Каждый год в интернете выбирают самых красивых мужчин. Вот 10 победителей 2018-го

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В интернете появился список 100 самых красивых мужчин 2018 года — и он максимально объективен: главных красавчиков уходящего года выбирали пользователи соцсетей, а не специальное жюри. Сначала все желающие предлагали своих кандидатов, затем путем голосования отбирали конкурсантов. И наконец, 100 участников, которые набрали больше всего лайков, попали в этот список.

AdMe.ru покажет топ-10 мужчин, которые в 2018 году стали эталоном мужской привлекательности.

10. Майкл Б. Джордан, актер

Майкл Б. Джордан стал известен широкой публике благодаря своим ролям в фильмах «Станция „Фрутвейл“» и «Крид: Наследие Рокки». Чтобы убедительно сыграть боксера, он целый год ежедневно тренировался и соблюдал строгий режим питания. Заработанные деньги Майкл потратил на покупку большого поместья, где теперь и живет вместе со своими родителями.

9. Чагатай Улусой, модель и актер

У родителей Чагатая Улусоя боснийские и болгарские корни. Этим можно объяснить его нестандартную внешность. В школе Чагатай профессионально занимался баскетболом, но по совету друзей начал брать уроки актерского мастерства. Теперь он один из самых популярных актеров Турции.

8. Генри Кавилл, актер

Из-за того, что его роли постоянно уходили к другим, Генри прозвали самым невезучим актером Голливуда — до тех пор, пока он не снялся в роли Супермена в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Титул тут же сменился на противоположный. Кроме того, Генри Кавилл — известный зоозащитник и полиглот, владеющий четырьмя языками.

7. Уильям Леви, актер

Актер Уильям Леви — не новичок в топе самых красивых мужчин мира. И на этот раз он уверенно занимает свое место в первой десятке. Пробиться к славе эмигранту из бедной кубинской деревни помог бейсбол — он получил университетскую стипендию и смог накопить денег на актерские курсы. А слава пришла к нему после участия в шоу «Танцы со звездами».

6. Тони Махфуд, модель

Немец с сирийскими корнями, Тони Махфуд примечателен не только своей экзотической внешностью: начинал он как талантливый фотограф и художник, который публиковал свои работы в соцсетях и тем самым обратил на себя внимание. Теперь с Тони сотрудничают самые известные мировые бренды, а его инстаграм насчитывает 3,5 млн подписчиков.

5. Марлон Тейшейра, модель

Сам себя бразилец Марлон называет пляжным бездельником и больше всего на свете любит серфинг. Когда Марлону было 16, бабушка познакомила его со своим другом, владельцем модельного агентства, и подростка тут же отобрали для модного показа. А 10 лет назад, в 2008-м, он покорил парижский подиум.

4. Макси Иглесиас, актер

До того как стать знаменитым актером, Макси работал диджеем. Затем были небольшие роли в кино. Настоящую известность принесла ему роль в популярном испанском сериале «Физика или химия». Как-то Макси признался, что хотел бы сняться в фильме вместе со своим кумиром Хавьером Бардемом.

3. Джейми Дорнан, актер

Джейми Дорнан появился на свет в местечке Голивуд, что в Северной Ирландии. Кто бы мог подумать, что спустя пару десятков лет он будет сниматься уже в том самом Голливуде и будоражить фантазии своих поклонниц главной ролью в фильме «50 оттенков серого»? Кстати, ради этой роли убежденный бородач согласился побриться.

2. Зейн Малик, певец

В юности Малик, британский паренек с пакистанскими корнями, занимался боксом и сочинял рэп. В 17 лет мама привела его на прослушивание в шоу The X Factor, и это можно считать отправной точкой его музыкальной карьеры — сначала в группе One Direction, затем сольной. А в 2017-м Зейн записал песню Dusk Till Dawn вместе с великолепной Сией.

1. Ким Тэхен, певец

Первое место в списке снова достается южнокорейскому исполнителю с ангельской внешностью Киму Тэхену, который больше известен под своим сценическим псевдонимом Ви (V). Тэхен любит подурачиться на сцене и никогда не скрывает своих эмоций. Может быть, отчасти благодаря этому у него столько поклонников по всему миру.