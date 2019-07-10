Как сложилась судьба самой известной пассажирки «Титаника», из которой Голливуд сделал настоящую звезду

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Она помогала сиротам, боролась за права женщин и восстанавливала Францию после Первой мировой войны, но мир знает ее как одну из пассажирок «Титаника». Кстати, даже во время кораблекрушения она спасала людей, не думая о себе. Голливуд придумал ей имя — Непотопляемая Молли Браун, и теперь уже мало кто помнит, что на самом деле ее звали Маргарет.

Мы в AdMe.ru восхищаемся человеколюбием этой женщины и решили рассказать вам о ней.

Маргарет родилась в 1867 году в городке Ганнибал (штат Миссури, США) в семье ирландских эмигрантов. Ее родители имели прогрессивные на тот момент взгляды, поэтому постарались дать дочери хотя бы начальное образование. Но у них не было денег, поэтому уже в 13 лет девочке пришлось идти работать на фабрику. Маргарет с детства узнала, что такое тяжелый труд и низкая нестабильная зарплата.

Маргарет Браун в 1900 году.

Как только ей исполнилось 18, она вместе с братом Дэниелом отправилась в поисках лучшей жизни на запад — в штат Колорадо. Они осели в Ледвилле — городке, где жили золотоискатели. Мэгги видела, как эти люди под давлением обстоятельств отказывались от мечты о богатстве и независимости и оставались работать на шахтах в качестве наемных рабочих. Девушка очень хотела помочь шахтерам, но доход ее был невелик — она работала продавщицей в местном универмаге. Тогда она стала активисткой в ирландской католической общине и начала участвовать в организации благотворительных обедов. В 1886 году Маргарет познакомилась с перспективным, но бедным горным инженером Джеймсом Джозефом Брауном.

Сама Мэгги признавалась, что ее целью было выйти замуж за богатого человека, чтобы помочь своему отцу и сделать так, чтобы он в старости ни в чем не нуждался. Но внезапно девушка влюбилась в нового знакомого. В своих мемуарах она писала, что боролась со своими чувствами, но ничего не могла с собой поделать. «Наконец я решила, что буду более обеспеченной с бедным человеком, которого я люблю, чем с богатым, деньги которого меня привлекают», — вспоминала Маргарет. 19-летняя Мэгги и 31-летний Джей-Джей поженились. И брак все-таки принес девушке долгожданное состояние. По одной из версий, пара разбогатела после того, как на их участке нашли золотую жилу. Но более вероятна другая версия: благодаря своим разработкам Джеймс смог найти золото в шахте «Маленький Джонни». После этого Браун получил от владельцев шахты 12 500 акций их компании и место в совете директоров. Так сбылась мечта Маргарет — она стала женой миллионера.

В 1894 году Брауны переехали в Денвер — столицу Колорадо. К тому времени у них уже были сын Лоуренс (он же Ларри) и дочь Кэтрин Эллен, которую все называли Хелен. Мэгги не устраивала жизнь домохозяйки, и она занялась общественной деятельностью. Миссис Браун вошла в «Клуб денверских женщин», благодаря которому, в частности, жительницы Колорадо получили избирательное право одними из первых в Соединенных Штатах. Она выступала за увеличение количества городских парков, собирала деньги для реконструкции госпиталя Святого Георгия, организовывала праздники для сирот. При этом Маргарет максимально использовала возможность получить образование — она поступила в Институт Карнеги, где изучала французский, немецкий и русский языки. Французский она полюбила особенно и создала в Денвере филиал «Альянс Франсез». Но одно из самых главных достижений Мэгги в тот период жизни — сотрудничество с Беном Линдси, который основал суды для несовершеннолетних, призванные в первую очередь защищать, а не наказывать детей. В 1901 году Маргарет Браун даже баллотировалась в сенат штата Колорадо, но выбыла из гонки до дня выборов.

Дом Браунов в Денвере.

Помимо общественной деятельности еще одной страстью Мэгги были путешествия. В 1902 году Брауны отправились в мировое турне, которое прошло через Ирландию, Францию, Россию, Индию, Японию и другие страны. И хотя оба супруга остались довольны поездкой, Джей-Джей оставался домашним человеком и не разделял страсть жены к поездкам. Вскоре стало ясно, что они не пара. Она — деятельная феминистка, он — консерватор, считавший, что имя женщины в газете должно появляться трижды: когда она родилась, когда вышла замуж и когда умерла. В 1909 году Джей-Джей в частном порядке подписал соглашение о разводе. Мэгги достался дом в Денвере и ежемесячное содержание в размере $ 700 — эти деньги позволяли ей путешествовать и заниматься благотворительностью. После развода жизнь Маргарет стала еще более бурной. В 1911 году в Денвер приехала знаменитая Сара Бернар — она играла роль мальчика в спектакле «Орленок». Мэгги так восхитилась ее игрой, что поехала в Париж учиться актерскому мастерству у преподавателя великой актрисы. В итоге она даже сыграла в «Венецианском купце» и «Клеопатре» и надолго задержалась в Старом Свете.

Сара Бернар, на фото слева — в роли Орленка.

Маргарет путешествовала вместе со своей дочерью Хелен. В 1912 году они, будучи в Париже, узнали о болезни внука миссис Браун (сына Ларри) и решили немедленно вернуться в Америку. Ближайший трансатлантический рейс в Штаты отправлялся из Британии. Его выполнял «Титаник». В последний момент Хелен решила остаться в Лондоне, а ее мать 10 апреля все же взошла на борт корабля в Шербуре.

«Титаник» выходит из гавани Корка, 11 апреля 1912 года.

На тот момент «Титаник» был вершиной инженерной мысли, его создатели уверяли, что корабль практически непотопляем. Команду предупреждали, что на пути возможны айсберги, но судно на всех парах шло вперед. Незадолго до полуночи 14 апреля оно налетело на огромную глыбу льда. Позже в интервью одной из газет Маргарет Браун рассказала, что в ту ночь она читала книгу, лежа на кровати, и от удара упала на пол. По ее словам, она была так поглощена чтением, что даже не подумала о том, что произошла катастрофа. Однако, услышав шум в коридоре, Мэгги решила узнать, в чем дело. «Я выглянула из каюты и увидела бледного человека с выпученными глазами. Они крикнул: „Спасайся!“» — вспоминала женщина. На «Титанике» началась паника. Мэгги помогала проводить эвакуацию и усаживала растерянных пассажиров в шлюпки. На все просьбы экипажа занять свое место в одной из спасательных лодок она только отмахивалась и шутила, что в случае худшего исхода событий обязательно всплывет. Однако женщину буквально силой втолкнули в шлюпку № 6.

Айсберг в районе катастрофы «Титаника».

В спасательной лодке, где оказалась Маргарет, было 65 мест, но на борту были всего 24 человека. Миссис Браун была возмущена такой несправедливостью. Она требовала вернуться и забрать других пассажиров, но член экипажа Роберт Хитченс, который отвечал за спасательную лодку, отказал ей. Он боялся, что шлюпку засосет на дно вместе с «Титаником» либо что обезумевшие от паники люди просто перевернут ее. Когда одной из пассажирок стало холодно, Маргарет отдала ей свое манто, а когда замерзла сама, села за весла и другим женщинам скомандовала делать то же самое. Вскоре спасшиеся увидели огни — за ними прибыл пароход «Карпатия».

Складная шлюпка D подходит к «Карпатии».

На борту лайнера Мэгги, несмотря на то что сильно простыла, снова развернула бурную деятельность. Благодаря знанию многих языков она могла утешить пассажиров, не говорящих по-английски. Вскоре она узнала, что многие женщины потеряли на «Титанике» все: детей, мужей, деньги и весь гардероб. Маргарет сплотила пассажиров 1-го класса, которым повезло больше, чтобы помочь тем, кто лишился всего. Когда «Карпатия» прибыла в Нью-Йорк, миссис Браун смогла собрать $ 10 000. Она вышла на берег одной из последних и, по легенде, отвечая на вопросы журналистов о том, как она спаслась с «Титаника», сказала: «Это обычная удача Браунов. Я непотопляема». Скорее всего, фраза была приписана Маргарет одним из репортеров, но именно она стала первым шагом в создании мифа под названием «Непотопляемая Молли Браун».

Дети, спасшиеся с «Титаника», на борту «Карпатии».

После выхода на берег Мэгги продолжала помогать спасшимся с «Титаника». Ее стараниями в Вашингтоне был построен мемориал жертвам катастрофы. Но одним из ее первых дел на суше стало вручение капитану «Карпатии» Артуру Ростону Кубка любви от спасенных им пассажиров.

Маргарет Браун вручает Кубок любви капитану «Карпатии», 29 мая 1912 года.

Звучит цинично, но трагедия, унесшая жизни огромного количества людей, сделала Маргарет знаменитой, однако она никогда не пыталась создавать пиар ради пиара. Она хотела участвовать в слушаниях Конгресса, чтобы рассказать о крушении «Титаника», но ей не позволили, потому что она была женщиной, и это подстегнуло ее борьбу за гендерное равенство. Например, когда на мексиканской границе начались беспорядки, она требовала, чтобы женщин отсылали на фронт от Красного Креста. А в 1914 году ее помощи попросили женщины Ледвилла. Их мужья бастовали против Колорадской топливной компании, входящей в конгломерат Рокфеллеров. Они требовали сократить рабочий день и улучшить условия труда. Дело дошло до столкновений, в которых погибли несколько женщин и детей, — это был один из самых жестоких трудовых конфликтов в истории США. В итоге при помощи Браун, которая использовала свое влияние в СМИ, Рокфеллерам пришлось пойти на уступки.

Семья шахтеров во время забастовки в Ледвилле, 1914 год.

Маргарет стала участницей Национальной лиги женских профсоюзов, которая добивалась избирательного права для женщин по всем Штатам. Она много ездила по стране и выступала с лекциями, а в 1914 году решила снова попробовать баллотироваться в сенат, но ее кандидатура не прошла. После политической неудачи на родине Мэгги решила поехать в Европу. Несмотря на то что во время катастрофы на «Титанике» она потеряла 13 пар обуви и огромное количество драгоценностей, она снова села в трансатлантический лайнер и на этот раз без приключений добралась до Старого Света, где работала в составе американского Комитета по освобождению Франции. За свою деятельность она была награждена орденом Почетного легиона.

Маргарет Браун в 1927 году.

Последние годы жизни Маргарет Браун провела на сцене — она продолжала играть роли из репертуара покойной Сары Бернар, которой не стало в 1923 году. 26 октября 1932 года Мэгги скончалась в нью-йоркской гостинице от опухоли мозга. Ей было 65 лет. После смерти она стала еще более знаменитой. Множество статей написал о ней репортер из Денвера Джин Фоулер — он и создал образ разбитной миссис Браун, которая, с одной стороны, знала 5 языков, а с другой — могла ругаться как сапожник. Позже о ней стали появляться книги, которые содержали больше вымысла, чем правды, а на их основе в 1960 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла «Непотопляемая Молли Браун», где впервые Маргарет изменили имя. В главной роли была звезда Дебби Рейнольдс.

Дебби Рейнольдс и Харви Преснелл в фильме-мюзикле «Непотопляемая Молли Браун».

С тех пор образ нахальной Молли прочно вошел в мировой кинематограф. Многие наверняка его помнят по блокбастеру Джеймса Кэмерона «Титаник», который вышел на экраны в 1998 году.

Главные герои фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» Роуз и Джек в компании своего доброго ангела Молли Браун.

А как вы считаете, стала бы Маргарет Браун такой известной, если бы не «Титаник»?