найти драгоценные камни и металлы среди обычных булыжников и пыли» не стала хитом, я ее люблю больше других. Сложно было не перегрузить читателя информацией. Хотелось рассказать все, что знаю. Сокращала я ее нещадно. А еще я люблю эту свою статью — «Посмотрите, как выглядел бы пантеон современных богов, которым мы все невольно поклоняемся». Работать над ней было настоящим удовольствием. А комментарии — просто огонь!

Как проходит ваш рабочий день?

Мария: Обычно я просыпаюсь утром, варю кофеек, кормлю кошку, пытаюсь приучить себя завтракать и сажусь за работу. Ничего фееричного. Сейчас пытаюсь устраивать час обеда, как на обычной работе. Хожу в этот час либо на бизнес-ланч в ближайшее кафе, либо на курсы английского. Когда долго работаешь дома, важно сменить обстановку и перезагрузиться. Иногда приходится работать и ночью. Вдохновение кааак нападет часов в 10 вечера — и все, я безвольный раб музы. Наталия: Каждое утро я начинаю с чашечки чертовски хорошего кофе (фанаты «Твин Пикса» меня особенно поймут), а затем сразу принимаюсь за работу. Обычно в течение дня пишу несколько статей одновременно, прыгая с одной на другую. В хорошую погоду в перерыв стараюсь выбраться на непродолжительную прогулку. А если природа подвела, то ситуацию всегда спасет отличный кофе. Катерина: В куче статей, комментариев и мнений. Гугл постоянно просит доказывать, что я не робот, потому что такая активность ему кажется подозрительной. Ольга: Рабочий день начинается со слов мамы «Вставай, фрилансер!» Она до сих пор меня троллит по поводу того, что я сменила офис и график на работу в AdMe.ru. Я обычно встаю в 8 утра. Далее завтрак, и в 9 сажусь за работу. Так как мы работаем по московскому времени, а разница с Москвой у меня +4 часа, то и рабочий день часто заканчивается в 21:00.

Какие выводы о профессии вы сделали, проработав здесь столько времени?

Ангелина: AdMe.ru научил меня никогда не писать, «потому что надо». Нужно строить в голове беседы с читателем, думать о том, что именно я хочу до него донести. А еще я поняла, что выбрала правильный путь. Я обожаю свою профессию, буквально дышу ей. И ни на что не променяю. Вита: Работа на удаленке — это про свободу и самодисциплину. Это не офисный труд, где можно в 17:00 закрыть кабинет и по домам. Фрилансер за каждое «попить чайку» расплачивается ночными бдениями. Да, мне не надо отпрашиваться, если необходимо в рабочее время сходить к стоматологу или на утренник к ребенку. Но потом я работаю ночью или в выходной. Выбор, работать днем или ночью, — это и есть свобода. И я очень ценю эту степень свободы. Людмила: В конце февраля будет год, как я в AdMe.ru. До этого я работала с текстами, много писала, так что у меня никогда не было иллюзий, что это очень просто и быстро. Но именно здесь я поняла, какой монументальный труд большого количества людей стоит за каждой статьей. И я стала с большим уважением относиться и к нашей профессии, и к самой себе. Белла: За 2,5 года я поняла, что для того, чтобы ориентироваться во вкусах читателя, нужно забыть о своих собственных. Ксения: Отучать от буквы «ё» нас надо было еще на журфаке.

Какой стереотип об авторах вы встречали в комментариях?

Илона: Я придерживаюсь только «правила трех»: первые 3 комментария лучше всего посмотреть, потому что именно там чаще всего люди указывают на неточности и ошибки. Дальше часто идет много негатива, о чем бы статья ни была. Ну ладно разве что подборки про котиков от этого застрахованы. Ксюша: Если была где-то ошибка или восприятие темы у читателя отличается от того, что сказано в статье, он не будет выбирать слова. Мне кажется, что из-за этого многим новичкам у нас сложно: ты делал статью, вложил столько труда, выжил после редакторских правок, а потом в комментариях тебя просто самыми ужасными словами назвали просто так. Хотелось бы, чтобы у комментаторов была какая-то культура: критика всегда полезна, но ее надо преподносить так, чтобы у человека не пропало желание работать. Белла: То, что все статьи пишет молодая девушка. И что автор сам рисует или иллюстратор пишет текст. Нет. Над статьей работает несколько человек. А авторов у нас большой штат — мальчики и девочки, дяди и тети. Мне, например, 40 лет. Ангелина: Про попугайчиков с печатными машинками уже кто-то написал?

Какие комментарии огорчают вас как автора? Сформировался ли иммунитет к неконструктивной критике?

Катерина: «А как же вот это?», «Почему вы не сказали об этом?», «Как можно было не упомянуть это?!» — когда стараешься найти новую информацию, которой у нас еще не было, а у тебя просят материал, который мы уже публиковали. Наталия: Я с удовольствием читаю как позитивные, так и негативные комментарии. С какой-то критикой даже часто соглашаюсь и мотаю на ус, чтобы не допускать подобных промахов в будущем. А в целом, когда смотрю комментарии, вспоминаю слова Оскара Уайльда: «Не стреляйте в пианиста — он делает все, что может!» Ангелина: Я пару раз писала статьи об экспериментах над собой и о своей жизни. И часто читала к ним комментарии, которые меня ранили. Нет, я не научилась адекватно реагировать на неконструктивную критику. Я живой человек, и если мне в спину кто-то бросит: «Таким, как ты, нельзя заводить детей!» (был такой комментарий), меня это неминуемо заденет. Ольга: Иммунитет сформировался еще до AdMe.ru. Быть радиодиджеем и журналистом вообще нелегко — надо балансировать между властью и народом. Но очень сильно огорчают комментарии типа «Артезианская вода? Автор, вы хоть знаете, что это такое?» (статья про закрытый город). Да, я знаю, что это такое! Я ведь живу в этом городе 20 лет. Ксения: Меня огорчает отсутствие комментариев, а не их эмоциональная окраска. Даже специфические — типа «Чушь все, автора на мыло!» — хороши и имеют право на жизнь.

Можете вспомнить комментарий, который до сих пор греет вам душу?

Наталия: Как-то писала текст про отношения матери и дочери, и потом в комментариях я увидела, что сразу нескольких читательниц он растрогал до слез. В такие моменты понимаешь, что ты определенно в нужном месте и в нужное время. Вита: Это была моя 3-я статья здесь (как сейчас помню). Материал был на психологическую тематику, и под ним было много критических отзывов. А в одном из комментариев было написано: «Грамотный материал. Видно, что написано специалистом». Помню, что улыбнулась, мне стало радостно, и я спокойно уснула. Катерина: Когда выкладываешься, ищешь информацию, шерстишь все, что шерстится, а потом получаешь комментарий вроде «Статью писал очень опытный кинокритик», то понимаешь, что занимаешься тем, чем должен. Ангелина: Блин, надо было сделать скриншот, потому что дословно не помню. Но круто, когда люди благодарят нас за то, что мы сделали их день лучше. Я всегда на таких комментариях подвисаю и улыбаюсь: «Надо же, человек, может, живет в тысяче километров от меня, а я смогла его порадовать».

Как к вашей работе относятся окружающие?

Ольга: Ну те, кто моего возраста (плюс-минус), и те, кто читает AdMe.ru, конечно, приятно удивляются, чем ужасно тешат мое самолюбие. Но вот, например, мой дедушка считает, что я не работаю вообще. Ему сложно понять, как это — не ходить на работу каждый день. Поэтому он считает меня безработной, жалеет и постоянно спрашивает, не нашла ли я работу. На что я отвечаю, что уже работаю. Он только вздыхает. А еще постоянно пытается побаловать чем-нибудь вкусненьким. Несмотря на то, что мне 32, я для него все еще маленькая внучка. Это так трогательно, но и грустно, потому что на самом деле это я должна его баловать. Я так и делаю, но он постоянно ругается, когда я ему что-то приношу. Ну я ведь «безработная» Ксюша: Раньше это была проблема: если работаешь из дома, значит, можно на тебя повесить тысячу домашних дел и вообще дергать каждые 5 минут. Сейчас меня окружают другие люди, которые понимают, что моя работа предполагает свой мир и покой, свои правила. Катерина: Относятся совершенно нейтрально. Единственное — друзья просят почаще выходить на солнечный свет, подавать признаки жизни и не уходить в отшельничество с головой и всем прилегающим. Лидия: Некоторые думают, что я та еще бездельница. На работу рано не встаю, злая там не сижу, а дома на диване по клавишам клацаю — явно лентяйка. А некоторые с восхищением, что я такая молодец — нашла дело по душе и живу им. Ксения: Узнав, где я работаю, люди интересуются, строгий ли у нас начальник, и строят предположения по поводу того, что раз материалы мегапозитивные, то в редакции царит диктатура и у нас злобный босс. Логика? Не, не слышали. Разубеждаю.

О чем бы вы хотели попросить наших читателей?

Мария: Уважаемые читатели, если вдруг руки так и тянутся написать в комментариях «фигня» или «бред», убедитесь, пожалуйста, что вы прошли по гиперссылкам: мы для вас стараемся и прикрепляем к фактам подтверждения. Там порой много чего интересного, честное слово. Илона: Пожалуйста, если статья вам правда понравилась, не поленитесь потратить 10 секунд и написать об этом. И тогда где-то один автор будет целый день ходить счастливым. Ксения: Пишите больше комментариев, обсуждайте, не стесняйтесь. И не скупитесь на добрые слова: мы, авторы, без них чахнем.

Вы не подумайте, в нашей команде есть и парни. Один из них как раз писал для вас эту статью

А если вы вдруг не знали, AdMe.ru — это лишь часть большой машины для выработки счастья. Ребята из нашей большой семьи делают массу подобных AdMe.ru проектов на разных языках мира (английский BrightSide, португальский Incrivel и многие другие). И сверхпопулярный канал 5-Minute Crafts тоже наше детище.