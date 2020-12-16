История первой женщины-миллионера, которая родилась в бедной семье, а в 51 год попала в Книгу рекордов Гиннесса

В 1910 году Мадам уехала в Индианаполис, где основала штаб-квартиру компании Madam C. J. Walker Manufacturing Company. Она построила фабрику с лабораторией, парикмахерскую и школу красоты, где обучала своих торговых агентов. К 1917 году Мадам Си Джей Уокер обеспечила работой и хорошей зарплатой почти 20 тыс. женщин. Ее агенты получали от $ 5 до $ 15 в день.

Сара хотела, чтобы афроамериканки стремились к финансовой независимости, поэтому она поощряла женщин к предпринимательству, учила их составлять бюджет и вести дела.

Чем богаче становилась Мадам Си Джей Уокер, тем больше времени она уделяла благотворительности и политическим вопросам. Сара читала лекции, боролась с социальной несправедливостью, жертвовала деньги в стипендиальные фонды. Перед смертью она завещала почти $ 100 тыс. детским домам и различным социальным учреждениям. Также, согласно ее воле, 2/3 от будущей прибыли ее производства должны были быть направлены на благотворительность.