Кем стали дети наших любимых звезд, рано ушедших из жизни

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Когда умирает известный человек, он всегда оставляет свой след в истории кино, музыки, театра и, конечно, в сердцах его поклонников. Но мало кто задумывается, что переживает его семья, самые близкие, для которых он не был звездой, а был просто супругом, родственником или родителем. Особенно если жизнь оборвалась слишком рано.

Мы в AdMe.ru вспомнили ярких деятелей искусства и решили узнать, как живут их семьи и кем стали подросшие дети.

1. Ольга и Александр Бодровы, дети Сергея Бодрова

Сергей Бодров погиб в 2002 году при сходе лавины в Кармадонском ущелье в Осетии, куда он вместе с группой отправился снимать фильм «Связной». Его жена, которая и до этого избегала СМИ, совсем перестала появляться на публике. Она больше не вышла замуж, а 2 детей вырастила сама — на момент гибели отца они были совсем маленькими: старшей дочери Ольге было 4 года, а младшему сыну Александру — всего несколько месяцев.

Дочь Сергея Бодрова Ольга выбрала актерскую профессию, как и отец. Она поступила в ГИТИС, сумев пройти конкурс в 100 человек на место, а о том, что она дочь известного актера, в институте узнали уже после зачисления. На сегодняшний день она занята в своем первом кинопроекте — автобиографическом фильме с рабочим названием «Калашников». Александр еще не выбрал профессиональный путь, но друзья говорят о том, что ему близка история, возможно, он, как и отец, поступит на исторический — Сергей Бодров окончил исторический факультет МГУ. Интересно, что в семье есть особая реликвия: Сергей привез из экспедиции старинную монету, дети хранят ее и считают семейным оберегом.

2. Анна и Михаил Дворжецкие, дети Евгения Дворжецкого

Вокруг гибели звезды фильмов «Узник замка Иф» и «Графиня де Монсоро» до сих пор не утихают мистические слухи. Евгений погиб в 39 лет, как и его брат Владислав. И говорят, что такую судьбу ему нагадала цыганка. У Евгения остались 2 детей: старшей дочери на тот момент было 10 лет, а сыну — несколько месяцев. Позже жена Евгения, актриса Нина Дворжецкая, отмечала, что дочь не хотела быть актрисой, но рассказы журналистов том, что «династия Дворжецких закончилась», произвели на нее сильное впечатление. Анна поступила в Щукинское училище, которое окончили родители, и сейчас служит в Российском академическом молодежном театре, как и мама. Анна Дворжецкая отдает предпочтение не только театральным ролям, которые отмечены престижными премиями, но и снимается в сериалах, фильмах.

В юности Анна была известна по роли дочери главной героини в сериале «Любительница частного сыска Даша Васильева», а также по роли в последнем фильме Александра Абдулова «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны».

Михаил учится во ВГИКе на факультете кинематографии — он решил тоже связать свою жизнь с искусством, хотя и не выбрал профессию актера.

3. Александра Самохина, дочь Анны Самохиной

Дочь одной из самых ярких красавиц российского кинематографа Анны Самохиной, Александра, стала сниматься вместе с мамой уже в 6-летнем возрасте. Она играла в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Волчья стая» и уже тогда решила, что выберет актерскую профессию. Она поступила в Театральную мастерскую Владимира Петрова в Санкт-Петербурге, снималась в популярных сериалах, таких как «Агент национальной безопасности» и «Литейный, 4».

Все отмечали необыкновенную схожесть мамы и дочки. Их отношения не всегда были безоблачными, ведь после развода родителей Саша решила жить с отцом и только намного позже поняла, какую травму нанесла этим матери. Когда в 2009 году Анне поставили страшный диагноз — онкология в последней стадии, близкие какое-то время скрывали от нее истинное положение вещей. Саша все время была рядом и поддерживала Анну. Сейчас Александра тщательно выбирает роли. Последние проекты датируются 2015 годом. Актриса появилась во второстепенных ролях в мини-сериалах «Ультиматум» и «Испанец». Женщина 2 раза была замужем, а также является мамой очаровательной дочки Евы, пропагандирует здоровый образ жизни и коллекционирует фарфоровых кукол.

4. Лия и Аким Насыровы, дети Мурата Насырова

После трагического ухода из жизни Мурата Насырова его семья долго не давала никаких интервью и комментариев. Для дочери Мурата его уход был особым ударом — 10-летняя девочка в то время находилась дома с отцом. Уже будучи взрослой, она дала интервью, в котором рассказала то, что помнила об отце, и заявила:

«На него было оказано влияние извне. Он был очень успешным человеком с огромным потенциалом. Будь он жив, у него была бы невероятная карьера, потому что лично я талантливее людей на эстраде не знаю. И говорю я это не потому, что он мой отец». Лия Насырова

Наталья Бойко — мама Лии и Акима — сделала все, чтобы дети занимались музыкой, любили и понимали ее. Лия рассказывала, что чувствует в себе потенциал, но все же музыкальную карьеру строить не намеревается. Она считает, что высшее образование обязательно должно быть. Сейчас девушка учится в Плехановском университете на факультете международной экономики. А вот Аким выбрал профессиональную музыкальную карьеру. Он поступил в Гнесинское училище, которое когда-то окончили его родители, играет на саксофоне и записывает собственные песни и аранжировки.

5. Никита и Петр Газаровы, дети Ирины Метлицкой

Со своим мужем, известным актером Сергеем Газаровым, Ирина прожила 14 лет. Когда ей поставили диагноз рак крови, ее младшему сыну было всего 6 лет. 2 года актриса боролась с болезнью. Ее уход в 36 лет сильно ударил по детям, они искали мать в знакомых женщинах — друзьях семьи, учителях. Даже сейчас, будучи взрослыми, им тяжело открыто говорить о матери и смотреть фильмы с ее участием. Сергей Газаров женился второй раз, но делал все, чтобы мальчики выросли самодостаточными и счастливыми. Старший сын Ирины Никита — специалист по компьютерным технологиям и финансист, абсолютно непубличный человек. А вот младший сын Петр выбрал творческую профессию. Он живет в США и после окончания американского университета стал музыкантом — довольно известным саксофонистом.

6. Полина Невзорова, дочь Анастасии Ивановой

У звезды фильма «Не могу сказать „прощай“» и жены Бориса Невзорова Анастасии Ивановой судьба сложилась трагически: она была убита в собственной квартире знакомым семьи. Эти обстоятельства выяснились намного позже. Борис Невзоров долго винил себя в смерти супруги и за то, что в роковой день он не пришел домой вовремя. Дочь Полина была совсем маленькой. Во время депрессии отца после смерти матери ей пришлось жить у бабушки. Когда она подросла, профессия актрисы казалась ей очень привлекательной, но отец был категорически против. Невзоров даже угрожал дочери: если она все же решит связать жизнь с актерством, он со своими связями «сможет закрыть ей двери». Борис Невзоров мечтал, что дочь станет врачом. Полина рассказывает, что была настроена решительно, но однажды увидела во сне мать, которая посоветовала ей все же остановиться на профессии врача. Этот сон повлиял на жизненный выбор, и сейчас Полина Невзорова действительно работает отоларингологом и воспитывает 2 сыновей.

7. Дарья Мороз, дочь Марины Левтовой

Известная актриса Дарья Мороз — дочь режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Марина была востребованной в профессии: до своей гибели в 40 лет успела сняться более чем в 60 фильмах и сериалах. Для Дарьи уход матери стал большим ударом, она находилась с нею в одной машине во время трагедии. Снегоход, на котором в отпуске катались Марина и Дарья, перевернулся, Дарья отделалась травмами, а Марина погибла. Известные родители не хотели влиять на выбор дочери, но все же рассказывали ей правдивые и не очень приятные истории из жизни людей искусства. После окончания школы девочка решила поступать в МГИМО. Но жизнь повернулась так, что режиссер Георгий Данелия пригласил ее на первую большую роль Маши Сорокиной в комедии «Фортуна». В итоге фильм получил награду на «Кинотавре». Съемки так впечатлили Дарью, что она твердо решила стать актрисой. Она окончила Школу-студию МХАТ и сегодня является успешной театральной актрисой, снимается в кино и сериалах. Женщина 2 раза была замужем, а во втором браке с режиссером Константином Богомоловым у нее родилась дочь Анна. Сейчас пара разведена.

8. Анна и Ольга Авиловы, дочери Виктора Авилова

Виктор Авилов — один из самых неординарных и загадочных актеров российского кино и театра. Он рассказывал, что старался оставаться оптимистом, при этом всю жизнь играл персонажей, над которыми довлеет рок, и в чем-то это отражалось на его жизни. Актер был женат 3 раза, во втором браке у него родились 2 дочки, которых он обожал. Но отношения с супругой были достаточно сложными — Виктор ушел из семьи. Старшая дочь Анна не стала связывать свою жизнь с искусством, хотя мама Галина Авилова — актриса театра — всегда поощряла занятия, связанные с творчеством, и считает, что обе девочки невероятно похожи на отца. А вот Ольга считается очень перспективной актрисой, она окончила РАТИ-ГИТИС и вместе с мамой играет в Театре на Юго-Западе, изредка участвуя в телевизионных проектах. Последний вышедший фильм с ее участием — «Хорошая жена» (2019).

9. Илья и Ксения Турчинские, дети Владимира Турчинского

Вокруг гибели Владимира Турчинского, известного силача и позитивного «Динамита», до сих пор ходят слухи. Он скончался в возрасте 46 лет от инфаркта, однако считалось, что на ухудшение состояния его здоровья повлияла процедура очищения крови, пройденная накануне и выполненная некорректно. Но следователи не нашли ничего криминального в смерти актера, и дело заведено не было.