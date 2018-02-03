Каналы Венеции остались без воды, и эти фотографии стоит увидеть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Венеция — итальянский город, для которого наводнения — явления довольно частые. Поэтому случившееся на днях резкое падение воды стало для многих сюрпризом и в основном неприятным, ведь на гондолах в пересохших каналах вряд ли покатаешься. Единственный плюс — возможность увидеть своими глазами столь редкую картину.

AdMe.ru собрал самые свежие фотографии из центра Венеции. Это происходит прямо сейчас.

Множество факторов привело к падению уровня воды: холодная погода, отсутствие дождей и недавнее суперлуние (31 января 2018 года), которое повлияло на приливы.

Фотографии, сделанные на этой неделе, показывают Венецию не в лучшем свете. Лодки и гондолы, увязшие в иле и грязи, выглядят совсем неромантично.

В некоторых местах уровень воды снизился почти на 60 см. Это уже 3-й год подряд, когда в Венеции наблюдается столь необычная засуха. Кстати, рекордно низкое падение уровня воды было зафиксировано в 1934 году — 121 см.

Пересыхание каналов привело не только к дорожному коллапсу и тому, что гондольеры и водители водных такси временно лишились работы, но и к куда более серьезным проблемам.

Такой низкий уровень воды может привести к обвалу обнажившейся кирпичной кладки, которая лежит в основании старинных зданий.

К тому же именно сейчас проходит знаменитый на весь мир Венецианский карнавал (с 27 января по 13 февраля 2018), что вызвало большой наплыв туристов, которые, конечно, ожидали увидеть город в другом виде.

Надеемся, что в скором времени ситуация исправится и каналы вновь наполнятся водой, гондольеры вернутся к своей работе, а туристы получат обещанную романтику катания на гондолах.

Бонус: а так выглядит наводнение в Венеции