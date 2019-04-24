Какую цену платят рядовые работники за успех лучших компаний мира

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Многие мечтают о стажировке в Google, Apple и других компаниях с хорошей репутацией, ошеломительными темпами роста, бонусами и, на первый взгляд, безграничными возможностями для развития. Но почему-то гиганты, чья капитализация стремится к небесам, не входят в список лучших работодателей мира. В чем подвох?

AdMe.ru решил разобраться, в каких условиях приходится работать сотрудникам топовых компаний, чтобы те продолжали лидировать.

Google

Google — технологический гигант, который занимает 2-ю строчку в рейтинге самых ценных брендов (после Apple). Компания славится шикарными офисами, бесплатными кафе, круглосуточно работающими тренажерными залами и прочими бонусами.

Недостатки работы в компании: Напряженный график. Такой отзыв оставил сотрудник, который проработал в Google 8 лет, но пожелал остаться анонимным: «Я никогда не встречал в Google кого-нибудь, кто отдыхал бы на выходных или во время праздничных дней. Но я видел другое: браки распадаются, коллеги выбирают работу в ущерб семье, болеют из-за стресса, плачут из-за стресса, отправляют электронные письма в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 ночи».

Такой отзыв оставил сотрудник, который проработал в Google 8 лет, но пожелал остаться анонимным: «Я никогда не встречал в Google кого-нибудь, кто отдыхал бы на выходных или во время праздничных дней. Но я видел другое: браки распадаются, коллеги выбирают работу в ущерб семье, болеют из-за стресса, плачут из-за стресса, отправляют электронные письма в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 ночи». Высокие требования. Бывшая сотрудница отдела маркетинга написала в отзыве, что руководство ставило задачи, которые реально выполнить только при 80-часовой рабочей неделе.

Отвлекающие факторы. Менеджер Google по работе с бизнес-клиентами считает, что в компании атмосфера, как в старшей школе: «Не хватает только звонка в конце дня». Так как офис с открытой планировкой, в нем очень шумно. Это отвлекает. «Коллеги здесь делятся на 2 типа: надменный избалованный ребенок и наивный, только что выпорхнувший из колледжа техногуру, который больше опирается на технологии, чем на здравый смысл».

Alibaba

Alibaba — крупнейшая платформа электронной коммерции в Китае, в которой было более 66 тыс. работников в 2018 году. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Глава компании Джек Ма считает работу в режиме «996», то есть с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, огромным счастьем для своих сотрудников.

Глава компании Джек Ма считает работу в режиме «996», то есть с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, огромным счастьем для своих сотрудников. Не подходит тем, у кого есть семья. Находясь на работе 72 часа в неделю, невозможно ухаживать за пожилыми родителями или проводить время с детьми.

Находясь на работе 72 часа в неделю, невозможно ухаживать за пожилыми родителями или проводить время с детьми. Неоплачиваемая переработка. По словам бывшего сотрудника, сверхурочные часы не оплачиваются. Считается нормой задерживаться на работе дольше, чем до 9 часов вечера.

L’Oreal

L’Oreal — один из лидеров мирового рынка парфюмерии и косметики, который оценивается в $ 17,2 млрд. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Специалист, который проработал 5 лет на производстве L’Oreal, написал в отзыве, что один человек должен фактически работать за четверых, получая оплату за одного.

Специалист, который проработал 5 лет на производстве L’Oreal, написал в отзыве, что один человек должен фактически работать за четверых, получая оплату за одного. Особенности управления. Бывший директор по маркетингу написал в отзыве, что в компании ужасная культура, а стиль управления — жесткий: «Каждый день кто-нибудь плакал в туалете».

Бывший директор по маркетингу написал в отзыве, что в компании ужасная культура, а стиль управления — жесткий: «Каждый день кто-нибудь плакал в туалете». Также специалист, работавший в компании больше 8 лет, считает, что там устаревшая система управления и имеет место гендерная дискриминация.

Amazon

Amazon — мировой онлайн-ретейлер, который продает, упаковывает и доставляет миллиарды заказов в год. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Средняя продолжительность рабочей недели на складе — 55 часов. На упаковку 1 посылки дается 30 секунд. Для начинающего сотрудника план — 120 посылок в час, дальше — 200.

Средняя продолжительность рабочей недели на складе — 55 часов. На упаковку 1 посылки дается 30 секунд. Для начинающего сотрудника план — 120 посылок в час, дальше — 200. Жестко нормированный день. За смену можно сделать 2 перерыва по 30 минут. В туалете нельзя задерживаться надолго: дорога туда и обратно может занимать минут 10, так как склады огромны.

Нельзя отказаться от переработок. В «черную пятницу» рядовые работники проводят на ногах по 10 часов, менеджеры — по 14–18. Если план не выполняется, их увольняют. Менеджеры приезжают в дни распродаж и акций к 5:00–6:30 утра, работники склада — к 7:00.

В «черную пятницу» рядовые работники проводят на ногах по 10 часов, менеджеры — по 14–18. Если план не выполняется, их увольняют. Менеджеры приезжают в дни распродаж и акций к 5:00–6:30 утра, работники склада — к 7:00. Личное свободное время считают. Оно используется сотрудником как депозит, когда нужно взять выходной, сходить к врачу или посидеть с ребенком. Если работник исчерпал лимит, его увольняют.

Apple

Apple — самый дорогой бренд в мире по версии Forbes: он оценивается в $ 182,8 млрд. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Инженеру по качеству нужно работать по 15 часов в день даже на выходных и в отпуске. «Если у вас есть семья, вероятно, это место не для вас», — написал в отзыве один из сотрудников.

Инженеру по качеству нужно работать по 15 часов в день даже на выходных и в отпуске. «Если у вас есть семья, вероятно, это место не для вас», — написал в отзыве один из сотрудников. Высокие требования. Старший консультант Apple, который работает там 6 лет, рассказал, что в последние годы повышение зарплаты было минимальным. Также он согласился на понижение в должности, потому что стресс был слишком велик.

Сверхурочная работа не оплачивается. По словам одного из программистов, если специалист задерживается после 7 вечера, он имеет право заказать еду на $ 15 за счет компании. В среднем люди работают по 60 часов в неделю в напряженные периоды, и фактически переработка в 20 часов компенсируется 3 буррито.

Toyota

В 2018 году Fortune разместил Toyota на 31-й строчке рейтинга компаний, меняющих мир. Вот что думают сотрудники крупнейшей в мире корпорации по производству автомобилей. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Менеджеру по продажам нужно трудиться на выходных, чтобы вытянуть свой рабочий план, так как сотрудник получает комиссионные.

Менеджеру по продажам нужно трудиться на выходных, чтобы вытянуть свой рабочий план, так как сотрудник получает комиссионные. График работы специалиста по обслуживанию клиентов могут резко изменить, сообщив об этом лишь накануне вечером.

Бывший специалист по продажам в Toyota написал в отзыве, что приходилось работать по 60–70 часов в неделю.

Стресс. Смена специалиста по контролю качества длится 12+ часов. За смену можно сделать 2 перерыва по 15 минут, еще 30 минут — на обед. Разговаривать с коллегами запрещено. А вот эксперту по работе с клиентами нужно делать по 100–150 звонков.

Samsung

Samsung — южнокорейский технологический гигант, который заработал в 2018 году $ 41 млрд чистой прибыли. Недостатки работы в компании: Напряженный график. На производстве нужно работать по 10+ часов в день, включая субботу. Инженер написал в отзыве, что при 50+ часах работы в неделю у сотрудника есть только 10 оплачиваемых дней отпуска.

На производстве нужно работать по 10+ часов в день, включая субботу. Инженер написал в отзыве, что при 50+ часах работы в неделю у сотрудника есть только 10 оплачиваемых дней отпуска. Несоблюдение правил безопасности. Пренебрежительное отношение представителей корейского бренда к требованиям безопасности труда отметил бывший супервайзер компании.

Tesla

2018 год был напряженным для Tesla: они выпустили новую Model Y и наконец вышли в прибыль в последнем квартале. «Я чувствую себя в большом долгу перед сотрудниками», — сказал Илон Маск, который сам работает по 100–120 часов в неделю и иногда даже спит на полу собственного завода. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Специалисту по работе с клиентами время от времени приходится работать 7 дней в неделю.

Специалисту по работе с клиентами время от времени приходится работать 7 дней в неделю. У водителей погрузчиков — обязательные 12-часовые смены.

Бывший инженер рассказал, что за 3 года работы на Tesla встречал людей, которые трудились по 65–70 часов в неделю месяцами, без какого-либо перерыва или отпуска.

Отсутствие стабильности. Бывший региональный менеджер по продажам написал в отзыве, что постоянно менялись стратегии продаж, планы, квоты, комиссионные.

Chanel

Карл Лагерфельд, говорят, повысил ценность бренда Chanel до $ 10 млрд. Chanel — это безупречный сервис, клиенты-знаменитости и качественный продукт. Недостатки работы в компании: Напряженный график. Бывший сотрудник компании, который специализировался на продаже обуви бренда, написал в отзыве, что порой нужно работать по воскресеньям.

Бывший сотрудник компании, который специализировался на продаже обуви бренда, написал в отзыве, что порой нужно работать по воскресеньям. Бренд-менеджер, ушедший из компании, отметил, что приходилось работать по 10–12 часов, не было обучения для персонала.

Высокие требования. Визажист и торговый представитель Chanel пишет, что продвижение по карьерной лестнице очень медленное.

Что думаете о напряженном режиме работы вы? Это необходимость в современном мире или что-то другое?