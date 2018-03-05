9 моделей, от которых сходят с ума лучшие дизайнеры мира. А теперь и вы

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Мир моды постоянно меняется, и новые лица не заставляют себя ждать. Но только избранные запоминаются миллионам, цепляют своей харизмой и энергетикой — именно за ними будут и подиум, и обложки журналов.

AdMe.ru предлагает взглянуть на девушек, которые захватывают модельный мир прямо сейчас.

1. Крис Грикайте

Кристине 17, она родилась и выросла в Омске, а моделью, как это часто бывает, стала почти случайно. Ее заметила сама Миучча Прада: девушка так понравилась хозяйке модного дома, что ей предложили контракт на 3 года, что является большой редкостью в мире моды. Такое выразительное лицо и правда очень запоминается, не зря Крис так охотно снимают для обложек Vogue.

2. Адвоа Абоа

Топ-моделей с бритой «под ноль» головой можно встретить нечасто, но именно эта фишка заставила дизайнеров обратить внимание на эту необычную девушку. Адвоа — самая перспективная модель, по мнению сайта models.com, — она обгоняет и сестер Хадид, и дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер. Девушку часто приглашают примерить экстравагантные, смелые образы, и, стоит признать, именно в них она раскрывается на все сто.

3. Диана Силверс

Диана еще только делает первые серьезные шаги в мире моды, но пройти мимо ее канонической и естественной красоты непросто. Помимо работы моделью девушка увлекается фотографией, но, пожалуй, все-таки хотелось бы видеть ее перед объективом.

4. Эшли Грэм

Эшли Грэм никогда не отличалась стройной модельной фигурой, но это не мешает ей ходить по подиуму и сниматься для обложек модных журналов. Пожалуй, в настоящий момент она одна из самых очаровательных, известных и успешных моделей plus-size. Помимо модельного бизнеса Эшли снимается в телепередачах, разработала линейку нижнего белья и даже написала книгу мемуаров.

5. Мика Арганараз

Еще одна фаворитка Prada — кудрявая аргентинка Мика Арганараз. Ее сравнивают с легендарной моделью Джией Каранджи, а дизайнеры называют своей музой. Говорят, секрет кроется в ее простоте, харизме и энергетике, а в сочетании с яркой внешностью такое встречается не слишком часто.

6. Стелла Лючиа

Ставку на девушку с инопланетной внешностью сделал модный дом Givenchy, а вскоре на нее обратили внимание и другие дизайнеры. В списке достижений к 18 годам накопилась масса показов и глянцевых обложек — вот вам и немодельная внешность.

7. Имаан Хаммам

Перед экзотической красотой и природным обаянием, доставшейся Имаам от отца-египтянина и матери-марокканки, сложно устоять. За плечами девушки не только многочисленные модные съемки и показы, но и участие в шоу Victoria’s Secret. Кто знает, возможно, именно эта девушка заменит саму Наоми Кэмпбелл.

8. Виттория Черетти

Эта итальянка стала настоящей музой таких брендов, как Dolce & Gabbana, Armani и Chanel. В модельном бизнесе Виттория с 14 лет, а сейчас девушке всего 18, так что у нее еще есть все шансы стать настоящей супермоделью.

9. Кайя Гербер

Кайя Гербер уже не нуждается в представлениях: дочь легендарной супермодели 90-х Синди Кроуфорд в свои 16 совершенно справедливо завоевывает модельный мир на глазах у всего мира. Этой девушке не занимать красоты, грации и трудолюбия, она умеет здорово перевоплощаться в совершенно любой образ. Ну разве не красотка?