Колкий текст о том, почему нельзя говорить такие слова, как «человечек», «денежка» и «зарплатка»

«Денежка», «книжечка», «журнальчик», «ручечка»... Порой частое использование в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами может сыграть с говорящим злую шутку. Об этом в своем небольшом, но емком тексте размышляет Тимур Асланов. Успешный издатель, писатель и предприниматель выпустил несколько книг, в которых рассказал о том, как достичь успеха на профессиональном поприще, и провел множество семинаров для крупных российских корпораций.

Мы в AdMe.ru с разрешения автора публикуем этот текст, с которым на канале Тимура уже ознакомились десятки тысяч человек. В конце статьи вас ждет бонус, где мы разместили несколько мнений от читателей поста Тимура.

Некоторые люди очень любят употреблять слова, добавляя им уменьшительные аффиксы: — А когда уже зарплатку можно будет получить? — Там вам человечек позвонит, надо его вопросик порешать. — Я вам договорчик отправил и счетик прикрепил, переведите денежку, пожалуйста. Эти отвратительные словоформы на языке филологов называются диминутивами. И в серьезном общении это абсолютное табу, потому что у большинства людей вызывает негативные эмоции. Когда бабушка говорит внуку: «Внучек, принеси, пожалуйста, стульчик. Мне надо залезть в шкафчик, чтобы достать тебе шапочку», — это мило. Но когда здоровенный детина говорит: «Я вам отправил пресс-релизик», — это выглядит странно.

Чем же плохи диминутивы? 1. Возникает ощущение, что вы стараетесь приуменьшить объем или размер того, о чем говорите: — Я вам предлагаю подписочку оформить на наш журнальчик. У нас не журнальчик. У нас серьезный журнал о бизнесе. Не надо умалять его достоинства из-за того, что вы не уверены в себе.

2. Вы ставите себя сознательно ниже собеседника, демонстрируете неуверенность и зависимость: — Там небольшая дебиторочка образовалась. Сможете оплатку произвести? Отчетливо вижу, как произносящий эти слова человечек подобострастно кланяется и смотрит собачьими глазенками в глаза собеседника, к которому пришел с просьбой. И в том и в другом случае мы видим, что говорящий очень не уверен в себе. У неуверенных людей не покупают товары, с ними не заключают сделки. О них вытирают ноги, их держат часами в приемных, им отказывают. А еще эти формулировки раздражают большинство людей, считающих, что это от бедности мышления и низкой культуры речи.

Когда можно применять диминутивы? Иногда с помощью уменьшительной формы мы хотим намеренно подчеркнуть неполноценность какого-либо человека или явления. Тогда диминутивы работают отлично.

Бонус: мнения читателей статьи

Оплачивая проезд в маршрутном такси, я порой говорю: «Возьмите денежку, пожалуйста». Это в момент, когда человек выполняет несколько дел сразу. Можно же быть к нему поласковее, немного повысить ему настроение, чтобы он не зацикливался на негативе. Зато сразу протягивается рука, чтобы взять деньги. Водители такие же люди, как и все остальные. И тоже хотят доброго человеческого общения, а не офисного обращения. © Мария Иванова / Яндекс.Дзен

Особенно раздражает обращение или применение в разговоре слова «человечек». Это унижает и оскорбляет. Как мне кажется, звучит как «недочеловек», «неполноценный человек». И вообще в разговоре взрослых людей всякие «сюсю-мусю» звучат странно или как бы демонстрируют превосходство говорящего. © Наталия Андреева / Яндекс.Дзен

Только в разговоре среди своих. «Адвокатик», «актерчик», «акрисулька», «начальничек» — сразу видно пренебрежение. А термин «зарплатка» может быть актуален, если зарплата смешная. А еще бывает на работе: «приказик», «указик», «служебочка», а то и просто «бумажечка». В зависимости от контекста и интонации — от умиления и иронии до пренебрежения. © Василий Петров / Яндекс.Дзен

А как вы относитесь к словам с уменьшительно-ласкательными суффиксами? Может быть, вы сами грешите ими в повседневной речи?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.