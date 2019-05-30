Я переехала жить в Швейцарию и поняла, почему тут так много миллионеров

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Привет! Меня зовут Ольга, и я уже более 5 лет живу в Женеве. Я оставила свою привычную жизнь в Киеве и карьеру банкира, чтобы сейчас работать кондитером и писать о путешествиях. Но обо всем по порядку.

По секрету для читателей AdMe.ru я поделюсь особенностями швейцарской жизни и расскажу, каково это — жить в городе, где каждый 6-й житель — миллионер.

Как все началось

Так сложились обстоятельства, что моему мужу предложили работу в Женеве и мы согласились на переезд. В Швейцарии мы уже бывали, но жить и путешествовать — это совсем разные вещи. Перед отъездом я начала детально изучать информацию в интернете об особенностях женевской жизни. Но, надо сказать, нашла не так уж много. Так у меня родилась мысль создать свой блог и описать в нем все подробности нашего переезда и просто делиться своими впечатлениями о наших путешествиях, которые, возможно, кто-то найдет полезными для себя.

Стоимость жизни в Женеве

₽ 315 за 1 биоогурец.

Перед отъездом нас все пугали, что в Женеве жизнь безумно дорогая. Что есть, то есть. Помню, как меня шокировали цены: ₣ 5,5 (знак швейцарского франка — ₣; ₣ 1 = ₽ 64,23) за стакан воды в самой обычной кафешке и ₣ 115 (₽ 7 400) за килограмм мясного филе. Это же филе, а не мраморная говядина!

Со временем мы узнали, что большинство местных жителей покупает продукты на рынке или ездит в соседнюю Францию, которая находится в 20 минутах езды от центра Женевы. Цены там действительно отличаются, на некоторые продукты разница может быть почти в 2 раза. То же мясо будет стоить около ₣ 30–35 (₽ 2 500).

Вот, например, эти кексики в Женеве в магазине «Coop» стоят ₽ 400, а во Франции — ₽ 200.

Конечно, при покупке продуктов во Франции и последующем их провозе через границу есть определенные ограничения. Во-первых, сумма покупок на одного человека не должна превышать € 300 (₽ 22 тыс.), иначе придется заплатить налог на границе. А во-вторых, в Швейцарии установлены лимиты на некоторые виды продуктов. Например, нельзя провозить более 1 кг мяса. Если ездить за продуктами вдвоем, то, соответственно, лимит увеличивается в 2 раза.

Аренда квартиры — тот еще челлендж

За такую 2-комнатную квартиру со старой кухней без плиты просят ₣ 3 150 в месяц (₽ 203 тыс.).

При переезде мы столкнулись с большой проблемой аренды квартиры. Дело в том, что даже местное население предпочитает не покупать недвижимость, а снимать. По некоторым данным, только 40 % жителей Швейцарии имеет жилье в собственности, а все остальные арендуют. Иногда на один только просмотр квартиры в Женеве одновременно заявляется по 50 человек! Пользуясь такой ситуацией, владельцы недвижимости устраивают настоящие кастинги для будущих арендаторов, запрашивая у них информацию и документы, как для получения кредита в банке, и выбирая тех, кто готов подписать контракт на много лет вперед.

Средняя стоимость квартиры с 2–3 спальнями — ₣ 2 800–4 000 в месяц (₽ 180–258 тыс.). Все, что ниже, либо в не очень хорошем районе, либо маленькое, либо с какими-то недостатками (стройка рядом, железная дорога, цокольный этаж с выходом и окнами на проезжую часть). Иногда, конечно, можно найти неплохую квартиру за более низкую цену, но не всем так везет.

Медицина не настолько безупречна

Швейцарская медицина на высоком счету во всем мире. Но кто бы мог подумать, что здесь настолько большие сложности с детским педиатром. По переезде я пыталась назначить встречу с врачом для своей дочки. Сначала возник языковой барьер: куда я ни звонила — везде отвечали на французском (мое знание языка тогда ограничивалось парой дежурных фраз), а иногда вовсе были автоответчики. Если удавалось наладить контакт, то отвечали, что новых пациентов не берут. В итоге записаться к педиатру помогла одна мама из нашего русско-французского садика, которая уже давно здесь живет.

Клиника Grangette — туда мы отправились по рекомендации моей знакомой. Современное здание, рыбки в аквариуме, мягкий уголок с книжками и всего 5–10 минут от центра Женевы.

Все, кто проживает в Швейцарии более 3 месяцев, обязаны иметь медицинскую страховку. Страховка, даже базовая, довольно дорогая — около ₣ 300 в месяц, а для ребенка — ₣ 100–150 в месяц (₽ 6 500–9 700). Услуги дантиста в эту стоимость не входят. Но, что интересно, если в больницу придет человек без страховки, то его в любом случае осмотрят. Если пациент бездомный и безработный и заплатить не может, то его так и отпустят.

Вот так выглядит приемный кабинет в обычной городской поликлинике.

Что касается вызова врача на дом для ребенка, то здесь такого не практикуют, потому как мало кто знает о такой возможности. Для экстренных случаев существует служба SOS Médecins, но к вам приедет врач общего направления, а не педиатр. Если заболел взрослый, то нужно либо самому идти в поликлинику, либо вызывать скорую помощь. Вызов может стоить около ₣ 1 000 (₽ 64 337), хотя точно никто назвать цену не может. При этом случай должен быть просто катастрофическим, с реальной угрозой жизни. Тогда могут и вертолет прислать.

Штрафы — боль моя

Швейцарцы любят жить по правилам и всегда строго наказывают тех, кто эти правила нарушает. Например, нельзя шуметь после 22:00 и даже выбрасывать мусор в выходные или стричь газон, чтобы не мешать соседям, а то те могут и полицию вызвать. Высокие штрафы за разговор по телефону за рулем, за неправильную парковку, превышение скорости и так далее. Как-то мы заплатили ₣ 180 (₽ 11 600), потому что приехали на парковку после ее закрытия в 19:00 — пришлось платить штраф, чтобы нам ее открыли. А недавно полицейского (!) оштрафовали на ₣ 600 (₽ 39 тыс.) за то, что он нарушил ограничение скорости, когда гнался за преступниками. Каждый год при планировании бюджета рассчитывают, сколько каждый местный житель должен заплатить штрафов. Например, в Цюрихе в этом году по плану ₣ 152 (₽ 10 тыс.) с человека за год.

Как я стала швейцарским кондитером

Мне всегда нравилось кондитерское дело. Печь коржи, смешивать текстуры, декорировать — это то, от чего я ловлю кайф. И вот 3 года назад я начала делать торты на заказ. Сначала это было просто хобби, но Женева — очень маленький город, поэтому информация распространяется быстро. Заказы начали поступать не только от русскоязычных клиентов, подписчиков моего блога, но и от местных, а также родственников и родителей одноклассников моих детей.

Сейчас одна я уже не справляюсь со всеми заказами, поэтому решила открыть кафе. Но тут есть свои нюансы. Для начала нужно получить много разрешительной документации, потом еще месяц ждать, не будут ли против соседи. Отдельная проблема — отыскать помещение с адекватной арендной платой и расположением. Например, был случай, когда я пришла смотреть 4-этажное здание в самом центре города возле Женевского озера. Там на 1-м этаже как раз можно было бы сделать уютное маленькое кафе, но мне назвали цену в ₣ 23 тыс. (₽ 1 465 000). Я думала, что это за все 4 этажа, но, как оказалось, всего лишь за 68 кв м. Не могу сказать, что все легко и просто, но цель есть, и я к ней постепенно иду. Поэтому надеюсь, что совсем скоро смогу приглашать всех в свою личную кондитерскую.

Любимое блюдо настоящего женевца

Такая фондюшница стоит у нас дома.

Приехать в Женеву и не попробовать фондю — значит ничего не узнать о Швейцарии, здесь это почти как церемония чаепития в Англии. Поэтому практически у каждой семьи дома есть своя фондюшница, а в супермаркетах продаются наборы быстрого приготовления для фондю (хотя этот вариант скорее расчитан больше на туристов). Основные виды фондю — сырное, на бульоне, на кипящем масле и шоколадное. Хотя в ресторанах часто можно найти разнообразный ассортимент вкусов: сырное с шампанским, с белыми грибами, с трюфелями, с беконом и так далее. Лично я предпочитаю сырное, хотя для многих запах горячего тающего сыра является специфическим.

Особенности швейцарского менталитета

Мне очень нравится жить в Женеве. Но вот чего мне здесь не хватает, так это наших открытых и теплых отношений. Может, я идеализирую, так как редко бываю на Украине, но буквально недавно я побывала на кондитерских курсах топ-шефа из ОАЭ в Киеве и по-настоящему ощутила, какие у нас гостеприимные и душевные люди. Даже просто те, кого я впервые встретила на этом курсе. Швейцарцы же не сразу впускают новых людей в свою жизнь, они долго к тебе присматриваются, прежде чем начать доверять. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Еще я заметила, что женевцы не представляют своей жизни без планирования. Встречи с друзьями, поездки в отпуск, выходные — все всегда расписано заранее и очень похоже из года в год. Раньше мне казалось странным слышать, что человек настолько уверен в своем будущем и финансовых возможностях. Но сейчас я и сама привыкла так жить и считаю, что у швейцарцев есть чему поучиться.

Миллион на счету — это не показатель

Прожив в Женеве 5 лет, я поняла, почему здесь так много миллионеров и что под этим подразумевается. Каждый швейцарец имеет на счету в среднем $ 0,5 млн — это данные ежегодного Рейтинга мирового благосостояния (Global Wealth Report), составляемого банком Credit Suisse. Именно поэтому считается, что здесь живут самые богатые люди на планете. Но нужно учитывать многие факторы. Во-первых, это всего лишь средний показатель. По тем же данным, только 10,6 % швейцарцев владеет более ₣ 1 млн, а у некоторых нет и ₣ 10 тыс. То есть далеко не каждый швейцарец сказочно богат. Во-вторых, в эту сумму для расчетов, скорее всего, входят и пенсионные накопления. Воспользоваться ими можно, например, для покупки недвижимости или уже на самой пенсии. То есть это не миллион наличными, а недоступные до определенного момента сбережения.

В-третьих, мало кто из швейцарцев тратит много денег, покупая дорогие машины и брендовую одежду. Скромность, бережливость, аскетизм и уважение к труду — это основы протестантизма, религии в Швейцарии, еще со Средних веков. Поэтому традиция накопления у местных жителей передается из поколения в поколение. В-четвертых, на миллион франков здесь даже дом не купишь, разве что в небольшой деревне далеко от крупных городов. Уровень цен очень высокий, поэтому даже богачам приходится жить скромно.

Что обязательно нужно посетить

В Женеве не так уж и много достопримечательностей: фонтан прямо в озере, собор Сен-Пьер и красивый вид с его башен, цветочные часы. Но при этом есть много маленьких деталей и мест, о которых знают только местные жители. Например, есть каштан, по которому официально в мэрии определяют приход весны, а еще приветственные надписи на нескольких языках на камнях мостовой и особые истории создания часовых брендов и шоколадных бутиков.

Что касается сувениров, то везите домой сыр грюйер и шоколад (но сладость покупайте не в супермаркете, а в одном из шоколадных бутиков). Можно попробовать швейцарский напиток Rivella. На вид и вкус — сладкая газировка, а производится из молочной сыворотки. Ценителям красного вина советую L’Esprit de Genève (в переводе с французского «дух Женевы»), которое могут производить только избранные виноделы региона.

Бонус: топ-10 вещей, которые стоит сделать в Женеве

Покормить лебедей возле Женевского озера. Промокнуть под брызгами фонтана Jet d’Eau. Посетить мишленовский ресторан Le Chat Botte (стоимость блюд — от ₣ 25). Прогуляться по Старому городу. Попробовать себя в роли шоколатье на мастер-классе известного женевского бренда Stettler и собственноручно приготовить плитку любимого шоколада с орешками, цукатами, пралине или золотой крошкой. Покататься на кораблике по озеру. Увидеть огромный стул возле здания ООН. Сходить в музей часов Patek Philippe. Посетить бесплатную экскурсию по городу, которая начинается ежедневно в 11:00 возле цветочных часов. Поужинать в одном из старейших ресторанов Женевы Hôtel de Ville. Попробовать фондю с вареным в кожуре картофелем, знаменитую свиную колбаску Longeole с фенхелем и белое вино Chasselas с местных виноградников.

А вы бы хотели посетить Швейцарию?