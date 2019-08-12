Краткий разговорник для родителей современного подростка, которые хотят лучше понимать свое чадо

20 19 70 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда-то и мы были тинейджерами, у нас был свой сленг, за который нам попадало от родителей: «Разве можно так коверкать русский язык?!» Мы были уверены, что наши «шнурки» безнадежно устарели, и обещали себе всегда быть в тренде. Хотя слово «тренд» еще не было в ходу. Прошло каких-то 20–30 лет, и мы не в состоянии понять, о чем говорят наши подросшие дети.

Редакция AdMe.ru, проконсультировавшись со своими и чужими детьми-подростками, составила разговорник для родителей современных тинейджеров.

Есть мнение, что современные подростки меньше интересуются противоположным полом, чем в свое время их родители. Может быть, это просто мнение взрослых, которые не понимают, что тинейджер говорит о любви? Ведь для нас краш — это название лимонада 90-х, а для них: а) влюбленность; б) сам предмет обожания. И нет на свете печальнее батхерта (от английского butt hurt — «боль в заднице»), если краш тебя зафрендзонил [предложил остаться друзьями].

Многие словечки перекочевали в лексикон современного тинейджера из сленга геймеров и стали обозначать предметы, действия и явления, никак не связанные с компьютерными играми. Например, каткой изначально назывался раунд в компьютерной игре-стрелялке, тащером — человек, который вытащил свою команду, т. е. играл лучше всех и положил много врагов, неопытные игроки — раками, а команда — тимой. Сейчас каткой называют любую активную деятельность, ограниченную временными рамками: контрольную по алгебре, футбольный матч, экзамен. Если было легко, говорят, что катка изи, если сложно, то катка была потная. Рект — что-то наподобие победного клича, происходит от английского wrecked, что значит «разрушен, выведен из строя».

Подростки тусовались в подъездах, наверное, с того самого дня, когда появились многоквартирные дома. Даже удивительно, что до недавних пор для подъезда не существовало сленгового названия. Падик — как просто! И почему мы не додумались его так называть? Подъезд словно создан для неловких признаний, тайных поцелуйчиков, завесы табачного дыма и самых серьезных разговоров между винишко-тян и ее соулмейтом [другом сердца]. Винишко-тян — целая субкультура юных девушек, которые интеллектуально возвышаются надо всякой ванилью. Винишки обычно носят каре розоватых оттенков, очки (часто с простыми стеклами), пьют красное сухое, читают Ремарка и ведут философские беседы.

Доподлинно неизвестно, почему вдруг старинное русское имя Алексей, особенно уменьшительная его форма, приобрело в наши дни обидное значение, но факт остается фактом. Алешами современные подростки называют недотеп, которые не отличаются сообразительностью и постоянно попадают в нелепые ситуации. Когда Алеша выкидывает очередной номер, окружающие над ним рофлят, то бишь смеются (от английского rolling on the floor laughing — «валяться на полу от смеха»). Гудджоб, что на английском обычно используется как похвала, в русском языке приобрело явно саркастическое значение.

Слово «годный» во времена нашей юности, да и в наши дни в литературном языке, употреблялось совсем в другом контексте, мы так называли то, что еще можно использовать: «Этот носок хоть и заштопан, но вполне годный». А нынешние подростки слово «годный» используют для крайней степени одобрения чего-либо: песни, фильма, новых кроссовок, в общем, чего угодно. Мы говорили «крутотень», они говорят «годнота». «Ну такое» — универсальный ответ, когда есть сомнения в качестве нового трека, целесообразности прогулки под дождем и т. д. Может служить ответом на вопрос, как дела, если неохота отвечать подробно, а также на многие другие вопросы. Есть мнение, что странное и в общем бессмысленное выражение «ну такое» появилось благодаря подсказкам Т9 на клавиатуре смартфона.

Соцсети стали мощным источником новых словечек, в основном, конечно, англицизмов. Обычные в английском языке слова в русском стали сленгом молодежи, живущей в соцсетях: фолловеры — последователи (подписчики), хейтеры — в общем-то, тоже последователи, которые пишут полные ненависти комментарии. Каждая уважающая себя хэнца должна иметь и тех и других. Чем зажигательнее холивар в комментах, тем лучше для хозяина аккаунта. Хэнца — девушка, которая создает себе имидж дерзкой девочки-недотроги: постит провокационные фотографии в ванильном, то бишь миленько-гламурном, антураже.

Слово «зашквар» уже пережило пик употребления и постепенно сходит на нет в подростковой речи, зато его все чаще можно услышать от взрослых образованных людей с экранов телевизоров или прочитать на страницах газет. Этимология зашквара уходит корнями в жаргон уголовников. Лица из мест не столь отдаленных называли так поступки, которые наносили непоправимый урон репутации: воровство у своих, стукачество. У нынешних тинейджеров зашкваром тоже называется репутационный вред: надел носки с сандалиями, а сандалии вдобавок паль [грубая подделка] — все, зашквар.

Тут все просто для тех, кто знает английский. Ливать (от английского leave — «покидать, уходить») тоже родом из компьютерного сленга: когда кто-то выходил из игры или чата, он мог написать, например, «я ливаю». Родители современных тинейджеров в свое время говорили «сваливать». «Оффать» — модное словечко вместо скучного «выключать».

Мы могли уроки прогулять, а современные подростки их скипают (от английского skip — «пропустить, перепрыгнуть»). Мы покупали сладкую вату и шли в видеозалы, а они предпочитают KFC и Макдоналдсы. Если, конечно, есть лавэ (от цыганского «лове» — «деньги»). В 90-е слово «лавэ» имело явно криминальный оттенок, а сейчас практически вошло в повседневное употребление как модное молодежное словечко. Где школьнику взять лавэ? Самый простой способ — нафармить [накопить] с обедов. Как показывает практика, касик (1 000 руб.) современный тинейджер может запросто скопить, экономя на школьном питании, примерно за 1–2 недели. Кстати, история происхождения слова «касик» забавная. Все началось 100 лет назад, когда в период гиперинфляции в СССР появилась 1 000-рублевая ассигнация, надпись на которой шла по диагонали. Поэтому ее прозвали «косая», что вскоре трансформировалось в уже знакомый нам «косарь». В 90-е, когда мы вновь столкнулись с инфляцией, забытый сленг вернулся, а позже «косарь» (по аналогии с «падиком») превратился в «касик».

YouTube — еще один богатый источник англицизмов, которые аккумулируются в подростковом сленге. Современные тинейджеры — поколение YouTube, и влияние видеоблогеров на них очень велико. Любой популярный видеоблогер хотя бы с сотней тысяч сабов (от английского subscriber — «подписчик») — по определению инфлюэнсер (от английского influence — «влиять»). Он или она расскажет, какие гаджеты лучше покупать, какой косметикой пользоваться и даже как выбрать самую вкусную шаурму. Один из самых популярных жанров у видеоблогеров, которые, как Wylsacom, делают обзоры смартфонов и прочей электроники, — анбоксинг, то есть распаковывание заказанного по интернету девайса.

Несмотря на то что слову «пати» 100 лет в обед, оно до сих в ходу у молодежи, а вот «вечеринка» (так и хочется добавить: «у Децла дома») никто уже не говорит. Слово «дэнсить» (танцевать) тоже не в ходу. Двигаться под музыку теперь называется «флексить». Устал флексить — можно почилить. Иногда «флексить» используется в значении «хвалиться».

Кейпоперша — вовсе не оскорбление, так называется девушка, которая слушает k-pop (корейский поп). Кейпопершу (а обычно слушают k-pop все же юные дамы) можно узнать по одежде с логотипами групп вроде BTS, большим наушникам, яркому цвету волос. Тамблер герл — девушка, словно сошедшая с картинки в инстаграме, воспринимает мир как антураж для селфи. Когда девушки идут покупать шмот (заметьте, что постфикс «-ки» за ненадобностью отвалилось), найти рарный айтем [редкую вещицу] — настоящая удача.

В середине XX века в ходу было татарское слово «айда» («Айда на картошку!») — то же, что «пойдем» или «давай». В нашей юности «айда» уже не говорили. Современные подростки позаимствовали аналог из английского. «Го», — говорят они. «Го встр» — «давай встречаться». «Го в падик» — «пойдем в подъезд». Зато никакого аналога термину «бинджвотчинг» в русском языке никогда не было. Это значит смотреть несколько сезонов сериала подряд. Так что если мама бинджвотчит «Валькин дед» (сериал The Walking dead), а папа гамает (играет) в «Доту», личинусу (ребенку) явно не повезло. «Жиза», — говорят нынешние тинейджеры в ситуациях, когда мушкетеры сказали бы: «Се ля ви».

«Рил ток» — одно из любимых выражений рэпера Гнойного, которое стало популярно после эпичного батла с Оксимироном. С английского его можно перевести как «реальный базар» или «правду говорю». «Инфа-сотка» — универсальный ответ, когда респондент абсолютно уверен в том, что говорит.

Лингвисты уже давно подметили, что как только слово из подросткового сленга идет в массы, для подростков оно тут же становится зашкваром (как, собственно, и произошло со словом «зашквар»). Тинейджерам приходится изобретать новый эксклюзив. Так произошло с глаголом «орать» в значении «смеяться» — им стали пользоваться 40-летние дяди и тети, желающие быть ближе к подрастающему поколению. Тогда появился глагол «орировать», который значит то же самое, но взрослые им пока не пользуются. ЛМАО — это аббревиатура из английского языка, которая расшифровывается как laugh my ass off, в буквальном переводе — «отсмеять задницу». Те же, до кого шутки доходят с трудом или не доходят вовсе, называются слоупоками. Впрочем, так еще называют людей, которые все делают с опозданием. Посмотрел новую серию популярного сериала спустя две недели? Значит, прослоупочил.

Еще 32 часто употребляемых слова из подросткового сленга

Агриться — злиться.

— злиться. Азаза — то же самое, что «ахаха», но моднее. Часто используется в онлайн-общении.

— то же самое, что «ахаха», но моднее. Часто используется в онлайн-общении. Амахасла — крутой и опасный парень, авторитет в своем районе.

— крутой и опасный парень, авторитет в своем районе. Амба — плохая перспектива, конец, капец, кирдык.

— плохая перспектива, конец, капец, кирдык. Байтить — копировать. Обычно о чьем-то стиле, поведении.

— копировать. Обычно о чьем-то стиле, поведении. Банчить — торговать.

— торговать. Бомбит (пукан) — что-то очень сильно раздражает.

— что-то очень сильно раздражает. Варик — вариант.

— вариант. Ганбарс — оскорбление родственников оппонента во время рэп-батла.

— оскорбление родственников оппонента во время рэп-батла. Дамажить — повреждать.

— повреждать. Конфа — для нескольких человек (или целого класса) в мессенджерах.

— для нескольких человек (или целого класса) в мессенджерах. Кринж — нечто, вызывающее отвращение.

— нечто, вызывающее отвращение. Лойс — то же, что лайк.

— то же, что лайк. Мансовать — быстро и хаотично двигаться. В компьютерных играх — совершать маневры, чтобы запутать противника.

— быстро и хаотично двигаться. В компьютерных играх — совершать маневры, чтобы запутать противника. Мерч — товары с символикой какой-либо группы, сериала, компьютерной игры, футбольной команды и т. д.

— товары с символикой какой-либо группы, сериала, компьютерной игры, футбольной команды и т. д. Найс — мило. Часто используется в переносном смысле.

— мило. Часто используется в переносном смысле. Нуб — новичок.

— новичок. Оффник — футбольный болельщик-хулиган, который цепляется к тем, кто не болеет за его команду. Просто гопник.

— футбольный болельщик-хулиган, который цепляется к тем, кто не болеет за его команду. Просто гопник. Парить — курить вейп или электронные сигареты.

— курить вейп или электронные сигареты. Полова — половина.

— половина. Пекарня (от ПК) — компьютер.

(от ПК) — компьютер. Пэпсы — полицейские, пэпээсники.

— полицейские, пэпээсники. Рейджквит — уход в гневе.

— уход в гневе. Сасный — классный, крутой и немного дерзкий.

— классный, крутой и немного дерзкий. Сникерхед — любитель кед и кроссовок, который готов потратить все свои накопления на новую пару.

— любитель кед и кроссовок, который готов потратить все свои накопления на новую пару. Спавниться — в компьютерной игре это возрождаться после уничтожения; появляться в больших количествах невесть откуда («У меня носки за кроватью спавнятся»).

— в компьютерной игре это возрождаться после уничтожения; появляться в больших количествах невесть откуда («У меня носки за кроватью спавнятся»). Стоямба! — стоять!

— стоять! Фо рилзис? — в самом деле?

— в самом деле? Хлебушек — недалекий человек.

— недалекий человек. Челик — человек.

— человек. Шипперить — отслеживать любовную линию персонажей аниме, фильма, книги. В переносном значении — заниматься сводничеством, помогать двум знакомым начать отношения.

— отслеживать любовную линию персонажей аниме, фильма, книги. В переносном значении — заниматься сводничеством, помогать двум знакомым начать отношения. Яга — слабоалкогольный напиток «Ягуар».

Слышали какие-нибудь из этих слов от знакомых подростков? Если слышали другие, помогите нам дополнить разговорник для улучшения взаимопонимания между поколениями. И конечно же, давайте вместе вспомним сленг нашей юности.