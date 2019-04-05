Студентки без тампонов, французы без энергетика и еще 11 странных запретов из прошлого

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Вполне вероятно, что мы не узнали бы вкуса кофе, если бы эксперимент шведского короля увенчался успехом. А футбол оказался бы не самым популярным спортом в мире, а всего лишь страницей в энциклопедии, если бы в Манчестере разбили чуть больше окон. И не исключено, что мы могли остаться без попкорна в кинотеатрах, если бы когда-то их владельцы не осознали прибыльность этой затеи и не перестали жалеть свои ковры.

Мы в AdMe.ru удивились тому, что 13 вещей, обыкновенных для большинства современных людей, были когда-то строго запрещены. Иногда по довольно странным причинам.

Контрацепция

Викторианская открытка-карикатура: «И негодяй все еще преследует ее».

Репродуктивные права в еще не самом давнем прошлом были больным вопросом во многих странах, даже достаточно прогрессивных. Например, крайне строгим было правительство Ирландии. Один из ключевых моментов борьбы за права на планирование семьи произошел в 1974 году. Случилось это во время рассмотрения дела Мэри МакГи, 27-летней матери 4 детей, которая перенесла инсульт и временный паралич, вынашивая одного из малышей. Поскольку следующая беременность угрожала ее жизни, врач посоветовал использовать диафрагму и спермицидное желе. Вот только импорт и продажа противозачаточных средств в Ирландии на тот момент были уголовно наказуемым преступлением. Поэтому таможенники перехватили и конфисковали спермицид, отправленный на имя МакГи почтой. Верховный суд вынес вердикт по этому делу, признав, что супружеские пары имеют конституционное право принимать частные решения по вопросам планирования семьи. Но это не отменило запрета на продажу, пропаганду и рекламу контрацептивов. Лишь в 1979 году был принят закон, который позволял получить противозачаточные средства в аптеке по рецепту, но только состоящим в браке парам. В 1985 году было разрешено продавать презервативы и спермициды лицам старше 18 лет без рецепта. Но только угроза распространения СПИДа привела к отмене запретов: с 1993 года сняли ограничения по возрасту покупателей и местам реализации контрацептивов.

Кредитные карты для женщин в США

Еще 50 лет назад женщины в США не могли завести себе кредитку без разрешения мужа. А во многих банках требовалось, чтобы одинокие, разведенные или овдовевшие барышни брали с собой мужчину для подписания кредитной карты. В те годы женщины уже активно боролись за равные гражданские права, и вопрос дискриминации при выдаче кредиток не стал исключением. В 1974 году сенат принял Закон о равных кредитных возможностях, который запрещал притеснения по признаку пола, расы, религии, национального происхождения и семейного положения. Правда, кредиторы поначалу не всегда соблюдали эти правила. С проявлением сексизма столкнулась Хиллари Клинтон: через пару лет после принятия закона банк отказал ей в выдаче кредитной карты, посоветовав использовать карту мужа. Даже несмотря на то, что Хиллари тогда зарабатывала больше и действительно могла себе позволить собственную кредитную карту.

Футбол в Англии

Как ни удивительно, игру особенно упорно запрещали на ее родине — в Англии. Еще в 1314 году лорд-мэр Лондона издал указ, под угрозой лишения свободы запрещающий футбол из-за хаоса, который тот обычно вызывал. Королевский двор также наказывал подданных за участие в дворовых матчах: Эдуард III, Ричард II, Генрих IV и Генрих V считали куда более важным занятием совершенствование военных навыков. А в Манчестере в 1608 году запрет имел еще более прагматичную причину — огромное количество разбитых мячом окон. Хотя игра была под запретом в течение 500 лет, ее никогда не удавалось подавить полностью, уж очень нравилась она простым людям. Правда, из-за столь долгого официального табу в развитии этого вида спорта не было никакого прогресса. Изменения произошли только в начале XIX века, когда школьный футбол вошел в обязательную программу занятий. С тех пор и начались активные действия по усовершенствованию игры, особенно в отношении правил.

Гольф в Шотландии

Та же судьба ждала и гольф. Причина была похожей: люди увлеченно играли, вместо того чтобы проходить военную подготовку. И снова самые строгие санкции применялись на родине самой игры. Шотландский парламент в 1457 году впервые запретил гольф, сделав при этом обязательной стрельбу из лука: во всех церквях должны были установить мишени, где по воскресеньям прихожане могли оттачивать мастерство, а вот игроков в гольф было предписано наказывать. В то же самое время, когда власти запрещали игру для простых людей, богатые шотландцы сами были заядлыми гольфистами. Они играли на открытой местности, используя дорогостоящее снаряжение ручной работы. Гольфом увлекались и известные женщины, в том числе королева Мария Стюарт.

Карате в СССР

Карате, пожалуй, одно из самых популярных боевых искусств во всем мире. Однако не во всех странах оно развивалось без препятствий. Яркий пример — СССР, в котором отношение к японской борьбе было крайне переменчивым. Первые клубы открылись в середине 1960-х годов, во время хрущевской оттепели, и быстро стали востребованными. В 1973 году правительство заговорило о карате как о «методе физической подготовки, который не имеет ничего общего с советской системой физвоспитания». В 1978-м гнев сменился на милость, Спорткомитет издал ряд приказов о развитии борьбы в Советском Союзе, и в феврале 1981-го прошел первый чемпионат СССР. Но уже в ноябре в Уголовном кодексе (между статьями про небрежное хранение оружия и пересылку легковоспламеняющихся веществ) появилась статья «Незаконное обучение карате». Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Боевое искусство практически ушло в подполье, и только после распада Советского Союза в 1991 году независимые школы карате наконец смогли возобновить свою деятельность на законных основаниях.

Кофе в Швеции

В разное время и в разных странах нападкам подвергался бодрящий напиток. Самой изобретательной в плане запретов была Швеция. Здесь кофе оказывался вне закона 5 раз, иногда доходило даже до конфискации «принадлежностей» — чашек и блюдец. Пожалуй, главным противником кофе был король Густав III. Есть предположения, что он даже проводил некий эксперимент с заключенными, который в шутку иногда называют «первым шведским клиническим испытанием». Одного из братьев-близнецов заставляли пить кофе 3 раза в день, в то время как другой выпивал столько же чая. Король ждал, что кофе стремительно сократит жизнь первого. Вот только правитель не узнал результатов своего опыта, потому что умер раньше всех. После него, в возрасте 83 лет, скончался тот из близнецов, которого поили чаем. А долгожителем оказался как раз вынужденный любитель кофе. После того как в 1822 году закончился 5-й, последний запрет, популярность напитка в Швеции быстро росла. А сейчас страна и вовсе считается одним из главных потребителей кофе в мире.

Кока-кола в Мьянме (и не только)

Кажется, эта газировка заполонила мир. Однако до недавнего времени все же оставалось 3 страны, в которые поставки к ока-колы не производились : Куба, Северная Корея и Мьянма, ранее известная как Бирма. Только в 2012 году, после 60-летнего перерыва, кока-кола вернулась в Мьянму. Такое долгое отсутствие было связано с торговыми санкциями США против военной хунты, которая все это время управляла страной. Движение Мьянмы к демократическим реформам привело к отмене ограничений и возвращению напитка на местный рынок. И хотя интернет-пользователи периодически рассказывают о том, как видели газировку в «запретных зонах», официальные представители компании утверждают, что если кока-кола продается в Северной Корее и на Кубе, то это или контрабанда, или продукция из ближайших стран, продаваемая туристам по высоким ценам в международных отелях и т. п.

«Ред Булл» во Франции

«Ред Булл» с оригинальной рецептурой впервые появился во французских магазинах чуть больше 10 лет назад. До этого классическая версия популярного энергетического напитка в течение 12 лет была запрещена: производителю пришлось исключить таурин из состава из-за опасений местных органов здравоохранения относительно последствий его употребления. Однако в 2008 году правительству Франции пришлось легализовать оригинальный напиток, потому что правила Евросоюза гласят: продукт, произведенный или проданный в других странах ЕС, не может быть запрещен, если не будет доказан риск для здоровья. Производитель согласился разместить на банках предупреждение о возможном вреде для здоровья, высоком содержании кофеина, а также об особенностях употребления во время беременности и в детском возрасте. Но на первой же партии напитка, поступившей в продажу, было яркое указание на отличительный ингредиент энергетика — таурин.

Попкорн в кинотеатрах

Кажется, все люди делятся на 2 типа: те, кто не представляет поход в кино без ведерка попкорна, и те, кого хруст попкорна во время сеанса выводит из себя. Второй категории очень понравилось бы в американских кинозалах эпохи немого кино. Дело в том, что в то время посещение кинотеатра было привилегией хорошо обеспеченных людей, которые владели грамотой, а соответственно, могли читать «субтитры». Внутреннее убранство было богатым, и владельцы совсем не хотели портить ковры следами попкорна. А вот когда у фильмов появился звук, это развлечение стало более доступным и «не пускать» попкорн в залы уже не получалось. Поначалу в большинстве кинозалов не было вентиляции, необходимой для приготовления попкорна и других ароматных вкусностей. Поэтому они просто взимали «проценты» с уличных торговцев. Но очень быстро кинотеатры поняли, какую выручку им может приносить хрустящая закуска, и организовали производство и продажу в своих стенах. Так попкорн для собственников кинозалов из нежеланного «гостя» превратился в один из главных источников дохода.

Буквы Q, W, X в Турции

Долгое время в Турции действовал запрет на использование этих 3 букв. Дело в том, что в 1928 году в стране был введен новый алфавит, похожий на латинский, взамен старого арабского. Правда, в турецкой интерпретации латиницы отсутствовали буквы Q, W и X. А вот в курдском они есть. Курды, к слову, составляют около 20 % населения Турции (15–20 млн человек). Но правительство всячески пыталось вытеснить язык национального меньшинства. Один из ярких примеров — случай в 2007 году, когда мэр одного из городов на юго-востоке разослал поздравительные открытки с пожеланием счастливого Навруза (курдский и персидский Новый год). Название праздника чиновник написал по-курдски — с W, в то время как в турецком языке используется только V. В отношении мэра даже возбудили дело из-за использования незаконного письма, но, к счастью, до суда не дошло. Турки в неофициальной речи, конечно, давно игнорируют запрет, ведь эти буквы не используются в турецких словах, но часто встречаются в заимствованных из английского и других языков. А вот в документах обойти ограничение было невозможно. Курдам даже запрещали использовать их традиционные имена, если они содержали Q, W и X. И только в 2013 году турецкие власти признали права 20 % своих жителей на родной язык и уроки курдского стали факультативным предметом в школах.

Игровые приставки в Китае

Кажется, если в Китае производится огромное количество электроники, то жители этой страны имеют доступ ко всем последним техническим новинкам. На самом деле есть исключения. Так, в течение почти 15 лет китайцы не могли скоротать время за игровой приставкой. Консоли официально были запрещены в 2000 году из-за опасений, что приставки и «создаваемые» ими вымышленные игровые миры негативно влияют на умственное и физическое развитие детей и молодежи. При этом местным геймерам остались доступны видеоигры на компьютерах и мобильных телефонах. Когда в 2014 году Министерство культуры наконец отменило запрет, на китайский рынок активно ворвались ведущие производители приставок — Microsoft и Sony. В первый же день продаж счастливыми обладателями Xbox One стали 100 тыс. китайцев.

Бенгальские огни в США

Законы, регулирующие использование фейерверков, сильно отличаются в разных странах. Но особенно примечательны США: правила здесь меняются в зависимости от штата и округа, а в городских муниципалитетах нередко действуют более строгие законы, чем в округе или штате, в который они входят. Так что американцы иногда даже путешествуют по окрестностям, чтобы приобрести пиротехнику, запрещенную в их штате. Самым строгим оказался Массачусетс. Там до сих пор нельзя ни продавать, ни использовать потребительские фейерверки, даже самые простые бенгальские огни. За использование пиротехники грозит штраф до $ 100, а за продажу фейерверков — до $ 1 тыс. и лишение свободы на срок до 1 года. А вот губернатор штата Делавэр пошел на уступки, в 2018 году подписав законопроект, разрешающий бенгальские огни и фейерверки (невзрывоопасные и не запускающиеся в небо). Правда, использовать их можно только 4 июля и 31 декабря, а купить их получится не раньше чем за месяц. Но жители Делавэра рады и таким послаблениям в «пиротехнических» законах, а обитатели Массачусетса им наверняка искренне завидуют, ожидая, когда и на их улице будет праздник.

Предметы женской гигиены во время экзаменов в канадском университете

Самый свежий и, пожалуй, неожиданный запрет ждал канадских студентов-медиков. Точнее, студенток. Дело в том, что на экзамен им запрещалось проносить любые вещи, кроме ключей, кошельков, книг и тетрадей. В 2018 году в категорию запрещенных попали и предметы женской гигиены. Девушкам предлагали «зарегистрировать» прокладки и тампоны, чтобы взять их с собой: надо было всего лишь сообщить экзаменаторам о своих критических днях. Неудивительно, что такая дискриминация привела к созданию петиций и активному обсуждению в соцсетях. В твиттере даже появился хештег #TamponGate. Это быстро подействовало: уже через несколько дней учебное заведение принесло извинения и заявило, что снабдит гигиеническими изделиями женские туалеты. Но студенток такое предложение не устроило. Ведь у каждой девушки должна быть возможность пользоваться теми средствами, которые подходят именно ей, а не теми, которые выбрало руководство университета. Кроме того, активисты, вставшие на защиту канадских студенток, уверены: требование рассказывать о том, что у тебя в сумочке лежит пачка тампонов, хоть и может показаться кому-то невинным, на самом деле является частью глобальной социальной проблемы, которая сохраняется по всему миру, — чувства стыда и неудобства, навязываемого девушкам во время менструаций.

Какой запрет из этого списка удивил вас больше всего? Может, вы сталкивались с еще более неожиданными табу, например в путешествиях по другим странам?