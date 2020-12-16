История первой женщины-миллионера, которая родилась в бедной семье, а в 51 год попала в Книгу рекордов Гиннесса
Сара Бридлав, известная как Мадам Си Джей Уокер, — это образец американской мечты. Дочь бывших рабов, которая благодаря трудолюбию и упорству вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая женщина-миллионер и добилась всего самостоятельно. Она с нуля построила бизнес и обеспечила высокооплачиваемой работой несколько тысяч афроамериканок. Даже Netflix не удержался и снял мини-сериал о ее жизненном пути.
Мы в AdMe.ru тоже не остались в стороне и окунулись с головой в насыщенную биографию Мадам Си Джей Уокер, которая не опустила руки несмотря на социальную несправедливость и сложное время.
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Сара Бридлав родилась в 1867 году на Юге США, в штате Луизиана. Ее родители и старшие братья и сестра были рабами на хлопковой плантации. Сара же появилась на свет свободной. В 7 лет девочка осиротела.
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После смерти родителей она переехала к сестре Лувении и ее мужу Вилли Пауэллу. Сара с ранних лет начала работать домашней прислугой, времени на учебу у нее не было. Мадам Си Джей Уокер в своих воспоминаниях говорила, что формально она училась всего 3 месяца, когда еще ребенком ходила в воскресную школу.
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В 14 лет Сара поспешно вышла замуж за Мозеса Макуильямса. Она это сделала не потому, что безумно любила Мозеза. Дело в том, что муж ее сестры Лувении был очень жестоким человеком, поэтому так Сара смогла обеспечить себе безопасность. Через 4 года у Мозеса и Сары родилась дочка А’Лелия. А еще через 2 года муж Сары умер. Так 20-летняя женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках.
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В 1888 году Сара переехала в Сент-Луис. Там жили ее братья, которые работали парикмахерами. Она устроилась работать прачкой и поваром, чтобы оплатить будущее обучение дочери в государственной школе. Получала Сара $ 1,5 в день.
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Как и все прачки, Сара страдала из-за сильных химикатов. Кожные заболевания, перхоть, антисанитарные условия (не во всех домах были водопровод и центральное отопление) привели к тому, что женщина почти облысела.
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От своих братьев-парикмахеров она узнала о базовом уходе за волосами. А чуть позже Сара познакомилась с косметикой для волос от Энни Мэлоун и с самой ее создательницей. Она стала торговым агентом Мэлоун и всерьез заинтересовалась вопросом об уходе за шевелюрой.
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Продолжая работать на Мэлоун, 37-летняя Сара вместе с дочерью переехала в Денвер и стала думать о создании собственной линейки продукции для афроамериканок. Многочисленные эксперименты с составами увенчались успехом. Так Сара начала параллельно строить свой бизнес.
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В 1906 году Сара вышла замуж за Чарльза Джозефа (Си Джея) Уокера и стала известна под его именем. Си Джей стал ее деловым партнером: он работал в рекламе, поэтому давал жене ценные советы по продвижению. Сара же ходила по городу от двери к двери и продавала свою продукцию, а также обучала афроамериканок тонкостям ухода за волосами и показывала, как делать укладку.
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В этом же году Сара решила расширять бизнес, поэтому они вместе с мужем ездили по южным и восточным штатам. А’Лелия к тому времени стала взрослой и закончила учебу, поэтому помогала матери и стала руководить всеми почтовыми заказами в Денвере.
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Через 2 года Мадам Си Джей Уокер переехала с семьей в Питтсбург. Там они открыли салон красоты и учредили колледж. В нем готовили профессионалов, которые знали все об уходе за волосами и умели продавать косметику.
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В 1910 году Мадам уехала в Индианаполис, где основала штаб-квартиру компании Madam C. J. Walker Manufacturing Company. Она построила фабрику с лабораторией, парикмахерскую и школу красоты, где обучала своих торговых агентов. К 1917 году Мадам Си Джей Уокер обеспечила работой и хорошей зарплатой почти 20 тыс. женщин. Ее агенты получали от $ 5 до $ 15 в день.
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Сара хотела, чтобы афроамериканки стремились к финансовой независимости, поэтому она поощряла женщин к предпринимательству, учила их составлять бюджет и вести дела.
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Чем богаче становилась Мадам Си Джей Уокер, тем больше времени она уделяла благотворительности и политическим вопросам. Сара читала лекции, боролась с социальной несправедливостью, жертвовала деньги в стипендиальные фонды. Перед смертью она завещала почти $ 100 тыс. детским домам и различным социальным учреждениям. Также, согласно ее воле, 2/3 от будущей прибыли ее производства должны были быть направлены на благотворительность.
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Мадам умерла в 51 год. Она считалась самой богатой афроамериканкой. На момент ее смерти наследие Уокер оценивалось в сумму от $ 500 тыс. до $ 1 млн. В некрологе было сказано, что за 2 года до кончины Сара еще не была миллионершей, но надеялась когда-нибудь ей стать. И не потому, что ей нужны были деньги для себя, а ради пользы, которую она могла с их помощью принести.
Мадам Си Джей Уокер за рулем автомобиля в 1911 году.
Мадам Си Джей Уокер — пример для подражания и сегодня, ведь она не сетовала на жизнь, а в тяжелых условиях построила бизнес и помогала не только себе. А на вашем жизненном пути встречались женщины с большой целью и силой воли?