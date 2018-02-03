Каналы Венеции остались без воды, и эти фотографии стоит увидеть
Венеция — итальянский город, для которого наводнения — явления довольно частые. Поэтому случившееся на днях резкое падение воды стало для многих сюрпризом и в основном неприятным, ведь на гондолах в пересохших каналах вряд ли покатаешься. Единственный плюс — возможность увидеть своими глазами столь редкую картину.
AdMe.ru собрал самые свежие фотографии из центра Венеции. Это происходит прямо сейчас.
Множество факторов привело к падению уровня воды: холодная погода, отсутствие дождей и недавнее суперлуние (31 января 2018 года), которое повлияло на приливы.
Фотографии, сделанные на этой неделе, показывают Венецию не в лучшем свете. Лодки и гондолы, увязшие в иле и грязи, выглядят совсем неромантично.
В некоторых местах уровень воды снизился почти на 60 см. Это уже 3-й год подряд, когда в Венеции наблюдается столь необычная засуха. Кстати, рекордно низкое падение уровня воды было зафиксировано в 1934 году — 121 см.
Пересыхание каналов привело не только к дорожному коллапсу и тому, что гондольеры и водители водных такси временно лишились работы, но и к куда более серьезным проблемам.
Такой низкий уровень воды может привести к обвалу обнажившейся кирпичной кладки, которая лежит в основании старинных зданий.
К тому же именно сейчас проходит знаменитый на весь мир Венецианский карнавал (с 27 января по 13 февраля 2018), что вызвало большой наплыв туристов, которые, конечно, ожидали увидеть город в другом виде.
Надеемся, что в скором времени ситуация исправится и каналы вновь наполнятся водой, гондольеры вернутся к своей работе, а туристы получат обещанную романтику катания на гондолах.
Бонус: а так выглядит наводнение в Венеции
Хотели бы вы сейчас оказаться в Венеции и посмотреть на необычное явление? Бывали ли вы там раньше, и каким был уровень воды на тот момент? Делимся в комментариях!