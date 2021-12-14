Кем были дамы полусвета и почему одни люди им завидовали, а другие предпочитали обходить стороной

После выхода романа Александра Дюма — сына «Дама с камелиями» слово «камелии» стало нарицательным для дам полусвета. Так называли женщин, которые вращались в высших слоях французского и английского общества XIX века и вели роскошную жизнь, несмотря на то, что их происхождение, как правило, было довольно низким. Они не только не скрывали, что находятся на содержании у богатых мужчин, но и выставляли связь с покровителями напоказ.

Мы в AdMe.ru решили окунуться в историю и разобраться, кем на самом деле были дамы полусвета и какой след они оставили в мировой культуре.

Эти женщины из нищеты выбились в элитные круги

Красавица Жанна де Турбе , собиравшая в своем салоне весь литературный свет Парижа, была родом из бедной семьи. Подростком она уехала во французскую столицу с твердым намерением поставить Париж на колени. В 35 лет Жанна вышла замуж за графа де Луана, и этот брак дал ей долгожданный доступ к высшему свету: теперь ее принимали не только в творческих кругах, но и в аристократических гостиных.

, собиравшая в своем салоне весь литературный свет Парижа, была родом из бедной семьи. Подростком она уехала во французскую столицу с твердым намерением поставить Париж на колени. В 35 лет Жанна вышла замуж за графа де Луана, и этот брак дал ей долгожданный доступ к высшему свету: теперь ее принимали не только в творческих кругах, но и в аристократических гостиных. Паива стала одной из самых известных и элегантных женщин Парижа. Своего мужа, графа Гвидо, она научила, как приумножить богатства. По ее совету он приобрел хозяйственные комплексы, угольные шахты, рудники и металлургические предприятия. В результате граф нажил огромное состояние. Супругам принадлежало одно из богатейших ювелирных собраний Европы. В 2007 году на аукционе Sotheby’s 2 бриллианта Паивы были проданы за $ 7,9 млн.

стала одной из самых известных и элегантных женщин Парижа. Своего мужа, графа Гвидо, она научила, как приумножить богатства. По ее совету он приобрел хозяйственные комплексы, угольные шахты, рудники и металлургические предприятия. В результате граф нажил огромное состояние. Супругам принадлежало одно из богатейших ювелирных собраний Европы. В 2007 году на аукционе Sotheby’s 2 бриллианта Паивы были проданы за $ 7,9 млн. Лиана де Пужи была ведущей танцовщицей кабаре «Фоли-Бержер». Она выросла в женском монастыре, рано вышла замуж, но вынуждена была сбежать от мужа, регулярно поднимавшего на нее руку. Подавшись в Париж, Лиана обучалась актерской игре у Сары Бернар и написала с десяток книг. А когда в 1910 году она вышла замуж за румынского князя, эта новость попала на передовицу The New York Times.

Они умели учиться и работать над собой

Англичанка Кора Перл родилась в музыкальной семье, но не пошла по стопам старших родственников, а бросила все и укатила в Париж. 6 лет Кора оттачивала свои социальные навыки и училась быть элегантной. А после знакомства с одним известным герцогом быстро освоила верховую езду и светские манеры.

родилась в музыкальной семье, но не пошла по стопам старших родственников, а бросила все и укатила в Париж. 6 лет Кора оттачивала свои социальные навыки и училась быть элегантной. А после знакомства с одним известным герцогом быстро освоила верховую езду и светские манеры. Мари Дюплесси, прототип героини романа «Дама с камелиями», научилась читать и писать, а также следить за мировыми событиями, чтобы иметь возможность разговаривать на актуальные темы со своими кавалерами и на общественных мероприятиях. За свою короткую жизнь она заработала репутацию сдержанной и умной спутницы.

«Камелии» следили за модой и задавали тренды

Героиня «Портрета мадам Х» кисти Джона Сингера Сарджента Виржини Готро вышла замуж за французского банкира и прославилась в парижском высшем обществе своей красотой. Картина вызвала большой скандал из-за откровенного наряда, и Сардженту даже пришлось «вернуть» на место бретельку платья, которая изначально спадала на плечо. В 1960 году модельер Луис Эстевес создал культовое черное платье по мотивам этого полотна.

вышла замуж за французского банкира и прославилась в парижском высшем обществе своей красотой. Картина вызвала большой скандал из-за откровенного наряда, и Сардженту даже пришлось «вернуть» на место бретельку платья, которая изначально спадала на плечо. В 1960 году модельер Луис Эстевес создал культовое черное платье по мотивам этого полотна. Во второй половине XIX века в Париже именно дамы полусвета щеголяли затейливыми аксессуарами и тщательно продуманными нарядами. Вскоре девушки из богатого среднего класса начали подражать их стилю. Жанну де Турбе Александр Дюма — сын прозвал «дама с фиалками», потому что она всегда носила эти цветы на корсете.

Англичанка Кэтрин Уолтерс была законодательницей моды в Лондоне. Ко всем прочим достоинствам она была умелой наездницей, а вид Кэтрин, скачущей на лошади по Гайд-парку, привлекал большое количество зрителей. Дамы-аристократки даже пытались копировать ее манеры верховой езды.

была законодательницей моды в Лондоне. Ко всем прочим достоинствам она была умелой наездницей, а вид Кэтрин, скачущей на лошади по Гайд-парку, привлекал большое количество зрителей. Дамы-аристократки даже пытались копировать ее манеры верховой езды. Британская «камелия» Китти Фишер тоже любила наряжаться. Ее «заклятой подругой» была леди Ковентри, которая сумела устроить свою судьбу с помощью удачного брака. Как-то две дамы столкнулись на улице и леди Ковентри спросила Китти, как зовут портниху, сшившую ей платье. На что Китти ответила, что той лучше спросить лорда Ковентри, ведь именно он подарил его ей.

В отличие от аристократок дамы полусвета могли веселиться напропалую

В XVIII–XIX веках жизнь большинства женщин была ограничена обязанностями жены и матери. Однако дамы полусвета смогли выскользнуть из-под общественного контроля и стать независимыми женщинами. Они преодолевали классовые и общественные препятствия, в то время как жизнь аристократии была строго регламентирована.

Британский поэт Альфред Остин предположил, что к дамам полусвета было приковано столько внимания в том числе потому, что они вели себя естественно и не были такими мрачными и скучными, как благовоспитанные английские девушки.

Блиставшая в Париже Кора Перл была известна своими нарочито театральными и эпатажными выходами к гостям. Однажды она собрала вокруг обеденного стола целую толпу гостей и появилась сидя на огромном серебряном блюде, которое несли четверо мужчин.



Они купались в роскоши

Муж Паивы построил для своей любимой самый роскошный особняк на Елисейских Полях. Среди его знаменитых деталей — центральная лестница из желтого оникса. Паива любила принимать ванну, вырезанную из этого же материала. В другой ванне, сделанной из серебра, было 3 крана, один из них предназначался для молока. Кстати, подарком жениха невесте было трехрядное бриллиантовое ожерелье, ранее принадлежавшее французской императрице Евгении.

Кора Перл прославилась своей любовью к лошадям. В какой-то момент ей принадлежало около 60 скакунов, а также целый парк карет. Именно она задала моду ездить в каретах по Булонскому лесу. «Я купалась в розовых мраморных чашах, я долгие часы спала на диванах с запахом редких цветов, которые вызывали в воображении сны о заколдованных дворцах, а когда я проснулась, реальность была все еще прекраснее моих снов!» — писала Кора Перл в своих мемуарах.

Каждая дама имела свою фишку

Кора Перл была одной из первых изобретательниц хайлайтера: она смешивала свою пудру с серебром или жемчугом, чтобы придать лицу и телу полупрозрачное мерцание. К тому же Кора не боялась экспериментов: однажды своенравная девушка покрасила волосы в тот же желтый цвет , что и карета, в которой она ехала.

что и карета, в которой она ехала. Виржини Готро, чтобы подчеркнуть аристократическую бледность кожи, использовала пудру лавандового цвета.

Эти женщины вдохновляли лучших творцов своей эпохи

Каролина Отеро была звездой кабаре. Один из ее костюмов в районе груди был обклеен лишь драгоценными камнями. Считается, что форма куполов отеля Carlton, построенного в 1912 году в Каннах, была вдохновлена именно этой частью тела Каролины. В честь женщины также назван элегантный обеденный зал на 7-м этаже отеля.

На картине Ивана Крамского «Неизвестная» изображена дама полусвета, а не аристократка. Это понятно по тому, что на девушке остромодный костюм (аристократия беднела и уже не могла позволить себе таких нарядов), а рядом с ней — пустое сиденье. Дело в том, что в то время почтенная дама не разъезжала одна. Современники художника сразу видели в натурщице даму полусвета, но позднее зрители перестали считывать язык костюма и антураж. А после выхода в свет стихо­тво­рения Блока «Незнакомка» в представлении публики соедини­лись два образа и даму стали воспринимать как очень утончен­ную.

Знаменитая дама полусвета Китти Фишер часто заказывала свои портреты. На этом художник изобретательно зашифровал имя героини: котенок (Китти) пытается выловить (Фишер) из аквариума золотую рыбку. В аквариуме отражается окно, в которое заглядывают любопытные, их присутствие в сюжете подчеркивает то, что девушка была очень известна.