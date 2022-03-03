«Каждую беременность люди спрашивали: „Ты сошла с ума?“» — Сьюзан Сарандон поделилась, каково стать матерью после 40

Актриса родилась в 1946 году и посвятила свою жизнь кинематографу, семье и борьбе за то, что считала правильным. Сьюзан Эбигейл Сарандон (ее девичья фамилия — Томалин, но в качестве сценического псевдонима она взяла фамилию своего первого мужа, Криса Сарандона) не только одна из знаменитостей Голливуда, она также известна тем, что сумела излечиться от эндометриоза, о котором узнала в довольно позднем возрасте.

Нас в AdMe.ru трогают истории о преодолении сложных жизненных обстоятельств, поэтому мы решили рассказать вам историю Сьюзан Сарандон, которая, несмотря на множество биологических и культурных факторов, сумела построить свою семью.

Ранняя карьера

Карьера Сьюзан Сарандон в кино началась в 1970 году с роли в драме «Джо». Cлава к ней пришла в 1975-м, когда она снялась в «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Физическая боль и неуверенность в себе

К 1984 году у актрисы на счету было уже более 25 работ в фильмах и сериалах, а также номинация на «Оскар» за фильм «Атлантик-Сити» (1980). Что касается ее личной жизни, Сьюзан состояла в отношениях с итальянским режиссером Франко Амурри и испытывала некоторые сложности с зачатием. У нее были определенные симптомы, по которым врачи не могли поставить ей диагноз. Из-за этого лечение было ненадлежащим и толку от него было мало. Несмотря на эти обстоятельства, она забеременела, когда ей было около 40 лет.

Рождение первой дочери

«Не заводи ребенка», «Он разрушит твою карьеру», — такие вещи говорили ей люди. Но Сьюзан не стала слушать советчиков. Первая дочь актрисы Ева Амурри выросла и сама снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая «Друзья» и «Доктор Хаус».

Диагноз поставили поздно, но она наконец узнала ответ

Только к 40 годам ей поставили окончательный диагноз. Актриса страдала эндометриозом — гинекологическим заболеванием, при котором клетки эндометрия, внутреннего слоя матки, разрастаются за ее пределами. В результате окружающие ткани воспаляются. Это состояние может вызывать боль в разных частях тела и часто приводит к бесплодию.

Любовь без возрастных барьеров и еще 2 детей

Ее отношения с Амурри закончились, но в 1988 году у актрисы начался роман с коллегой по цеху Тимом Роббинсом, который был на 12 лет моложе ее. Они встретились на съемках фильма «Дархэмские быки». От него Сьюзан родила 2 сыновей — Джона «Джека» Генри (1989) и Майлса Роббинса (1992).

«Я родила первого ребенка в 39, а третьего — в 45, и каждую беременность люди спрашивали меня: „Ты сошла с ума? Не вздумай!“» — рассказала Сьюзан Сарандон в интервью.

4 поколения на одной фотографии

У старшей дочери Евы Амурри 3 детей: дочь Марлоу (2014), сыновья Мэйджор Джеймс (2016) и Матео (2020). По постам, которые выкладывают Ева и ее мать, можно заметить, что Сьюзан — заботливая и любящая бабушка. Похоже, и прабабушка у них такая же. На фото 2017 года представлено 4 поколения семьи, которые собрались все вместе, чтобы отпраздновать 94-й день рождения мамы Сьюзан.

Выступая за интересы других

Чтобы иметь такую семью, какая у нее есть сейчас, Сьюзан пришлось преодолеть множество преград и не принимать «нет» в качестве ответа, когда она узнала о своей болезни. «Ненормально упускать часть жизни из-за боли», — сказала Сарандон в 2011 году на мероприятии EFA (Американский фонд эндометриоза, Inc.). В этой презентации актриса также обратила внимание на то, что об этом необходимо больше говорить, чтобы избавиться от одиночества, связанного с болезнью.

«Страдание не должно определять вас как женщину»

Сейчас Сьюзан Сарандон 75 лет, у нее 3 детей и 3 внуков. Несмотря на то что ее история завершилась хеппи-эндом, она стала говорить об эндометриозе, чтобы у остальных появилась возможность высказаться о своей боли, вместо того чтобы с ней мириться, иметь доступ к правильной диагностике и качественному лечению.