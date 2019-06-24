Клементина Черчилль — жена гениального политика, без которой мировая история была бы другой

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Уинстона Черчилля считают одной из самых выдающихся фигур XX столетия. Премьер-министр Великобритании был гениальным политиком, смелым военнослужащим, выдающимся мыслителем, одаренным журналистом и писателем — в 1953 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Но все эти регалии для него значили мало, когда речь заходила о его любимой женщине. «Моим самым блестящим достижением в жизни было то, что я сумел убедить мою жену выйти за меня замуж», — говорил непревзойденный британский деятель.

Мы в AdMe.ru вдохновились историей любви длиною в полвека и хотим рассказать вам о Уинстоне и Клементине Черчилль.

Премьер-министр Великобритании Герберт Генри Асквит отзывался о молодой Клементине как об «оглушительно скучной», а его категоричная жена считала ее «черствой и лишенной чувства юмора». Невнимательные историки долгое время считали ее тихой серой мышкой, во всем покорной своему мужу. Однако Уинстон Черчилль посвящал свою жену во все свои дела, интересовался ее мнением и ждал совета. Позже он даже скажет Рузвельту, что никогда и ничего не скрывает от своей супруги, и это настолько шокирует президента США, что тот даже поспешит записать эту фразу. Но мог ли гениальный политик так глубоко доверять ей, если бы Клементина действительно была женщиной заурядного ума и характера? Нам кажется, вряд ли.

Клементина Хозьер родилась в аристократической семье, но за свое детство и юность успела сполна хлебнуть горя и немало пострадать от недостатка родительской любви. Даже на свадьбе с Черчиллем к алтарю ее вел не отец, а дядя — лорд Ридсдейл. Красноречивый факт. Ее мать леди Бланш (Генриетта Огилви) вышла замуж за пожилого полковника в отставке Генри Хозьера. Официально он и считается отцом Клементины, но многие исследователи ставят под сомнение этот факт, ведь леди Бланш была известна своей ветреностью и любовными интригами на стороне. Генри Хозьер также не был образцом добродетели: он держал семью в ежовых рукавицах, словно военный полк. Не выдержав давления и жестокости, Генриетта сбежала вместе с детьми во Францию. Там в 17-летнем возрасте от тифа умирает старшая сестра Клементины Китти. Потеря доброго друга заставила девочку еще сильнее чувствовать себя осиротевшей и покинутой.

После трагического события семья вернулась в Великобританию и вскоре поселилась в Лондоне: юную Клементину пора было начать выводить в свет, чтобы подобрать ей подходящую партию. Удачное замужество - залог счастливой судьбы для женщины, была уверена мать девушки. Красавица Клементина имела ошеломляющий успех в свете. Несмотря на то что она была бесприданницей, за нею ухаживали самые видные кавалеры. До встречи с Черчиллем девушка успела отклонить не одно предложение руки и сердца. А Уинстон к этому времени, наоборот, не единожды побывал в роли отвергнутого жениха.

Они встретились на балу, и Уинстон был поражен до глубины души. После первой встречи он искренне писал ей: «Какое наслаждение — встретить девушку такого ума и интеллигентности». И это было сущей правдой. Но кроме того, что Клементина обладала острым умом и рассудительностью, ее отличали великодушие, доброта и душевная смелость. В годы Второй мировой войны аристократичная Клементина управляла 9 рабочими столовыми, а во время бомбежек добровольно вызывалась тушить на крышах зажигательные бомбы. Спустя 50 лет брака Черчилль красноречиво писал о высоких душевных качествах супруги: «Что может быть великолепней, чем союз с существом, неспособным на подлую мысль?».

Уинстон и Клементина поженились в 1908 году. Первые годы после свадьбы были самыми счастливыми в жизни пары. Клементина была спортивной, веселой и смешливой. Ее смех был заливистым и звонким и так отличался от тихих смешков ее мужа. Глупо было бы думать, что все 57 лет совместной жизни были безоблачными. Период между двумя войнами обернулся испытанием для их семьи, а Вторая мировая война, как ни странно, сблизила их.

Как бы там ни было, Клементина во все времена — даже в самые темные — оставалась советчицей мужа и его главным вдохновением. Начальник штаба Черчилля генерал Исмэй писал в своих воспоминаниях: «Без Клементины история Уинстона Черчилля — и всего мира — была бы другой». Эти слова не были преувеличением. Политическая карьера требует недюжинного терпения и дипломатии. Уинстон Черчилль не был силен ни в том, ни в другом. А вот его супруга была настоящим гением дипломатии и не раз спасала его, давая советы, как вести себя в трудных политических обстоятельствах. После катастрофы в Дарданеллах люди винили в случившемся Черчилля как инициатора атаки на Галлиполи. Клементина же посоветовала мужу пойти на фронт, тем самым заставив общество простить эту трагическую ошибку. Шаг был очень рискованным, но он спас репутацию Черчилля.

Клементина была женщиной независимой, и далеко не во всем ее взгляды сходились с взглядами мужа. В политике у нее также было свое мнение. Невестка Черчиллей Памела Гарриман вспоминала: «Только Клементина могла сказать Уинстону „нет“, и она говорила это часто». Она добивалась от супруга проведения социальных реформ и расширения прав женщин. Любовь к мужу и чувство долга поглощали Клементину всю целиком. Она не видела ничего вокруг и отдавала всю себя любимому Уинстону, потому что знала: без нее ему не справиться. Все остальное отходило на второй план. И даже собственные дети. Их младшая дочь Мэри написала книгу воспоминаний, в которой признавалась: «Для матери всегда нужды и интересы отца были на первом месте. И на втором. И на третьем».

Уинстон Черчилль скончался в 1965 году. Царственная Клементина положила на могилу цветы, и ее внучка услышала, как она сказала: «Я скоро буду с тобой». Без горячо любимого мужа Клементина прожила еще долгих 12 лет.

А как вы думаете, смог ли бы Черчилль достичь успеха, если бы не его жена?