Смешивая кровь, природа создает людей с чарующей красотой. И вот 15 примеров
Природа способна подарить человеку невероятную внешность, которую не повторит ни один пластический хирург. Посмотрите на красавиц из нашей подборки, которым передали свои лучшие черты представители как минимум двух народов. Поверьте, у вас не получится оторвать взгляд.
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1. Африка (Ангола и Кабо-Верде) + Португалия
2. Америка (Гавайи) + Дания
3. Греция + Франция
4. Бразилия + Франция
5. Австралийские аборигены + англоавстралийцы
6. Эфиопия + Греция
7. Корея + Швеция + Германия
8. Африка + Япония
9. Африка + Германия
10. Голландия + Африка (Нигерия)
11. Сингапур + Таиланд + Польша
12. Доминикана + Германия
13. Африка + Италия + Сербия
14. Россия + Швеция + Африка (Гана)
15. Япония + Польша + Англия + Ирландия
А вы знаете, из каких стран и континентов были ваши предки? Какие черты достались вам от них?
Фото на превью Kyd Nereida/instagram, Troian Bellisario/instagram