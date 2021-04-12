Кем на самом деле были Клара Цеткин и Роза Люксембург — женщины, чья личная жизнь была более бурной, чем карьера

Клара Цеткин и Роза Люксембург знамениты тем, что боролись за равенство мужчин и женщин. Многие представляют их исключительно как рьяных феминисток. Однако в первую очередь они были обычными женщинами, которые вовсе не собирались вычеркивать мужчин из своей жизни. А роман Розы Люксембург и сына Клары Цеткин мог бы даже сделать их родственницами.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили архивы и поняли, что личная жизнь известных революционерок была весьма бурной.

Клара Цеткин

Настоящая фамилия Клары — Айснер. Она родилась 5 июля 1857 года в Саксонии в семье учителя. Умная от природы, она собиралась пойти по стопам отца. В Лейпциге Клара получала педагогическое образование, и там же она попала на собрание пылких молодых идеалистов, где ее внимание привлек эмигрант из России Осип Цеткин. Он так вдохновенно рассказывал о равенстве и братстве, что сразил 18-летнюю Клару и она влюбилась в него. После одного собрания Осипа депортировали из Германии. 2 года Клара искала его и нашла в Париже. Болезнь не давала мужчине полноценно работать. Клара бросилась помогать любимому с той же невероятной энергией, которая была так заметна на ее выступлениях с трибун. Кстати, за это ее и прозвали «дикая Клара».

Осип Цеткин.

Свои отношения они не регистрировали, так как Осип считал брак буржуазным пережитком. Поэтому Клара просто взяла фамилию мужа и родила двоих сыновей, Максима и Константина. В это время она много работала: была гувернанткой в богатом доме, нанялась прачкой и давала частные уроки.

Клара Цеткин с сыновьями, 1895 год.

Осип подрабатывал переводами, а в начале 1889 года тяжело заболел. Его не стало в июне того же года. В свои 32 года Клара выглядела куда старше — седые волосы, огрубевшие руки, сгорбленная спина. Тяжелый труд и постигшее ее горе выкачали из нее силы.

Клара с сыновьями вернулась на родину, в Германию. Работа в газете «Равенство» свела 42-летнюю женщину с художником Георгом Цунделем. Несмотря на то что мужчина был на 18 лет моложе ее, они поженились. Цундель получал много заказов, и его внушительные гонорары позволили супругам уже через несколько лет купить собственный дом и обзавестись невероятным по тем временам имуществом — автомобилем.

Через 15 лет, в 1914 году, Георг объявил, что уходит к другой. После расставания активистка бросила все свои силы на борьбу за права женщин. В это время зародилась дружба с Розой Люксембург. Кстати, Клара еще долгие годы мстила мужу и не давала согласия на официальный развод. Он был оформлен только в 1928 году, и освободившийся от прежних уз художник только тогда смог жениться на давно любимой им Пауле Бош.

Роза Люксембург

Роза Люксембург в 12 лет.

Розалия Люксембург родилась на территории современной Польши в многодетной и хорошо обеспеченной семье (она стала пятым и последним ребенком). В 5 лет из-за проблемы с бедром была прикована к постели. И хотя ей удалось побороть болезнь, хромота осталась с ней на всю жизнь. Маленький рост, непропорциональная фигура и неправильная походка породили множество комплексов у девушки. Недочеты внешности она всегда старалась скрыть под широкими и длинными платьями и часто носила шляпы с полями. Даже мать, которая души в ней не чаяла, с детства внушала Розе, что в жизни ей придется рассчитывать только на свои силы, ведь выйти замуж у нее вряд ли получится.

Роза уехала на учебу в Варшаву, где увлеклась модными в то время идеями общественного равенства. Ей льстило, что члены подпольного движения ценили в ней ум, ораторские способности и не обращали внимания на недостатки внешности. Из Варшавы она переехала в Цюрих, где защитила докторскую диссертацию. Всем Роза казалась диковинкой, поскольку была одной из очень немногих женщин с докторской степенью.

С детства она была дурнушкой и не рассчитывала выйти замуж. Но встретила Лео Йогихеса и влюбилась без памяти. Она решилась рассказать ему о своих чувствах и даже поклялась, что станет домохозяйкой, лишь бы быть рядом с ним. В ответ на этот наивный порыв он сказал, что брак — пережиток прошлого. Но ему нравилось внимание девушки, которую так уважали соратники. И он снизошел до поклонницы, но уточнил, что он за свободные отношения. Она же хотела семью, о чем открыто заявляла ему в своих письмах.

«О, дорогой, золотой, если бы ты только сдержал свое обещание! Собственная маленькая квартирка, своя библиотека, совместные прогулки, каждое лето — поездка в деревню на месяц, совсем безо всякой работы. И может быть, еще маленький, совсем малюсенький ребеночек... Неужели мне никогда не будет это дозволено? Никогда? Вчера в Тиргартене у меня под ногами завертелось дитя лет 3–4. Словно гром, меня поразила мысль: схватить этого малыша, стремительно убежать домой и оставить его себе как своего собственного. Ах, дорогой, неужели у меня никогда не будет ребенка?» Роза Люксембург

Лео Йогихес в молодости, 1880-е.

В своих письмах женщина упрекает любимого в холодности и увлеченности работой. Ребенка у них так и не было. 16 лет их отношения были наполнены ревностью и страданиями, и она все же решила разорвать эту связь. В апреле 1897 года активистка вышла замуж за Густава Любека, сына старого друга, чтобы получить немецкое гражданство. Они никогда не жили вместе и официально развелись через 5 лет. В Германии Роза познакомилась со своей соратницей Кларой Цеткин. Помимо подруги, у 36-летней Розы появилось новое увлечение — сын Клары 22-летний Константин. Однажды молодой человек с матерью присутствовал на выступлении Розы и был восхищен. Несмотря на разницу в возрасте, их роман продлился 8 лет. Отношения с Кларой у Розы в это время стали несколько натянутыми.

Роза Люксембург и Константин Цеткин в 1909 году.

А Роза с сыном Цеткин в определенном смысле утолила свою жажду материнства: часто называла его в письмах «маленький Костик». После Константин встретил другую женщину и женился. Удержать мужчину Роза не смогла. После этого любовные отношения у нее ни с кем не складывались и она занялась исключительно общественной деятельностью. Но, несмотря на то что ее романы и с Константином, и с Лео закончились, она по-прежнему с ними вежливо переписывалась и продолжала работать.

Дружба длиной в жизнь

Клара Цеткин и Роза Люксембург возобновили дружбу, когда вновь стали свободными от личных отношений и решили полностью посвятить себя борьбе за права женщин. Главным ее итогом стал их личный пример: хочешь счастья и уважения — иди и добейся. И вряд ли их можно назвать настоящими феминистками, потому что равенство полов они рассматривали как неотъемлемую часть устоев здорового общества.

Клара пережила Розу на 14 лет. В последние годы она жила в России и часто вспоминала подругу. В день, когда та ушла из жизни, речь давалась ей с трудом, но последнее ее слово было «Роза».