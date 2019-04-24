Какую цену платят рядовые работники за успех лучших компаний мира
Многие мечтают о стажировке в Google, Apple и других компаниях с хорошей репутацией, ошеломительными темпами роста, бонусами и, на первый взгляд, безграничными возможностями для развития. Но почему-то гиганты, чья капитализация стремится к небесам, не входят в список лучших работодателей мира. В чем подвох?
AdMe.ru решил разобраться, в каких условиях приходится работать сотрудникам топовых компаний, чтобы те продолжали лидировать.
Google — технологический гигант, который занимает 2-ю строчку в рейтинге самых ценных брендов (после Apple). Компания славится шикарными офисами, бесплатными кафе, круглосуточно работающими тренажерными залами и прочими бонусами.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Такой отзыв оставил сотрудник, который проработал в Google 8 лет, но пожелал остаться анонимным: «Я никогда не встречал в Google кого-нибудь, кто отдыхал бы на выходных или во время праздничных дней. Но я видел другое: браки распадаются, коллеги выбирают работу в ущерб семье, болеют из-за стресса, плачут из-за стресса, отправляют электронные письма в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 ночи».
- Высокие требования. Бывшая сотрудница отдела маркетинга написала в отзыве, что руководство ставило задачи, которые реально выполнить только при 80-часовой рабочей неделе.
- Отвлекающие факторы. Менеджер Google по работе с бизнес-клиентами считает, что в компании атмосфера, как в старшей школе: «Не хватает только звонка в конце дня». Так как офис с открытой планировкой, в нем очень шумно. Это отвлекает. «Коллеги здесь делятся на 2 типа: надменный избалованный ребенок и наивный, только что выпорхнувший из колледжа техногуру, который больше опирается на технологии, чем на здравый смысл».
Alibaba
Alibaba — крупнейшая платформа электронной коммерции в Китае, в которой было более 66 тыс. работников в 2018 году.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Глава компании Джек Ма считает работу в режиме «996», то есть с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, огромным счастьем для своих сотрудников.
- Не подходит тем, у кого есть семья. Находясь на работе 72 часа в неделю, невозможно ухаживать за пожилыми родителями или проводить время с детьми.
- Неоплачиваемая переработка. По словам бывшего сотрудника, сверхурочные часы не оплачиваются. Считается нормой задерживаться на работе дольше, чем до 9 часов вечера.
L’Oreal
L’Oreal — один из лидеров мирового рынка парфюмерии и косметики, который оценивается в $ 17,2 млрд.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Специалист, который проработал 5 лет на производстве L’Oreal, написал в отзыве, что один человек должен фактически работать за четверых, получая оплату за одного.
- Особенности управления. Бывший директор по маркетингу написал в отзыве, что в компании ужасная культура, а стиль управления — жесткий: «Каждый день кто-нибудь плакал в туалете».
- Также специалист, работавший в компании больше 8 лет, считает, что там устаревшая система управления и имеет место гендерная дискриминация.
Amazon
Amazon — мировой онлайн-ретейлер, который продает, упаковывает и доставляет миллиарды заказов в год.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Средняя продолжительность рабочей недели на складе — 55 часов. На упаковку 1 посылки дается 30 секунд. Для начинающего сотрудника план — 120 посылок в час, дальше — 200.
- Жестко нормированный день. За смену можно сделать 2 перерыва по 30 минут. В туалете нельзя задерживаться надолго: дорога туда и обратно может занимать минут 10, так как склады огромны.
- Нельзя отказаться от переработок. В «черную пятницу» рядовые работники проводят на ногах по 10 часов, менеджеры — по 14–18. Если план не выполняется, их увольняют. Менеджеры приезжают в дни распродаж и акций к 5:00–6:30 утра, работники склада — к 7:00.
- Личное свободное время считают. Оно используется сотрудником как депозит, когда нужно взять выходной, сходить к врачу или посидеть с ребенком. Если работник исчерпал лимит, его увольняют.
Apple
Apple — самый дорогой бренд в мире по версии Forbes: он оценивается в $ 182,8 млрд.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Инженеру по качеству нужно работать по 15 часов в день даже на выходных и в отпуске. «Если у вас есть семья, вероятно, это место не для вас», — написал в отзыве один из сотрудников.
- Высокие требования. Старший консультант Apple, который работает там 6 лет, рассказал, что в последние годы повышение зарплаты было минимальным. Также он согласился на понижение в должности, потому что стресс был слишком велик.
- Сверхурочная работа не оплачивается. По словам одного из программистов, если специалист задерживается после 7 вечера, он имеет право заказать еду на $ 15 за счет компании. В среднем люди работают по 60 часов в неделю в напряженные периоды, и фактически переработка в 20 часов компенсируется 3 буррито.
Toyota
В 2018 году Fortune разместил Toyota на 31-й строчке рейтинга компаний, меняющих мир. Вот что думают сотрудники крупнейшей в мире корпорации по производству автомобилей.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Менеджеру по продажам нужно трудиться на выходных, чтобы вытянуть свой рабочий план, так как сотрудник получает комиссионные.
- График работы специалиста по обслуживанию клиентов могут резко изменить, сообщив об этом лишь накануне вечером.
- Бывший специалист по продажам в Toyota написал в отзыве, что приходилось работать по 60–70 часов в неделю.
Samsung
Samsung — южнокорейский технологический гигант, который заработал в 2018 году $ 41 млрд чистой прибыли.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. На производстве нужно работать по 10+ часов в день, включая субботу. Инженер написал в отзыве, что при 50+ часах работы в неделю у сотрудника есть только 10 оплачиваемых дней отпуска.
- Несоблюдение правил безопасности. Пренебрежительное отношение представителей корейского бренда к требованиям безопасности труда отметил бывший супервайзер компании.
Tesla
2018 год был напряженным для Tesla: они выпустили новую Model Y и наконец вышли в прибыль в последнем квартале. «Я чувствую себя в большом долгу перед сотрудниками», — сказал Илон Маск, который сам работает по 100–120 часов в неделю и иногда даже спит на полу собственного завода.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Специалисту по работе с клиентами время от времени приходится работать 7 дней в неделю.
- У водителей погрузчиков — обязательные 12-часовые смены.
- Бывший инженер рассказал, что за 3 года работы на Tesla встречал людей, которые трудились по 65–70 часов в неделю месяцами, без какого-либо перерыва или отпуска.
- Отсутствие стабильности. Бывший региональный менеджер по продажам написал в отзыве, что постоянно менялись стратегии продаж, планы, квоты, комиссионные.
Chanel
Карл Лагерфельд, говорят, повысил ценность бренда Chanel до $ 10 млрд. Chanel — это безупречный сервис, клиенты-знаменитости и качественный продукт.
Недостатки работы в компании:
- Напряженный график. Бывший сотрудник компании, который специализировался на продаже обуви бренда, написал в отзыве, что порой нужно работать по воскресеньям.
- Бренд-менеджер, ушедший из компании, отметил, что приходилось работать по 10–12 часов, не было обучения для персонала.
- Высокие требования. Визажист и торговый представитель Chanel пишет, что продвижение по карьерной лестнице очень медленное.
Что думаете о напряженном режиме работы вы? Это необходимость в современном мире или что-то другое?
Фото на превью AFP/EAST NEWS